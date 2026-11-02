Accidente de tren en Urda, Toledo, en directo | Última hora de Óscar Puente, número de muertos, heridos y causas del choque entre un Iryo y un AVE
Pedro Sánchez reaparece en Barcelona cercado por la crisis de Urda, la exigencia de cese a Puente y el vuelco en las encuestas.
La Guardia Civil completa la recogida de enseres de los 525 viajeros de los trenes accidentados en Urda.
El presidente del Gobierno retoma este lunes su agenda pública en el Foro World in Progress en Barcelona, junto a varios ministros, en plena resaca de la tragedia ferroviaria y con el operativo trabajando en la zona cero por sexto día consecutivo.
La presión política sobre Óscar Puente alcanza su punto álgido ante su comparecencia del martes, con aliados parlamentarios como PNV, BNG y Frente Amplio reclamando abiertamente su salida del Ejecutivo.
El balance oficial registra 69 víctimas mortales, con 66 personas ya identificadas, mientras 41 heridos siguen hospitalizados y los equipos forenses continúan cotejando ADN para identificar a los 3 fallecidos restantes.
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Accidente de tren en Toledo | La Guardia Civil culmina el traslado de vagones en la zona cero
El dispositivo de la Guardia Civil desplegado en la zona cero del accidente en Urda completó durante las últimas horas el desplazamiento de los coches siniestrados a un área segura para facilitar la búsqueda de restos biológicos y la labor de la Policía Judicial.
En el plano municipal, el Ayuntamiento celebra este mediodía, a las 12:30 horas en la Casa de la Cultura, el encuentro informativo con especialistas del Sescam y Cruz Roja para ofrecer atención psicológica individual o grupal a los vecinos que acudieron a socorrer a las víctimas en los primeros instantes del choque.
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Identificadas 66 de las 69 víctimas mortales del accidente de Urda
Las labores para la identificación de la totalidad de las personas muertas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que se están realizando de manera continua en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, han permitido identificar ya a 66 de las 69 personas fallecidas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
El balance provisional en este momento sigue siendo de 69 personas fallecidas. Las identificaciones realizadas hasta este momento corresponden a todas las víctimas mortales del siniestro ferroviario con nacionalidad española (54 personas), y 12 corresponden a ciudadanos extranjeros (1 de nacionalidad argentina, 1 canadiense, 1 checo, 4 de estadounidenses, 1 francés, 1 japonés, 1 mexicano, 1 portugués y 1 tunecino).
Se espera que en las próximas horas se puedan identificar al resto de personas fallecidas, las tres que restan, que serían de nacionalidad extranjera.
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Accidente de tren en Toledo | El balance de la tragedia de Urda
El balance del siniestro ferroviario de Urda continúa este lunes en 69 víctimas mortales y 31 personas ingresadas en centros hospitalarios de Castilla-La Mancha, 13 de ellas en unidades de cuidados intensivos, a las que se suman los pacientes atendidos en Madrid tras haberse concedido cerca de 80 altas médicas.
Los equipos forenses del Instituto de Medicina Legal prosiguen con la culminación de los cotejos genéticos tras haber identificado plenamente a más de medio centenar de fallecidos y notificado la defunción a sus familias.
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Accidente de tren en Toledo | Las miradas apuntan a Pedro Sánchez y Óscar Puente
¡Buenos días! Comenzamos la cobertura en directo de este lunes 2 de noviembre.
La actualidad política arranca marcada por la reaparición de Pedro Sánchez en Barcelona tras el siniestro ferroviario de Urda.
La continuidad de Óscar Puente sigue en el foco ante las peticiones de cese de los socios habituales. Mientras tanto, el impacto electoral de la tragedia sacude las perspectivas de los partidos de cara al 29-N.