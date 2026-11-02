Iryo pide a la Agencia de Seguridad Ferroviaria nuevos protocolos tras Urda y se suma a la revisión de Renfe y Adif

En Urda no se aplicaron las precauciones que ahora se recomiendan: el AVE recibió orden de avanzar a 200 km/h pese a que en su cantón había un Iryo detenido, situación que las nuevas directrices buscan evitar restringiendo la reanudación y la velocidad.

El ministro Óscar Puente informó de 170 fallos del LZB en 2026, cifra cercana a la media anual (150‑200), lo que explica por qué operadores y autoridades proponen medidas provisionales hasta la migración al ERTMS.

¿Qué fallos del sistema LZB se han registrado este año y por qué importa para la seguridad en la línea Madrid‑Sevilla?

Renfe ha enviado directrices a sus maquinistas para no superar 40 km/h tras la caída del LZB y exigir el telefonema LZB3 antes de reanudar, pero su documento es una recomendación interna y la regulación corresponde a Adif.

¿Qué medidas ya ha tomado Renfe relacionadas con esas demandas y en qué se diferencian?

Piden que sólo se permita reanudar la circulación mediante marcha a la vista, que limite la velocidad a 40 km/h y que se exija confirmar por teléfono al centro que el cantón está libre antes de arrancar.

Iryo reclama la revaluación porque su carta a la AESF reproduce la petición de los maquinistas de Semaf de impedir reanudar la marcha normal cuando exista riesgo de más de un tren en el mismo cantón tras la caída del LZB.

¿Por qué Iryo ha pedido a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) que revalúe los protocolos tras el accidente de Urda?

El Gobierno sopesa aprobar medidas normativas para reforzar la alta velocidad y el ministro Óscar Puente no descarta realizar una auditoría a la red.

Renfe ya ha actualizado sus consignas de seguridad para la línea Madrid-Sevilla y prepara nuevas medidas junto a Adif.

La compañía se suma a las demandas del sindicato de maquinistas Semaf para limitar la velocidad a 40 km/h en régimen de marcha a la vista tras un fallo de sistemas.

Iryo ha enviado una carta a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria pidiendo reevaluar los protocolos de seguridad tras el accidente de Urda.

Nueva reacción tras el accidente de tren en Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre en el que han muerto al menos 69 personas. Iryo respalda a los maquinistas y pide un cambio en los protocolos para evitar nuevos accidentes, algo que Renfe ya ha añadido a sus protocolos.

En concreto, Iryo ya ha remitido una carta a Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) en la que se suman a la misiva que los maquinistas (a través de su sindicato Semaf) también enviaron al organismo hace unos días.

Reclaman lo mismo que los conductores de trenes, es decir, que “se revalúen los protocolos de seguridad”, señalan fuentes cercanas de la compañía a EL ESPAÑOL-Invertia.

Los maquinistas solicitaron con carácter urgente la adopción de medidas de cara a clarificar y modificar la norma que regula el LZB (el que se cayó en el accidente de Urda) y aquellos aspectos similares que comparte con el ERTMS (sistema al que está migrando este corrector y que tiene el resto de la red).

Esas medidas se basan en impedir que se pueda reanudar la marcha normal en aquellas situaciones en las que sea susceptible que pueda haber más de un tren en el mismo cantón (tramo de vía de Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) cuando deja de funcionar el ERTMS o el LZB.

Es decir, reclaman que la única manera de permitir reanudar la circulación en estas circunstancias sea bajo prescripción de marcha a la vista.

Este régimen limita la velocidad a un máximo de 40 km/h y obliga al maquinista a avanzar con la capacidad de detener el convoy ante cualquier obstáculo perceptible en la vía o señal de parada.

Asegurarse de que el cantón esté libre, la supresión de la marcha normal bajo BSL y el límite estricto de la marcha a la vista tras reanudar el funcionamiento son precisamente tres de las consignas que ya ha enviado Renfe a sus maquinistas para impedir nuevos accidentes en la línea Madrid-Sevilla.

Algo que no se cumplió en el accidente de Urda cuando Renfe recibió la orden del Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif en Atocha para ir a 200 kilómetros por hora pese a que en su mismo cantón había un Iryo detenido y sin poder reanudar la marcha.

Nuevas medidas

De hecho, junto a Adif el operador ferroviario prepara un documento que recoja nuevas medidas destinadas a reforzar la seguridad, según fuentes de la empresa. Aún no está terminado ni tiene carácter definitivo.

El Gobierno tiene previsto abordar y aprobar las primeras medidas técnicas y normativas de refuerzo de la seguridad en la red de alta velocidad, junto a un paquete de ayudas y reparación para las víctimas del siniestro.

Entre las medidas podría estar el blindaje normativo en situaciones degradadas o protocolos reforzados de marcha a la vista para todos los operadores de alta velocidad (Renfe, Iryo, Ouigo) .

Además, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no descarta realizar una auditoría sobre la red ferroviaria e incluso cerrar el servicio Madrid-Barcelona cuando arranquen las obras el próximo año.