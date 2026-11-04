Los tres años de Óscar Puente tuiteando en Transportes: entre la auditoría sobre Ábalos y los 116 muertos de Adamuz y Urda

El Gobierno aprobó un plan de indemnizaciones y anunció un paquete de medidas de seguridad en Consejo de Ministros; los sindicatos han convocado una gran huelga ferroviaria para el 17 de noviembre reclamando más seguridad.

¿Qué medidas ya ha aprobado el Gobierno tras el accidente de Urda y qué huelgas se han convocado?

Se han cuestionado el mantenimiento de la vía y la gestión de Adif; investigaciones técnicas apuntan a una rotura "atípica" en Adamuz y fallos en controles y en el CRC tras la caída del sistema LZB en Urda.

¿Qué responsabilidades técnicas o de gestión se han señalado tras los accidentes de Adamuz y Urda?

Su intensa actividad en X —unos 20.000 tuits en casi tres años y picos de hasta 40 tuits al día— alimentó críticas por frivolidad y por priorizar la confrontación en redes frente a la gestión ministerial.

¿Qué papel jugaron las redes sociales de Óscar Puente en la polémica antes de su dimisión?

Ha dimitido tras la colisión en Urda que causó al menos 69 muertos y que siguió al siniestro de Adamuz, conjunto que sumó 116 víctimas, lo que hizo incompatible mantener el cargo tras dos accidentes graves en menos de un año.

La dimisión de Puente se produjo el mismo día en que presentó un plan de seguridad ante el Consejo de Ministros y tras la convocatoria de una huelga ferroviaria por parte de los sindicatos.

Su mandato estuvo marcado por el incremento de las averías ferroviarias, los retrasos de los trenes Avril, tensiones con operadoras privadas como Ouigo y la realización de una auditoría por el caso Ábalos.

Durante sus tres años al frente del ministerio, Puente mantuvo una intensa e hiperactiva actividad en la red social X, publicando unos 20.000 tuits y protagonizando constantes polémicas políticas y diplomáticas.

Óscar Puente ha dimitido como ministro de Transportes tras los fatales accidentes de alta velocidad en Adamuz y Urda, que se cobraron un total de 116 víctimas mortales en menos de un año.

Era el 11 de diciembre de 2023 cuando Pedro Sánchez reconocía que había tomado dos decisiones esenciales en su vida: "Dejar de fumar hace 20 años y dejar mis redes sociales en manos de un community manager".

Lo dijo en el Círculo de Bellas Artes, durante la presentación de Tierra Firme, su autobiografía, y a la que asistían entre otros Manuel Marlaska, Pilar Alegría y Óscar Puente.

Fue este último el que al escuchar a Sánchez, gritaba "yo no voy a hacerlo", pese a que el presidente del Gobierno le había lanzado una andanada en directo después de que el ministro hubiera bloqueado en X a varios dirigentes del Partido Popular.

#CaraAlShow @oscar_puente_ , sobre las incidencias ferroviarias: "Necesitamos trenes nuevos y acabar las obras y, mientras tanto, vamos a sufrir un poco" https://t.co/vCNkz70lG5 — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) October 21, 2026

Sólo habían pasado 20 días desde que había llegado al Ministerio de Transportes, y ya se veía venir que la verborrea tuitera le iba a dar más de un quebradero de cabeza.

Casi tres años después, la actividad en X de Puente ha seguido dando de qué hablar.

¿Cuántos mensajes llega a publicar al día en X?, le preguntó el presentador Marc Giró a Óscar Puente en su criticada entrevista del pasado 21 de octubre en La Sexta. "Entre los 12 y los 20 tuits". "Es poco, tengo capacidad creativa para más, pero me tengo que contener", bromeó el ya dimitido Ministro de Transportes.

Siete días después se producía la tragedia de Urda, el mayor accidente de la alta velocidad en España, y buena parte de la opinión pública y políticos de todo el arco parlamentario criticaron su frivolidad en este encuentro en el que incluso Puente llegó a bromear con un incidente ferroviario en el teaser del programa.

Paradójicamente, sería su última entrevista como ministro. Y en un programa de entretenimiento, no en uno informativo. Una cruel paradoja del político que probablemente ha generado más polémica en la historia reciente. Y quien ha estado más fuera de lugar en la mayoría de sus intervenciones en redes sociales.

Puente ha dimitido tras ser el responsable político de las dos mayores tragedias de la alta velocidad en España (Adamuz y Urda) con solo nueve meses de diferencia. Y en la misma vía. Entre las dos se han cobrado 116 víctimas.

Pero deja tras de sí una frenética actividad en redes que alcanzó su cénit en octubre: un mensaje cada 36 minutos (40 tuits al día en X) el mismo mes de la tragedia de Urda.

Números que justifican las críticas de la oposición que en varias oportunidades le ha acusado de estar más pendiente de sus publicaciones en redes sociales que de su propia cartera.

Una avalancha de mensajes en los que mayoritariamente ha acosado a adversarios políticos, periodistas, medios de comunicación y hasta a compañeros de partido que han esbozado críticas a Pedro Sánchez.

Durante su etapa de casi tres años al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible Puente ha publicado unos 20.000 tuits en X, una media de 20 mensajes diarios.

El ministro comenzó su andadura a finales de 2023 bloqueando adversarios, luego prometió una auditoría a la ya cuestionada gestión de José Luis Ábalos, pero al poco tiempo demostró que se le daba mejor montar polémicas en redes sociales.

Poco después de asumir la cartera de Transportes, Puente bloqueó de manera sistemática en la red social X a numerosos rivales políticos, incluyendo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a otros cargos de la oposición.

Precisamente, la oposición ha sido uno de sus blancos favoritos. Ha sido sumamente activo contra Isabel Díaz Ayuso y el caso de su pareja Alberto González Amador en el caso de la investigación tributaria en su contra.

Alberto Núñez Feijóo tampoco ha escapado de sus críticas, de quien incluso llegó a mofarse de la fisonomía y de supuestos "retoques" estéticos del líder del PP.

Pero sus polémicas han trascendido las redes. En mayo de 2024 generó una crisis diplomática insinuando públicamente que el presidente de Argentina, Javier Milei, había ingerido "sustancias" antes de algunas intervenciones.

En verano de ese mismo año advirtió en sede parlamentaria que el tren en España "vive el mejor momento de su historia". Lo dijo en medio de las continuas incidencias en las estaciones de Chamartín y Atocha durante las vacaciones estivales.

En agosto de 2025, y durante sus vacaciones estivales en Elche, Puente criticó al presidente de la Junta de Castilla y León y a sus consejeros mediante un tuit donde afirmaba que estaban "de farra" mientras su tierra estaba "calentita" por los fuegos forestales que arrasaron varias provincias.

Desde el punto de vista técnico, lo cierto es que entró con buen pie. El 21 de noviembre asumió una cartera ministerial y días después consiguió sofocar su primera gran huelga de tren en protesta por la situación de Rodalies y Mercancías.

Además, su llegada también coincidió con el cierre de otra crisis bajo el mandato de su predecesora, Raquel Sánchez. Hablamos del escándalo de los trenes de ancho métrico para Cantabria y Asturias (que no cabían en determinados túneles según las medidas iniciales).

No le afectó directamente, pero le sirvió de lección para el otro gran caos con el que tuvo que lidiar con el fabricante Talgo y el famoso pedido de los trenes Avril. Llegaron con años de retrasos y cuando entraron en funcionamiento en la alta velocidad acumularon averías tras averías.

Averías que han acompañado a toda la red de tren del país. Hablamos aproximadamente de 15.652 kilómetros, de los cuales cerca de 4.000 kilómetros corresponden a líneas de alta velocidad.

Estaciones estratégicas como Madrid-Chamartín y Atocha han experimentado episodios recurrentes de saturación, averías en la infraestructura eléctrica y cortes que provocaron cancelaciones masivas, retrasos y quejas de miles de usuarios.

Además, la red también sufrió grandes descarrilamientos -sin víctimas mortales- pero sí con afectación al tráfico de pasajeros. Uno de ellos fue un tren que iba a talleres en el túnel Atocha-Chamartín y otro en Cercanías a la altura de San Fernando de Henares (Madrid).

En agosto de 2024 finalmente encargó una auditoría interna en el Ministerio de Transportes por las irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Aunque lo hizo forzado por la opinión pública y casi seis meses después de prometerla en febrero, a los tres meses de llegar al cargo.

Tras ella Puente tuvo que destituir de manera fulminante al subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y al jefe de personal de Adif, salpicados por la investigación judicial.

Era además el momento más álgido de la liberalización ferroviaria con Ouigo e Iryo compitiendo con Renfe (AVE y Avlo) en los grandes corredores de alta velocidad en los que la demanda se había disparado al calor de una oferta más amplia y precios más bajos.

La alta velocidad pasó de transportar unos 22,4 millones de pasajeros en 2019 (antes de la pandemia y de la liberalización) a alcanzar los 44,5 millones de viajeros en 2025, según la CNMC.

Las grandes cifras no evitaron que Puente atacara a la competencia de Renfe. En concreto a Ouigo.

A la filial de la francesa SNCF la acusó de incurrir en “dumping” y prácticas predatorias al vender billetes a pérdidas para dominar el mercado de alta velocidad frente a Renfe. Esto generó malestar con las autoridades comunitarias y tensiones en el proceso de liberalización del sector.

Pero han sido los siniestros los que han pasado factura a Puente. Primero el de Adamuz (Córdoba) que supuso la muerte de 46 personas el pasado 18 de enero. Y dos días después, otro siniestro se cobró la vida de un maquinista de un tren de Rodalies.

Estos accidentes pusieron en entredicho la seguridad y el mantenimiento de la red ferroviaria, que disparó aún más sus averías en la red.

No sólo la de alta velocidad con las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV), sino también de los servicios en los que menos se ha invertido: Cercanías, Media y Larga Distancia y Mercancías.

En la actualidad, hay más de 1.000 averías sin resolver. Los problemas más recurrentes en la infraestructura ferroviaria tienen que ver con el mal estado de la vía. Eso afecta a un servicio que mueve más de 400 millones de personas al año y que sufren retrasos a diario.

Por aquel entonces, Puente defendió la gestión de Adif y las inversiones realizadas y se mantuvo en el cargo con la promesa a los sindicatos de mejorar la seguridad. Con ello, salvó otra gran huelga en el sector en el mes de febrero.

Pero el accidente de Urda (Toledo) ha sido la gota que ha colmado el vaso de la seguridad ferroviaria con la muerte de al menos 69 personas el pasado 28 de octubre cuando un tren de Renfe colisionaba con otro de Iryo.

Puente señaló al operador del Centro de Regulación y Control de Adif (CRC) en Atocha que tras la caída del sistema LZB dio la orden al AVE de iniciar marcha con el Iryo parado delante.

Durante días aseguró que no dimitiría, pero finalmente lo hizo el mismo día que por la mañana presentaba un plan de medidas para mejorar la seguridad en el Consejo de Ministros.

Ese mismo día también los sindicatos se unieron para convocar otra gran huelga en el sector ferroviario para el 17 de noviembre y pedir más seguridad. Pero este paro ya no lo tendrá que salvar tras dar un paso a un lado.

“Un ministro de Transportes no puede continuar en su cargo con dos accidentes de gravedad en menos de un año”, dijo a modo de despedida.