La AITAT cree que el choque de Adamuz fue por una "rotura franca" de carril y exige medidas de detección entre los trenes

Según Adif, las 44 roturas francas registradas en alta velocidad se detectaron por circuitos de vía (18 casos), personal de mantenimiento/infraestructura (17) y avisos de maquinistas (9); hoy no existe una sola barrera automática garantizada.

¿Quién puede detectar hoy una rotura franca en la red de alta velocidad y cómo se han detectado hasta ahora?

En la matriz de riesgos de 2024 la rotura aparecía calificada como "catastrófica" e "intolerable", pero la mitigación quedó fuera del ámbito del proyecto; Adif consideró que las inspecciones y auscultaciones periódicas bastaban.

¿Por qué no se consideró mitigado el riesgo de rotura en el proyecto de sustitución de circuitos de vía de 2024?

La AITAT solicita evaluar soluciones técnicas existentes y nuevas para implantar mecanismos de detección que alerten de una rotura física completa antes de la llegada del siguiente tren y definir una tasa de detección eficaz.

Ya ocurrido: durante las aproximadamente 22 horas en que la rotura permaneció sin detectar circularon 47 trenes por el tramo afectado, lo que aumentó el riesgo de descarrilamiento. Potencial: la AITAT pide medidas inmediatas para alertar antes del paso del siguiente tren y evitar que se repita.

¿Qué consecuencias ha tenido ya para la circulación que la rotura completa del carril permaneciera sin detectar 22 horas en Adamuz?

La AITAT identificó una discontinuidad completa del carril que pudo permanecer sin detectarse y que, al degradarse con el paso de trenes, provocó el descarrilamiento en Adamuz. La conclusión se basa en su informe preliminar que detectó una insuficiencia crítica en los sistemas de detección.

¿Por qué la AITAT cree que el choque de Adamuz fue por una "rotura franca" de carril?

El organismo exige a Adif implantar medidas técnicas para detectar roturas de carril de forma eficaz antes del paso del siguiente tren.

El riesgo de rotura estaba calificado como "catastrófico" e "intolerable" en la matriz de riesgos del proyecto de Adif en 2024.

El informe señala que la rotura del carril permaneció sin detectar durante unas 22 horas, lapso en el que pasaron 47 trenes.

La AITAT concluye que el accidente ferroviario de Adamuz fue provocado por una "rotura franca" de carril.

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), cree que el accidente de Adamuz se debió a una "rotura franca de carril".

Así lo dice en un informe al que ha tenido acceso este periódico con fecha del 28 de octubre, el mismo día del accidente de Urda (Toledo) que ha dejado al menos 69 muertos.

A raíz de su análisis, reclama al gestor de infraestructuras "implantar medidas para la detección de roturas francas de carril en líneas de alta velocidad antes del paso de la siguiente circulación, tras realizar una evaluación de las soluciones técnicas existentes y de aquellas otras que pudieran desarrollarse, en la que se determine una tasa de detección eficaz".

La AITAT (que sustituye a la antigua Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, CIAF) emite esta advertencia de manera anticipada —al amparo del artículo 12.3 de la Ley 2/2024— sin esperar al informe final, tras detectar una insuficiencia crítica en los sistemas para detectar roturas físicas completas de carril (roturas francas) entre el paso de un tren y otro.

El objetivo es disponer de una barrera específica que alerte de una rotura física completa de carril antes de la llegada del siguiente tren, evitando que el paso continuado de composiciones degrade la discontinuidad hasta provocar un descarrilamiento.

La recomendación, por tanto, “tiene por objeto cubrir este aspecto del riesgo que no se considera suficientemente mitigado mediante las medidas actualmente establecidas”, añaden en el documento.

Algo que ocurrió, según la AITAT, en Adamuz. Señala que la rotura completa del carril pudo permanecer sin detectar durante aproximadamente 22 horas, mientras circulaban 47 trenes por el tramo afectado.

Además, identifica que las limitaciones de los sistemas de detección de roturas ya habían sido advertidas en el proyecto de sustitución de los circuitos de vía de 2024. En su matriz de riesgos, esta situación figuraba calificada como “catastrófica” e “intolerable”.

Sin embargo, su mitigación quedó fuera del alcance de dicho proyecto y Adif lo consideraba mitigado mediante inspecciones y auscultaciones visuales/técnicas periódicas de vía.

“Desde 2024 el riesgo de rotura está identificado desde 2024”, señalan fuentes de Cremades Calvo y Sotelo, despacho de abogados que representa a afectados por el accidente de Adamuz. Lo que indica el anticipo de responsabilidad patrimonial de Adif.

La recomendación reconoce que las medidas existentes no garantizaban la detección de una rotura una vez producida y solicita implantar mecanismos que permitan detectarla antes del paso del siguiente tren.

Para la AITAT el accidente de Adamuz evidencia la posibilidad de que una rotura franca permanezca sin ser detectada durante un periodo prolongado y que, durante ese periodo, continúen circulando trenes por el punto afectado.

En el documento de cinco páginas, el nuevo organismo investigador destaca que las inspecciones preventivas buscan defectos precursores, pero no constituyen una barrera inmediata para detectar una rotura una vez que ya se ha producido.

Según Adif, se han registrado 44 roturas francas en la red de alta velocidad, detectadas por vías heterogéneas: 18 por circuitos de vía (41%), 17 por personal de mantenimiento/infraestructura (39%) y 9 avisadas directamente por maquinistas (20%)