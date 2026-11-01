Accidente de tren en Toledo | Última hora del siniestro, número de muertos, desaparecidos y heridos, en directo
Concluyen los tres días de luto oficial mientras se agiliza la filiación de las últimas víctimas extranjeras y 15 heridos siguen en la UCI.
Puente no dimite porque "no perjudica a su proyecto de país" y augura que vivirá un "calvario, encima, en campaña electoral".
España concluyó ayer los tres días de luto oficial decretados tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que se cobró la vida de 69 personas en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
La atención se centra ahora en buscar una explicación sobre las causas del choque, en un escenario de creciente presión política sobre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y tras el desmarque de Renfe, que negó fallos en sus trenes y rechazó responsabilidades sobre el mantenimiento de la infraestructura.
Sobre el terreno, la Guardia Civil mantuvo el rastreo nocturno con equipos de iluminación para recuperar restos biológicos y recabar pruebas periciales.
En el ámbito forense, se han completado ya 56 identificaciones —quedando pendientes 13 víctimas extranjeras a la espera de la cooperación internacional—, mientras 34 heridos permanecen hospitalizados en centros de Castilla-La Mancha, 15 de ellos ingresados en unidades de cuidados intensivos.
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Accidente de tren en Toledo | Avanza la identificación de las víctimas mientras 15 heridos continúan en estado crítico
La cuarta jornada tras el siniestro de Urda concluyó con 56 personas identificadas de las 69 fallecidas, centrando ahora los esfuerzos forenses en los 13 cuerpos de ciudadanos extranjeros pendientes de cotejo internacional.
En los hospitales de Castilla-La Mancha permanecieron ingresados 34 heridos, 15 de ellos en la UCI, mientras los equipos de rescate trabajaron de noche en las vías para recuperar restos biológicos.
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Accidente de tren en Toledo | Concluyen los tres días de luto oficial en Urda
España cerró este sábado el luto oficial por el accidente que dejó 69 fallecidos en Toledo. Los forenses elevaron a 56 las víctimas identificadas —con 13 extranjeros aún pendientes de filiación—, mientras 34 heridos continuaron hospitalizados, 15 de ellos en la UCI.
En el ámbito técnico y político, la Guardia Civil mantuvo el rastreo nocturno en la zona cero y Renfe defendió a su directiva, desvinculándose del mantenimiento de las vías frente a la creciente presión sobre el Ministerio de Transportes.