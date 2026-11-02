Accidente de tren en Urda, Toledo, en directo | Última hora de Óscar Puente, número de muertos, heridos y causas del choque entre un Iryo y un AVE

El presidente del Gobierno retoma este lunes su agenda pública en el Foro World in Progress en Barcelona, junto a varios ministros, en plena resaca de la tragedia ferroviaria y con el operativo trabajando en la zona cero por sexto día consecutivo.

La presión política sobre Óscar Puente alcanza su punto álgido ante su comparecencia del martes, con aliados parlamentarios como PNV, BNG y Frente Amplio reclamando abiertamente su salida del Ejecutivo.

El balance oficial registra 69 víctimas mortales, con 66 personas ya identificadas, mientras 41 heridos siguen hospitalizados y los equipos forenses continúan cotejando ADN para identificar a los 3 fallecidos restantes.