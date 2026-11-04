Cuerpo cesa al presidente de Adif tras la dimisión de Puente y una semana después del accidente de Urda

El nuevo ministro busca un relevo rápido para ofrecer soluciones públicas y mostrar un giro en la gestión, desacoplando la dirección de Adif de la relación con Puente.

¿Cómo cambia el cese de Marco la estrategia del ministerio para la crisis de seguridad ferroviaria?

Ángel García de la Bandera, director general de Operaciones y Explotación, gana peso dentro de la empresa como candidato interno inmediato.

Las movilizaciones y la convocatoria de huelga del sector presionaron al Gobierno y se citaron como factor clave para iniciar un cambio de liderazgo en Adif.

¿Qué peso tuvieron las críticas de sindicatos y trabajadores en la salida de Marco?

El cese llega tras la semana de críticas y presión pública por el choque frontal en Urda, que causó decenas de víctimas y elevó la exigencia de cambios en la cúpula de Adif.

¿Qué relación tiene el cese de Marco con el accidente de Urda?

Carlos Cuerpo, tras sustituir a Óscar Puente, le retiró la confianza después de una reunión urgente en el ministerio y Marco presentó su renuncia.

Ángel García de la Bandera, actual Director General de Operaciones y Explotación de la compañía, se perfila como principal candidato a asumir la presidencia de Adif.

Carlos Cuerpo busca una rápida renovación en la cúpula del gestor ferroviario para iniciar una nueva etapa tras las recientes tragedias de la alta velocidad y las críticas de los sindicatos.

La renuncia se produce al día siguiente de la dimisión de Óscar Puente y tras una semana de fuertes presiones provocadas por el accidente ferroviario de Urda.

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, dimite a petición del nuevo ministro de Transportes en funciones, Carlos Cuerpo, tras retirarle su confianza.

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha sido cesado a última hora de este miércoles. Formalmente se ha producido una dimisión después de una reunión con el nuevo ministro de Transportes en funciones, Carlos Cuerpo, quien le ha retirado su confianza.

Este encuentro en el propio ministerio (en presencia del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano) ha sido el primer movimiento del también ministro de Economía tras ser designado esta mañana como sustituto de Óscar Puente.

Según ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes conocedoras, Cuerpo considera que Adif necesita un cambio y que el Marco no encaja en esta nueva etapa. El Director General de Operaciones y Explotación de la compañía, Ángel García de la Bandera, gana enteros como nuevo presidente.

El directivo lleva una semana en el ojo del huracán tras el accidente de Urda que se ha cobrado hasta la fecha 69 víctimas después de que colisionaran dos trenes de manera frontal.

Marco ha formalizado su renuncia que se produce además tras una semana parapetado en el cargo con la confianza de Puente. De hecho, no es casualidad que su salida se produzca menos de 24 horas después de la dimisión de Puente.

Este diario ya informó de que puso a su cargo a disposición del ministro desde el mismo día del accidente, pero Puente le mantuvo en el cargo. También lo hizo con Cuerpo.

Pese a ello, desde finales de la semana pasada comenzaron los rumores de su salida. Desde algunos sectores del Gobierno le daban por amortizado y se le estaba presionando para que renunciara.

Con todo, Moncloa desmintió tajantemente a este diario a última hora del lunes que su destitución estuviese sobre la mesa. Una ratificación que también hicieron con Puente horas antes de que renunciara tras su comparecencia en las Diputación Permanente.

Sin embargo, todo cambió con la llegada de Cuerpo. Este diario ya advirtió a primera hora de este miércoles que su salida volvía a estar sobre la mesa tras el nombramiento del nuevo ministro.

Y los acontecimientos se han acelerado desde entonces. No parecía que Cuerpo actuara de manera rápida, pero la urgencia de la situación le ha hecho forzar la salida de Marco en pocas horas.

Por la mañana, el ya ex-presidente presidió la reunión extraordinaria del consejo de administración de Adif para aprobar la aportación del plan de inversiones de la Administración General del Estado (AGE) para el periodo 2027 a 2030.

En ella se reservó cualquier pronunciamiento sobre su futuro, pese a que algunos consejeros esperaban su renuncia. Pero Marco esperó antes a conocer de primera mano la opinión del nuevo ministro sobre el futuro de Adif.

Es por ello que tras el encuentro y conocer los planes de cambios de Cuerpo, finalmente presentó su renuncia. La salida de Marco permite al ministro ofrecer soluciones a la opinión pública y la promesa de cambios reales en el gestor ferroviario tras dos años de una gestión que han coincidido con las dos peores tragedias de la alta velocidad en España con 116 muertos.

De hecho, en el sector, en los sindicatos y en los trabajadores había pocas dudas de que la destitución del presidente de Adif era la única forma de empezar una nueva etapa en la compañía.

Como publicó este diario, los sindicatos rechazan el plan que presentó el martes Puente, por considerarlo insuficiente. Lo calificaron de "humo" y pidieron repensar un sistema que "hace aguas".

Por otro lado, el mismo martes se convocó una huelga para el 17 de noviembre como una enmienda a la totalidad a la gestión del Gobierno, y por extensión, de la de Adif y Renfe.

Por primera vez se unieron los trabajadores del sector ferroviario para pedir mayor seguridad, más inversión y mejores condiciones laborales. Incluso podrían unirse las plantillas de los privados Ouigo e Iryo.

El señalamiento de Puente a los trabajadores del centro de control de Atocha, además de las persecuciones políticas a los técnicos de Adif, son dos temas que también afectan directamente a Marco.

Respecto a su sustituto, se busca a alguien desligado de la gestión de Puente y Marco y eso implicaría buscar fuera de la actual cúpula salpicada de políticos fieles al exministro y al actual presidente de Adif.

Trayectoria de Marco

Aunque el objetivo de Cuerpo es designar lo antes posible al nuevo presidente de Adif para que se ponga a trabajar en soluciones a la crisis que vive actualmente el operador ferroviario.

El presidente de Adif es uno de los protagonistas de la gestión "política" que se ha hecho fuerte en el gestor ferroviario ( y en Renfe) desde la llegada de Puente al ministerio de Transportes a finales de 2023.

Pese a que es un técnico experimentado y que desde su entorno se esfuerzan a apuntar que su gestión no está politizada, su currículum sitúa su experiencia en el sector público en tres periodos políticos concretos, siempre relacionado con el PSOE y el PSE.

El primero, como director general de Euskal Trenbide Sarea (ETS), ente público del Gobierno Vasco creado para optimizar el sector ferroviario, desde 2009 y 2013 y coincidiendo con el Ejecutivo de Patxi López.

Politización de Adif

El segundo, en 2020 cuando asumió como viceconsejero de Infraestructuras y Transportes en el País Vasco, como parte del Gobierno del PNV con apoyo del PSE.

Aquí formó parte como consejero o vicepresidente de entidades estratégicas como Eusko Trenbideak, Metro Bilbao, las Autoridades Portuarias de Bilbao y Pasajes, y el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB).

Y el tercer periodo, ya como presidente de Adif desde 2024. En el operador ferroviario no solo se ha encargado de ser la correa transmisora de las directrices del ministerio de Óscar Puente, sino que también ha hecho una limpia de buena parte del equipo técnico en puestos directivos.