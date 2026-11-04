La salida del presidente de Adif vuelve a estar sobre la mesa tras el nombramiento de Cuerpo como ministro de Transportes

El sustituto debería ser un técnico desvinculado de la gestión de Puente y Marco, pero el principal problema es hallar a alguien dispuesto a asumir Adif con investigaciones abiertas (Adamuz y Urda) y la tensión laboral del sector.

La aprobación del plan en el consejo extraordinario complica tiempos y decisiones porque fija 15.616 millones de aportación estatal y asignaciones estratégicas; eso puede permitir a quien llegue marcar prioridades sin cambiar de inmediato a la dirección.

¿Cómo afecta a la posible destitución de Marco que Adif vaya a aprobar un plan de aportación del Estado para 2027-2030?

Los sindicatos han rechazado el plan presentado por Puente, lo han calificado de "humo" y han convocado una huelga para el 17 de noviembre, unificando al sector ferroviario en demandas de mayor seguridad e inversión. Esa movilización aumenta la presión sobre la cúpula de Adif.

En lo inmediato, poco margen para grandes reformas antes de las elecciones, pero suficiente para ajustar la cúpula de Adif y, potencialmente, forzar la salida de Marco. Fuentes del sector esperan cambios en el equipo hacia perfiles técnicos.

¿Qué consecuencias tiene para Adif la llegada de Carlos Cuerpo como responsable en funciones de Transportes?

Porque la renuncia de Óscar Puente y la designación de Carlos Cuerpo como ministro en funciones cambian el respaldo político de Marco dentro del Gobierno. Fuentes internas señalan que Marco era una designación de confianza de Puente y que ahora pierde ese parapeto.

¿Por qué vuelve a estar sobre la mesa la salida de Luis Pedro Marco como presidente de Adif?

El principal reto para el nuevo ministro es encontrar un técnico independiente de la gestión anterior que acepte asumir la dirección de Adif con las investigaciones en curso.

Sindicatos, trabajadores y la opinión pública exigen el cese de Marco tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, además de haber convocado huelga para el 17 de noviembre.

Carlos Cuerpo, con un perfil más técnico, analiza realizar ajustes en la cúpula de Adif para sustituir los cargos políticos por perfiles especialistas.

La salida del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, vuelve a estar en duda tras la renuncia de Óscar Puente y el nombramiento de Carlos Cuerpo como responsable del ministerio.

La salida del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, vuelve a estar sobre la mesa después de la sorpresiva renuncia del ya exministro de Transportes, Óscar Puente y la designación del vicepresidente Carlos Cuerpo como responsable en funciones.

EL ESPAÑOL-Invertia ya avisó que en algunos sectores del Gobierno le daban por amortizado y que incluso se le estaba presionando para renunciar como forma de que actuara de parapeto ante Puente y para no perjudicar electoralmente a Pedro Sánchez.

No obstante, desde Moncloa se desmintió tajantemente a este diario la noche del lunes que su destitución se fuera a producir. Incluso se calificó de "bulo" las informaciones que apuntaban en este sentido.

Pero dentro de Adif se cree que el tablero ha cambiado radicalmente tras la salida de Puente, quien designó a Marco en el operador ferroviario como una persona de su máxima confianza.

De hecho, fuentes internas apuntan a que precisamente Óscar Puente fue quien insistió en mantenerle en el cargo tras el accidente ferroviario de Urda que se ha cobrado hasta ahora 69 víctimas.

Pero ahora con Cuerpo como principal responsable la situación cambia radicalmente. El también ministro de Economía se caracteriza por su perfil técnico y la lógica indica que intente rodearse de un equipo con este perfil en Transportes.

Todo lo contrario que la actual cúpula de Adif (y en Renfe) donde en los tres años de Puente en Transportes se produjo la mayor limpia de técnicos y especialistas de cargos de dirección. Se les sustituyó por políticos, todos ellos vinculados al PSOE o a Sumar.

Con todo, en el sector se cree que con poco más de tres semanas antes de las elecciones generales, Cuerpo tendrá poco margen para hacer grandes cambios, pero el suficiente para ajustar la cúpula, sino de las dos compañías públicas del sector ferroviario, al menos sí de Adif.

Y aquí el puesto de Marco es clave. No solo la opinión pública y los políticos piden su cese, sino que también trabajadores y sindicatos. Ha dirigido Adif en el peor momento de la alta velocidad en España y con las dos mayores tragedias de la historia del sector, Adamuz y Urda, bajo su responsabilidad técnica.

De momento, Adif celebrará este miércoles un consejo extraordinario para aprobar el nuevo plan de aportación de la Administración General del Estado (AGE) para los años 2027 a 2030. Un total de 15.616 millones de los que 6.412 serán para alta velocidad.

Hay algún miembro del consejo que cree que Marco renunciará en esta reunión tras perder el parapeto de Puente, aunque desde otros sectores se considera que esperará a conocer los planes de Cuerpo para el gestor ferroviario.

Lo que está claro es que Marco tiene todo en contra. Como publicó este diario, los sindicatos rechazan el plan que presentó el martes Puente, por considerarlo insuficiente. Lo calificaron de "humo" y pidieron repensar un sistema que "hace aguas".

Por otro lado, el mismo martes se convocó una huelga para el 17 de noviembre como una enmienda a la totalidad a la gestión del Gobierno, y por extensión, de la de Adif y Renfe.

Por primera vez se unen los trabajadores del sector ferroviario al completo para pedir mayor seguridad, más inversión y mejores condiciones laborales. Incluso podrían unirse las plantillas de los privados Ouigo e Iryo.

Del mismo modo, el señalamiento de Puente a los trabajadores del centro de control de Atocha, además de las persecuciones políticas a los técnicos de Adif, son dos temas que también afectan directamente a Marco.

Es por ello que todas las fuentes consultadas coinciden en que hay muy pocas razones para que Carlos Cuerpo le mantenga en el cargo. La duda es entonces ver en qué condiciones se produciría su salida. Y cuándo.

El principal problema -como ya advirtió este diario- sigue siendo encontrar un técnico que quiera hacerse cargo de Adif, con la investigación de Adamuz todavía en marcha y con las investigaciones de Urda apenas comenzando.

Además, si Cuerpo quiere enviar un verdadero mensaje sobre la nueva etapa debería elegir a alguien desligado de la gestión de Puente y Marco y eso implicaría buscar fuera de la actual cúpula salpicada de fieles al exministro y al actual presidente de Adif.

Es por ello que la situación actual -menos de una semana después del accidente- aconseja encontrar primero al sustituto y luego forzar la salida de Marco. Aunque todo está abierto.