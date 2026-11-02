Illa rechaza parar la línea Madrid-Barcelona durante su renovación tras afirmar Puente que se valora dicha opción

Mantener la operativa facilita reclamar gestión efectiva antes de las elecciones y sugiere que el Govern no modificará su agenda de traspasos; también evita tensiones públicas por cortes que podrían perjudicar su discurso.

Illa mantiene que la alta velocidad "es segura" y dice que el accidente de Urda, en el que el factor humano fue decisivo, no ha cambiado el esquema de trabajo de su Govern.

¿Cómo afecta al Govern de la Generalitat el accidente de Urda en la postura de Illa sobre la seguridad de la alta velocidad?

Puente reconoció que se está valorando la opción de cortar el servicio durante la remodelación, siguiendo fórmulas aplicadas en Alemania, lo que motivó el debate público.

Ya ocurrido: las obras se planearán procurando mantener la circulación para minimizar interrupciones; posible: esto puede alargar los plazos o requerir trabajos nocturnos y restricciones temporales.

¿Qué consecuencias tiene para los viajeros que Illa pida no cortar el servicio durante las obras?

Illa considera que la línea debe renovarse "con criterios de máxima seguridad" y, siempre que sea posible, sin paralizar el servicio para "afectar lo mínimo" a los usuarios.

El Govern mantiene su esquema para avanzar en el traspaso de Rodalies antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Illa defiende que la alta velocidad sigue siendo segura tras el accidente de Urda (Toledo) y señala que el factor humano fue decisivo en el suceso.

El posicionamiento del presidente de la Generalitat llega después de que el ministro Óscar Puente afirmara que se sopesa cortar la línea durante la remodelación.

Salvador Illa rechaza paralizar la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona durante sus obras de renovación y aboga por afectar lo mínimo posible al servicio.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se ha posicionado este lunes en contra de parar la línea Madrid-Barcelona durante los trabajos de renovación de la misma.

Illa ha defendido que la línea se tiene que renovar "con criterios de máxima seguridad" y, siempre que sea posible, "afectando lo mínimo" posible al servicio.

Así se ha pronunciado después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, reconociera el viernes que se está valorando la opción de cortar el servicio durante el tiempo que duren las obras de remodelación de esta línea ferroviaria, siguiendo la fórmula que ya se aplica en Alemania.

En declaraciones a la SER, Illa se ha mostrado a favor de que "se mantenga la línea" y de que las obras tengan lugar sin paralizar el servicio, al tiempo que ha señalado que lo que hizo Puente fue "abrir una reflexión".

"Vamos a ir paso a paso, pero los criterios deben ser estos", ha resumido Illa: "inversiones cuando toca, siempre con la máxima seguridad, pero también afectando lo mínimo posible al servicio".

Al mismo tiempo, el presidente catalán ha insistido en que es "preferible" que la remodelación no afecte al servicio si esto es posible.

Illa ha afirmado que la alta velocidad ferroviaria "es segura" y que así lo sigue creyendo tras el accidente de Urda (Toledo), en el que fue decisivo el "factor humano".

Ha afirmado también que Óscar Puente ha dado "todas las explicaciones" que se le pueden pedir hasta el momento y que las "va a seguir dando".

Además, el presidente catalán ha asegurado que el accidente de Urda no ha hecho cambiar "el esquema de trabajo" de su Govern, que ambiciona dar nuevos pasos en el traspaso de Rodalies antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Ha dicho, sin embargo, entender que el ministerio esté ahora "centrado" en las consecuencias de ese accidente, en el que han perdido la vida 69 personas.

El Ejecutivo catalán se había fijado como meta que este octubre, apenas finalizado, tuviera lugar una comisión bilateral de infraestructuras para formalizar el traspaso de las vías de la R1 y transferencias económicas de deudas pendientes