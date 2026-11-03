Moncloa se resiste a destituir al presidente de Adif pese a las críticas de los sindicatos y a las acusaciones de politización

El sustituto tendría que ser un gestor con perfil técnico y contraste público; fuentes citadas señalan que pocos querrían asumir la responsabilidad en un momento de crisis y desgaste institucional, lo que complica la búsqueda.

Según fuentes del sector citadas en El Español, la sustitución de técnicos por perfiles vinculados políticamente habría debilitado la capacidad de respuesta y la diligencia para corregir fallos en circulación, infraestructura y mantenimiento.

¿Cómo ha influido la politización interna de Adif en las fallas del servicio que denuncia el sector?

CCOO, UGT y CSIF denuncian externalizaciones, plantillas insuficientes y cargas de trabajo excesivas en centros de control, y asocian esas prácticas a fallos operativos en Adif.

La tragedia ha aumentado la presión pública y política para dimisiones; ya ha provocado comparecencias y pedidos de dimisión contra Puente y demandas de cambios en Adif, pero por ahora el Gobierno mantiene a Puente y Moncloa no prevé cesar a Marco.

¿Qué consecuencias ha tenido la tragedia de Urda sobre la continuidad de Óscar Puente y la presidencia de Adif?

Moncloa considera que la salida de Marco no está sobre la mesa y busca evitar un movimiento que pueda volverse contraproducente en clave electoral, según fuentes oficiales citadas por El Español.

¿Por qué Moncloa descarta cesar a Luis Pedro Marco como presidente de Adif pese a la presión sindical?

Sectores del ámbito ferroviario y de la propia compañía cuestionan a Marco por la politización de puestos directivos clave para la seguridad y la gestión.

Sindicatos como CCOO, UGT y CSIF critican la falta de personal, las cargas de trabajo y las externalizaciones en los centros de control de Adif.

Óscar Puente rinde cuentas en la Diputación Permanente del Congreso e informa en el Consejo de Ministros sobre las causas de la tragedia y las medidas a adoptar.

Moncloa descarta por el momento el cese de Luis Pedro Marco, presidente de Adif, pese a la presión de los sindicatos y las dudas tras el accidente de Urda.

Horas complejas para el presidente de Adif, Luis Pedro Marco. Las críticas de sindicatos y los cuestionamientos dentro del propio operador ferroviario por la politización de la compañía se han acentuado en los últimos días elevando la presión para que abandone la compañía.

De hecho, informaciones de dentro de Adif apuntaban a que desde el Ejecutivo se buscaba una renuncia voluntaria "e inminente" del propio presidente. No obstante, en Moncloa indican a este diario que su salida no está sobre la mesa y que -por el momento- no será cesado.

Se descarta así que -al menos en los próximos días- Marco sea el cortafuegos que evite que la tragedia de Urda se lleve por delante a Óscar Puente y termine comprometiendo las opciones de Pedro Sánchez en las elecciones del 29-N.

En este sentido, fuentes oficiales de Adif indican a este diario que "no hay nada que comentar", pero advierten que el cargo del presidente "está a disposición de lo que decida el Consejo de Ministros".

Precisamente, este martes hay dos acontecimientos clave en los que se podía precipitar su salida, según las fuentes consultadas por este diario. El primero es la reunión del Consejo de Ministros programado a media mañana.

Aquí se espera la comparecencia de Puente para dar el detalle de las ayudas anunciadas este lunes por Pedro Sánchez para los afectados y familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Llevará también un informe con la última hora de la investigación interna que se lleva a cabo por el accidente.

Pero es que además Puente irá a las 17.00 horas en la Diputación Permanente del Congreso a rendir cuentas. El plan del ministro pasa por dar explicaciones sobre las causas de la tragedia de Urda.

En estas dos apariciones públicas se espera que Puente anuncie algún tipo de medidas para evitar nuevos accidentes, o que se reformule la estructura de Adif de alguna manera.

Y es que ya no hablamos solo de la opinión pública y de los partidos de la oposición como Vox o el PP. Adelante Andalucía, Frente Amplio, Compromís, BNG y Junts han pedido la dimisión del ministro.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo en su primera comparecencia pública tras el accidente que no era "asumible para España sufrir dos accidentes ferroviarios el mismo año" y se comprometió a actuar "con contundencia".

El pasado viernes indicó que "la labor del Gobierno no es solamente conocer las causas, sino que ofrecer soluciones para que una tragedia de esta magnitud no vuelva a suceder".

Quienes leyeron entre líneas estas comparecencias asumieron que era un mensaje directo para Puente, pero el paso de los días ha demostrado que el ministro está dispuesto a resistir. Y Sánchez no tiene claro si su salida sería una ayuda o un lastre electoral.

Por otro lado, diferentes medios han publicado este fin de semana que el equipo de Moncloa al completo lleva largas horas analizando todas las situaciones posibles y derivadas de la crisis.

En esta línea, se sigue esperando una respuesta real a la situación y para ello en el sector ferroviario existe el convencimiento de que lo más conveniente sería optar por la salida del primer responsable técnico, el presidente de Adif.

El problema es que la salida de Marco no es fácil. En primer lugar, es complicado encontrar la fórmula que permita a Sánchez o a Puente, presentar de la mejor manera este movimiento de cara a la opinión pública.

Y por otro hay que buscarle sustituto. Habría que poner al frente del operador ferroviario a un gestor que garantice soluciones y con un perfil contrastado. Y no es fácil que alguien quiera asumir esta responsabilidad en estos momentos.

Luis Pedro Marco es el principal responsable del gestor ferroviario desde septiembre de 2024 y bajo su presidencia no solo se han producido los peores accidentes de la alta velocidad en la historia de España.

Sino que también se ha notado un evidente deterioro del servicio ferroviario, multiplicándose los fallos del servicio con centenares de incidentes y accidentes.

Fallos que incluyen desde incendios en los trenes, problemas en las vías, errores con el sistema de circulación o con la fuente de electricidad de las catenarias.

En definitiva, una sensación de inseguridad creciente en el sistema y una pérdida de confianza, tanto en la alta velocidad, como en la media distancia y los trenes de cercanías en grandes capitales como Madrid y Barcelona.

Su figura ya quedó muy tocada en Adamuz, con 46 víctimas mortales, pero el Gobierno decidió dejarlo al mando del gestor ferroviario para apuntalar el relato de que las causas principales del accidente estaban asociadas a un fallo fortuito y mecánico de la infraestructura.

Por el contrario, el propio Puente indicó desde el primer día que la tragedia de Urda fue un fallo humano y las primeras investigaciones apuntan a un posible error de protocolo del centro de control de Atocha.

Es así como la salida de Marco parece clara con el procedimiento operativo de gestión bajo el punto de mira y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF criticando la gestión de Adif ( y de Marco) por las externalizaciones, la falta de plantillas y lo que consideran "excesivas cargas de trabajo" en los centros de control.

Técnico del PSE

El presidente de Adif es uno de los protagonistas de la gestión "política" que se ha hecho fuerte en el gestor ferroviario ( y en Renfe) desde la llegada de Puente al ministerio de Transportes a finales de 2023.

Pese a que es un técnico experimentado y que desde su entorno se esfuerzan a apuntar que su gestión no está politizada, su currículum sitúa su experiencia en el sector público en tres periodos políticos concretos, siempre relacionado con el PSOE y el PSE.

El primero, como director general de Euskal Trenbide Sarea (ETS), ente público del Gobierno Vasco creado para optimizar el sector ferroviario, desde 2009 y 2013 y coincidiendo con el Ejecutivo de Patxi López.

El segundo, en 2020 cuando asumió como viceconsejero de Infraestructuras y Transportes en el País Vasco, como parte del Gobierno del PNV con apoyo del PSE.

Politización de Adif

Aquí formó parte como consejero o vicepresidente de entidades estratégicas como Eusko Trenbideak, Metro Bilbao, las Autoridades Portuarias de Bilbao y Pasajes, y el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB).

Y el tercer periodo, ya como presidente de Adif desde 2024. En el operador ferroviario no solo se ha encargado de ser la correa transmisora de las directrices del ministerio de Óscar Puente, sino que también ha hecho una limpia de buena parte del equipo técnico en puestos directivos.

Esta es precisamente una de las grandes críticas que se le hace en el sector y en la propia compañía: sustituir a técnicos por políticos en decisiones críticas relacionadas con la seguridad, la circulación y la ingeniería.

De hecho, dentro de la misma Adif llevan meses apuntando a esta politización de la gestión como uno de los detonantes, si no de los problemas de fallos en el sistema, sí de la poca diligencia para solucionarlos y evitar que se vuelvan a producir.