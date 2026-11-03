Los sindicatos de Adif y Renfe convocan una huelga el 17 de noviembre para pedir más seguridad a Óscar Puente

Los sindicatos rechazan el plan porque, según dicen, no contó con los trabajadores ni con las víctimas y denuncian filtraciones de audios y falta de respeto hacia la plantilla afectada.

La convocatoria está abierta a todos los trabajadores del sector, por lo que puede implicar paros que afecten a Renfe y a operadores privados como Ouigo e Iryo y causar cancelaciones o alteraciones del servicio.

¿Cómo afecta la huelga del 17 de noviembre a los pasajeros y a empresas como Ouigo e Iryo?

Los sindicatos reclaman aplicar medidas de seguridad que, según investigación de EL ESPAÑOL, Renfe admitió tener pendientes de implantar días antes del accidente, como protocolos y mantenimiento.

¿Qué vínculos hay entre las demandas sindicales y las medidas pendientes en seguridad que señalaba Renfe antes del accidente de Urda?

Ya se ha acordado una huelga general del sector para el 17 de noviembre y una concentración ante el Congreso el 16 de noviembre por unanimidad de los comités de Adif y Renfe.

¿Qué consecuencias ha tenido ya la movilización sindical para el sector ferroviario?

Porque exigen mayor seguridad en el sistema ferroviario tras el accidente de Urda y responden, dicen, al acoso político del ministerio que culpabiliza a los trabajadores del centro de control.

¿Por qué han convocado los sindicatos de Adif y Renfe una huelga el 17 de noviembre contra Óscar Puente?

Rechazan el plan presentado por Óscar Puente por no contar con los empleados ni con las víctimas, y convocan una concentración previa en el Congreso el 16 de noviembre.

Los trabajadores responden al acoso del Ministerio de Transportes, que acusan de culpabilizar al centro de control y de filtrar audios del accidente.

La protesta exige una mayor seguridad en el sistema ferroviario tras el grave accidente ocurrido en Urda, que se ha cobrado 69 víctimas.

Los sindicatos de Adif y Renfe convocan una huelga en el sector ferroviario para el próximo 17 de noviembre, abierta también a plantillas de Ouigo e Iryo.

El comité de empresa del gestor ferroviario Adif, el de Renfe, el Sindicato Ferroviario (SF) y el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), ha acordado una huelga para el próximo 17 de noviembre, según han confirmado EL ESPAÑOL-Invertia fuentes sindicales.

El plan de los sindicatos es incorporar a todos los trabajadores del sector ferroviario, por lo que también está abierta a empleados de Ouigo e Iryo.

Por primera vez en la historia reciente se unen todos los sindicatos del sector ferroviario público bajo una sola consigna: exigir mayor seguridad en el sistema tras el accidente de Urda que se ha cobrado hasta la fecha 69 víctimas.

Fuentes sindicales advierten también en privado que estamos ante una movilización en respuesta al acoso que ha impuesto el Gobierno y el ministerio de Transportes, Óscar Puente, culpabilizando del accidente a los trabajadores de centro de control de Renfe.

Se critica además el poco respeto hacia la plantilla y a los trabajadores afectados filtrando los audios del accidente el mismo día que se produjo la tragedia ferroviaria.

Por último, los sindicatos también quieren poner sobre la mesa el rechazo al plan de Puente presentado esta misma mañana porque -indican- "no ha contado con los trabajadores, ni con las víctimas".

El comité de empresas de Adif (CGE) y el de Renfe han decidido además por unanimidad realizar el 16 de noviembre una concentración ante el Congreso de los Diputados

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