Renfe reforzará la seguridad en la línea Madrid-Sevilla para evitar nuevos accidentes

Renfe fija que, durante la marcha a la vista, no se excederán 40 kilómetros por hora hasta rebasar la señal indicada en el telefonema LZB3, independientemente del aspecto de señales previas; la restricción busca evitar ocupación insegura del cantón.

¿Cómo cambia la velocidad máxima durante la marcha a la vista tras una caída del LZB según Renfe?

El ministro Óscar Puente reconoció 170 fallos del LZB en 2026 y situó la cifra en la media anual (entre 150 y 200), lo que explica que las medidas de Renfe se enmarquen en una preocupación institucional y en la posible auditoría anunciada para toda la red.

¿Qué relación tiene la caída del LZB con la decisión del Gobierno y las autoridades ferroviarias?

Renfe valora exigir que el maquinista verifique por teléfono con el centro de control que el cantón BSL está totalmente libre antes de aceptar el telefonema LZB3; la orden implica no arrancar hasta tener plenas garantías de ausencia de otros trenes.

¿Qué medidas pide Renfe para evitar repetir el accidente de Urda con un tren detenido en el mismo cantón?

Renfe ordena efectuar detención inmediata y prohibe reanudar marcha o usar el pulsador Rebasar hasta recibir del RC el telefonema LZB3; acepta así la verificación por control central antes de continuar en el cantón afectado.

Renfe pide reducir a 80 o 60 km/h para minimizar riesgo cinético y permitir control del tren tras la caída del LZB; la instrucción depende del porcentaje de frenado y obliga a pulsar Liberar antes de seguir. Aplica la transición a circulación bajo BSL y aviso al responsable de circulación de Adif.

¿Por qué Renfe exige reducir a 80 o 60 km/h cuando hay un bloqueo total (Meta40) del LZB?

Las medidas surgen tras registrarse 170 fallos en el sistema de seguridad LZB durante 2026, una cifra que el Ministerio de Transportes considera habitual en la red.

Se valora exigir la confirmación previa del centro de control de que el cantón está libre antes de arrancar, evitando errores como el ocurrido con el tren Iryo.

El protocolo establece reducciones de velocidad de hasta 40 km/h y exige no reanudar la marcha sin el telefonema LZB3 ante caídas parciales del sistema.

Renfe y Adif redactan un nuevo documento con medidas de seguridad reforzadas para los maquinistas en la línea Madrid-Sevilla tras el trágico accidente de Urda.

Renfe endurece las medidas de seguridad tras el accidente de Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre en el que murieron 69 personas tras chocar un AVE con un tren de Iryo.

La empresa pública está trabajando en un documento para los maquinistas -junto a Adif- para que tengan claras nuevas prescripciones de circulación aplicables ante una caída del sistema de seguridad LZB, confirman fuentes de la compañía ferroviaria a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Dicho documento recoge nuevas medidas destinadas a reforzar la seguridad", detallan, aunque todavía no está terminado.

El texto de Renfe en principio explica a sus maquinistas que “una gestión adecuada en el proceso de esta situación degradada es fundamental para evitar sucesos no deseados”.

Y establece medidas a seguir en base a varias situaciones. Si el bloqueo total (Meta40) el maquinista, el conductor deberá reducir la velocidad por debajo de 80 o 60 kilómetros por hora según el porcentaje de frenado y volver a pulsar Liberar.

Desde ese momento se considera circulando al amparo BSL (sistema de señalización basada en balizas situadas en el lateral de la vía), informando de esta situación al RC (responsable de circulación del centro de control de Adif).

Si el bloqueo es parcial se demanda a los maquinistas “efectuar detención inmediata”. Una vez frenado el tren, prosigue la orden de Renfe a su personal, “no actuar sobre el pulsador Rebasar ni reanudar la marcha hasta haber recibido del RC el telefonema LZB3”. Es decir, rechaza el LZB4.

A esto añade otra directriz: durante la marcha a la vista prescrita, no se excederá en ningún caso la velocidad de 40 kilómetros por hora hasta rebasar la señal indicada en el telefonema LBZ3, independientemente del aspecto que presente alguna señal previa si la hubiera.

También valoran la posibilidad de pedir a sus conductores que cuando se vean en la situación que vivió el AVE siniestrado en Urda soliciten al centro de control en Madrid la confirmación de que en el cantón de bloqueo BSL solo se encuentra su tren, antes de aceptar el telefonema LZB3.

Es decir, no se arrancará hasta tener plenas garantías de que el cantón que se va a ocupar está totalmente libre.

Algo que no se cumplió en el accidente de Urda cuando Renfe recibió la orden de partir a 200 kilómetros por hora pese a que en su mismo cantón había un Iryo detenido y sin poder reanudar la marcha.

Sistema LZB

La caída del sistema LZB es algo casi normal. El ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó que este sistema de seguridad ha sufrido durante 2026 un total de 170 fallos, algo que calificó de cifra “estable”.

Para el ministro es una situación habitual en la red (la media anual se sitúa entre 150 y 200) e incluso por debajo de los registros de los dos años anteriores.

Estas medidas, que se confirmarán en los próximos días, están relacionadas con lo que dijo también Puente, quien no descarta realizar una auditoría sobre toda la red ferroviaria.