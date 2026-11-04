Iñaki Barrón (expresidente de la CIAF): “No es normal que en la misma línea y en el mismo año ocurran dos accidentes graves”

Advierte que operar dos sistemas simultáneos añade complejidad y riesgo de confusión en las transiciones entre ellos. En el tramo Mora‑Urda destaca la ausencia de señales intermedias, lo que dificulta aplicar un cantonamiento convencional que hubiera parado el tren.

¿Por qué Barrón critica mantener dos sistemas simultáneos (LZB y ASFA) en algunas líneas, y qué problema concreto menciona en Mora‑Urda?

Calcula unos diez mil millones de euros en diez años: 3.500 millones para mantenimiento y 7.000 millones adicionales para reparar lo descuidado hasta ahora. Esa inversión busca frenar la degradación exponencial de las líneas.

¿Cuánto estima Barrón que hacen falta para el mantenimiento de la red de alta velocidad y qué incluye esa cifra?

Propone integrar representantes de las operadoras capaces de tomar decisiones y transmitir órdenes, y formar a los profesionales para actuar sin entrar en situaciones de estrés. El objetivo es convertir los puestos de control en centros de decisión operativa.

¿Qué cambios propone Barrón en los centros de regulación y control para evitar fallos como el de Urda?

Las 170 caídas del LZB en diez meses muestran una frecuencia de fallo anómala en ese corredor y obligan a analizar cada incidencia para ver su impacto en regularidad y seguridad. La investigación apunta a una cadena de fallos de seguridad por encima del error humano.

¿Qué relación hay entre las 170 incidencias del LZB y el accidente de Urda según la cobertura de El Español?

Porque ambos siniestros muestran una repetición de fallos graves en el corredor Madrid‑Sevilla que indican problemas sistémicos, no incidentes aislados. Barrón alerta de pérdida de credibilidad y eficacia del sistema ferroviario y pide una "cirugía profunda" y enfoque como proyecto de Estado.

¿Por qué Iñaki Barrón dice que no es normal que en la misma línea y en el mismo año ocurran los accidentes de Adamuz y Urda?

Defiende la fiabilidad del LZB, señala que no se debe culpar a nadie aún por el accidente de Urda y cuestiona los riesgos de mantener el sistema ASFA como respaldo simultáneo.

Advierte de que será necesario invertir unos 10.000 millones de euros en los próximos diez años para reparar y mantener adecuadamente la red de alta velocidad.

Reclama una "cirugía profunda" y concebir el ferrocarril como un proyecto de Estado para recuperar la credibilidad y eficacia del sistema ferroviario español.

Iñaki Barrón, expresidente de la CIAF, considera anormal que la línea Madrid-Sevilla haya registrado dos accidentes graves el mismo año y 170 incidencias en el sistema LZB en diez meses.

El portavoz del Comité, Iñaki Barrón, ingeniero de caminos y expresidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), ha advertido de que “no es normal que en una misma línea [Madrid-Sevilla] en el mismo año ocurran dos accidentes de tal gravedad” como los de Adamuz y Urda.

Es consciente de que “el sistema ferroviario español ha perdido credibilidad, eficacia y muchísimas de las cualidades que le hicieron ser un referente mundial y que hay que recuperar”.

Para lograr la recuperación de la red ferroviaria española, en una entrevista realizada en el Colegio de Ingenieros de Caminos Barrón ha subrayado que es necesaria “una cirugía profunda” y que, para ello, hay que concebir “el ferrocarril como un proyecto de Estado, no como un proyecto de partido ni de legislatura”.

En este sentido, ha señalado que “es necesario que el próximo Gobierno de España tenga una sensibilidad especial por el ferrocarril y el transporte”.

Además, ha añadido que los cuatro años de legislatura son “siempre insuficientes para cualquier obra pública de calado que se quiera planificar, proyectar, ejecutar y conservar”.

Accidente de Urda

El que fuera presidente de la CIAF (órgano integrado en la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil) ha defendido la fiabilidad técnica del sistema LZB frente a su demonización, señalando que con ETCS la caída de señal habría provocado el mismo resultado

No obstante, considera anormal que se hayan registrado 170 incidencias en el LZB en solo diez meses en el corredor Madrid-Sevilla y pide analizarlas individualmente.

“Habría que analizarlas una por una y ver qué consecuencias han tenido cada una de ellas en la regularidad y en la funcionalidad del sistema”, ha continuado.

Asimismo, ha cuestionado además la singularidad española de mantener dos sistemas simultáneos (uno titular y el ASFA de respaldo), pues añade complejidad y riesgo de confusión en las transiciones. Específicamente en el tramo Mora-Urda ha dicho que “no hay ninguna señal intermedia”.

“Con una o dos señales entre ambos puestos de bloqueo se hubiera circulado con un sistema de cantonamiento típico de una línea convencional y lo más probable es que el tren Renfe se hubiera detenido por esa orden”, ha afirmado.

En relación a la hipótesis de la causa del accidente de Urda, el portavoz del Comité del Colegio ha advertido de que “es un error al menos en este momento atribuirle nada a nadie” y ha indicado que “lo que está en cuestión es el sistema de control de la circulación que emplea Adif en las líneas de alta velocidad”.

En cuanto al funcionamiento de los Centros de Regulación y Control ha defendido que integren a representantes de las empresas operadoras que sean capaces de tomar decisiones, transmitir órdenes o actuar como enlace.

“El puesto de control no es un feudo inexpugnable de la gente de circulación, tiene que ser un centro donde se tomen decisiones de ferrocarril”, ha dicho. También ha reclamado “entrenar a los profesionales para que puedan trabajar en condiciones excepcionales sin estar en una situación de estrés”.

Mantenimiento

En cuanto a las necesidades de mantenimiento de la red de alta velocidad, el representante del Colegio de Ingenieros de Caminos ha explicado que “en los próximos 10 años van a ser necesarios al menos 3.500 millones de euros”.

A esa cantidad ha añadido “unos 7.000 millones de euros de inversión complementaria para reparar aquello que no se ha mantenido hasta ahora”, lo que supone una estimación conjunta de “unos 10.000 millones de euros en 10 años”.

El portavoz del Comité de Seguimiento del Accidente de Urda ha advertido de que “una línea de ferrocarril, si se deja degradar, aumenta su degradación exponencialmente”.

Por ello, ha defendido “un mantenimiento adecuado, constante, continuo, bien supervisado, controlado y certificado”. Respecto a la renovación de la línea Madrid-Barcelona, el ingeniero de caminos ha afirmado que “es posible hacer una renovación integral de una línea de alta velocidad sin cortar el tráfico de manera drástica”.

Ha precisado que “es posible que haya que limitar velocidades o capacidades o bien limitar algunas circulaciones, pero programado con antelación, se puede hacer”.