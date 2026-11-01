Inflación, desgaste y más presión sobre la infraestructura: las claves para entender por qué la inversión en la alta velocidad disminuye

El presupuesto nominal aumenta, pero la inflación erosiona su valor real, parte se destina a reponer activos depreciados y una mayor demanda multiplica necesidades de mantenimiento, por lo que la aportación efectiva a kilómetros útiles no sube.

¿Qué factores estructurales explican que el presupuesto suba pero el dinero real que llega a las vías no?

Las transferencias estatales han quedado muy por debajo de lo prometido y, en el caso de Adif Alta Velocidad, solo han llegado aproximadamente al 46% de lo comprometido, reduciendo recursos para conservación e inversión.

¿Cómo ha afectado la falta de Presupuestos a lo que recibe Adif para alta velocidad?

Ya se ha registrado una caída del gasto por kilómetro superior al 31% desde 2019; como posible consecuencia, la red puede sufrir más fallos, riesgos de seguridad operativa y necesitará reparaciones más costosas a futuro.

¿Qué ha ocurrido ya por esa menor inversión y cuáles podrían ser las consecuencias?

Han aumentado el número de trenes y la densidad de circulaciones, lo que eleva fricción y fatiga en raíles, catenarias y señalización y acelera el desgaste de la infraestructura.

¿Qué papel han tenido la liberalización y la entrada de Iryo y Ouigo en el deterioro de la red?

Porque la inflación ha reducido el poder adquisitivo de las partidas, la depreciación física exige más gasto de mantenimiento y el aumento de tráfico —por la liberalización y nuevas operadoras— acelera el desgaste de vías y equipos.

¿Por qué ha caído la inversión real por kilómetro en la Red de Alta Velocidad desde 2019?

El incremento de usuarios, que pasó de 22 millones en 2019 a más de 40 millones en 2024 tras la liberalización, acelera el desgaste de las vías.

La inversión efectiva por kilómetro para mantener la red de AVE ha caído un 31% desde 2019 debido a la inflación y el encarecimiento de materiales.

El accidente de tren en Urda reabre el debate sobre la inversión real en las infraestructuras de alta velocidad en España.

Tras el accidente de tren en Urda, que ha provocado al menos 69 fallecidos y que ocurre menos de diez meses después de la tragedia de Adamuz, las dudas sobre la inversión que se hace en las infraestructuras ferroviarias vuelve a ponerse encima de la mesa.

El balance de Adif muestra que el dinero invertido en infraestructura ferroviaria, así como en el mantenimiento de la red de Adif y en concreto en la Red de Alta Velocidad ha escalado paulatinamente en los últimos años.

Sin embargo, el dinero real que llega a las vías no está subiendo. Y esto es principalmente por tres factores.

VALOR AÑADIDO | Fue Adamuz. Y ha sido Urda. ¿Qué está pasando con la Alta Velocidad en España?

El primero es la inflación. El valor real del dinero va bajando de manera progresiva con el tiempo y a esto hay que sumarle el progresivo encarecimiento de construir, renovar o reparar infraestructura ferroviaria.

El segundo es la depreciación. Toda infraestructura física sufre un desgaste continuo por el mero paso del tiempo y la exposición a los elementos. Y esto también tiene un coste.

El tercero es la presión creciente a la que se han ido sometiendo las vías con el paso del tiempo. El número de viajeros ha aumentado y con ello el número de trenes que circulan por las vías de alta velocidad española, especialmente desde la liberalización y la entrada de las compañías Iryo y Ouigo al sistema.

Con todo, se ha pasado de tener 22 millones de usuarios en alta velocidad en 2019 a más de 40 millones en 2024.

Hoy circulan más trenes que nunca, más juntos y con composiciones más pesadas, lo que genera un nivel de fricción y un desgaste acelerado sobre raíles, catenarias y sistemas de señalización sin precedentes en nuestra historia

Bajo este pretexto, el balance es claro. La inversión real destinada a mantener la red de alta velocidad por cada kilómetro ha caído más de un 31% desde 2019.