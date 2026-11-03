Transportes bajará frecuencias de trenes entre Madrid y Sevilla y habrá un segundo control humano en los centros de Adif

El gemelo digital combinado con IA supervisará la red en tiempo real, anticipará escenarios, detectará anomalías y monitorizará conversaciones para reducir fallos humanos; el ministerio afirma que no conoce un ejemplo similar en otros sistemas ferroviarios.

Qué aporta el proyecto del gemelo digital y la IA al control del sistema ferroviario y por qué lo presentan como novedoso?

Incluye despliegue del ERTMS, auditoría extraordinaria de seguridad por la AESF, incremento de plantilla y reforma del real decreto para optimizar descansos, además de nueva formación y software para CRC.

¿Qué cambios técnicos y de personal contempla el plan de Puente para mejorar la seguridad ferroviaria?

Será un sistema donde, en situaciones de degradación de sistemas, toda decisión operativa crítica deberá ser validada por dos controladores en lugar de uno para evitar órdenes erróneas como la que provocó el choque en Urda.

¿En qué consiste el nuevo mecanismo de doble validación humana en los Centros de Regulación y Control de Adif (CRC)?

Ya prevista está una menor oferta, con trenes que pasarían de cada cinco minutos a cada diez o quince, lo que reduce plazas disponibles; en el futuro la frecuencia dependerá de la finalización del despliegue del ERTMS y de la auditoría de la AESF.

¿Qué consecuencias ha tenido ya la reducción de frecuencias para los viajeros entre Madrid y Sevilla y qué podría ocurrir después?

Puente argumenta que la reducción busca garantizar la seguridad mientras se revisan sistemas y se despliega el ERTMS en sustitución del LZB; así evitarán circulaciones tan juntas que dificulten la operación segura.

¿Por qué Óscar Puente ha decidido reducir las frecuencias de trenes en la línea Madrid‑Sevilla tras el accidente de Urda?

Transportes sopesa no suspender la circulación en la línea Madrid-Barcelona durante sus obras de renovación y prevé reabrir el tramo siniestrado de Urda en un plazo máximo de 10 días.

El plan incluye una auditoría extraordinaria de la red, mayor formación y personal en los CRC, e innovación tecnológica como el uso de IA y un gemelo digital para prevenir errores humanos.

Adif implementará un mecanismo de doble validación humana en sus centros de regulación para supervisar decisiones operativas críticas durante situaciones de caída de sistemas.

El Ministerio de Transportes reducirá la frecuencia de trenes entre Madrid y Sevilla a un intervalo de entre 10 y 15 minutos mientras se auditan los sistemas y se despliega el sistema de seguridad ERTMS.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha lanzado un plan para mejorar la seguridad ferroviaria tras el accidente de tren de Urda (Toledo) que incluye cambios en el corredor Sur y mejoras en los protocolos de los Centros de Regulación y Control de Adif (CRC).

Así, Puente ha anunciado que reducirá las frecuencias de circulaciones en la línea Madrid-Sevilla cuando se reactive el servicio, manteniéndose hasta completar la revisión de los sistemas y el despliegue del ERTMS (en sustitución del LZB).

¿Esta reducción qué supondrá? “En lugar de haber trenes cada 5 minutos serán cada 10 o 15 min”, ha explicado el titular de la cartera de Transportes tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De ahí que “la oferta será menor”.

Pero Puente ha indicado que intentarán que no afecte a las plazas con trenes de Renfe en doble composición (los mismos que se usan en hora punta para transportar más pasajeros).

La medida de reducir trenes se mantendrá hasta que los trabajos de despliegue del ERTMS se completen y se realice una auditoría extraordinaria e inmediata de sus sistemas de seguridad por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).

De momento, el Gobierno ya ha realizado la solicitud judicial para iniciar la reposición de 400 metros de vía tras la retirada de los convoyes siniestrados de Renfe e Iryo.

Puente ha estimado que la reapertura será en un plazo máximo de 10 días tras recibir la autorización judicial.

Más supervisión

En la parte de protocolos, se va a incluir un mecanismo de doble validación donde un segundo controlador humano supervisará cualquier decisión operativa crítica en caso de caída de sistemas.

“La decisión del centro de control no solo la firmará un solo operador, sino dos. Pero sólo en situaciones de degradación”, ha detallado el ministro.

La idea es reforzar una decisión humana que el caso de Urda supuso dar la orden equivocada de dar paso al AVE con el Iryo parado delante tras la caída del LZB provocando el choque y el trágico desenlace de 69 muertes.

En paralelo, se hará una auditoría y actualización conjunta de protocolos de la red junto a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, así como un estudio independiente con estándares aéreos.

Es decir, el ministro ha dejado caer que se inspirarán en medidas de seguridad que usan los aviones, tales como compuertas cerradas en los portaequipajes para evitar que las maletas actúen como proyectiles en colisiones.

Sin embargo, el uso de cinturones sí lo han descartado porque “hay dos informes que los desaconsejan porque limita la evacuación en situaciones de emergencia”, ha dicho.

En cuanto a la plantilla, Puente ha asegurado que se va a reforzar la plantilla de los centros de control con un incremento de plazas y la reforma del artículo 38 del Real Decreto regulador para garantizar y optimizar los periodos de descanso del personal.

Por último, se ampliarán y reforzarán los mecanismos y programas formativos para los profesionales del sistema ferroviario. Todo ello tras destaparse el estrés, la fatiga y la falta de personal en los Centros de Regulación y Control de Adif (CRC).

IA y gemelo digital

Además, el plan de Puente también incluye un apartado tecnológico.

Entre ellos, incluirá un nuevo software para centros de control, que supone la digitalización de telefonía y libros de registro para mejorar el conocimiento en tiempo real de la situación de los trenes.

También se creará una herramienta en el sector ferroviario que combinará un gemelo digital de la red y se usará inteligencia artificial para supervisar el funcionamiento del sistema, anticipar escenarios, detectar anomalías, y monitorizar conversaciones entre maquinistas y controladores, facilitando el trabajo de los empleados y minimizando la posibilidad de fallo humano.

“No conocemos ningún ejemplo en otro sistema ferroviario”, ha comentado Óscar Puente. “Recorreremos el camino por primera vez”, ha añadido.

Madrid-Barcelona

Por otro lado, ha afirmado que tras “darle vueltas”, el Ejecutivo está “más por la labor” de permitir el uso de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y compatibilizar la circulación con las obras de renovación en vez de suspender el servicio como había planteado días atrás.

No obstante, ha precisado que todavía “no hay ninguna decisión tomada” y que la resolución definitiva se adoptará cuando se liciten los trabajos el próximo año.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente ha dejado claro además que "no hay ninguna decisión de aplazar la obra" y ha detallado que su Ministerio se encuentra inmerso en la adquisición de materiales para las obras en este corredor.

Entre ellos figuran unas traviesas patentadas por Adif diseñadas para evitar la absorción del balasto, lo que permitirá a los convoyes alcanzar los 350 kilómetros por hora -velocidad para la que la infraestructura estaba homologada originalmente- frente al límite actual de 320 kilómetros por hora fijado por motivos de seguridad.