Accidente de tren en Toledo | Última hora del siniestro, número de muertos, desaparecidos y heridos, en directo

España concluyó ayer los tres días de luto oficial decretados tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que se cobró la vida de 69 personas en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

La atención se centra ahora en buscar una explicación sobre las causas del choque, en un escenario de creciente presión política sobre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y tras el desmarque de Renfe, que negó fallos en sus trenes y rechazó responsabilidades sobre el mantenimiento de la infraestructura.

Sobre el terreno, la Guardia Civil mantuvo el rastreo nocturno con equipos de iluminación para recuperar restos biológicos y recabar pruebas periciales.

En el ámbito forense, se han completado ya 56 identificaciones —quedando pendientes 13 víctimas extranjeras a la espera de la cooperación internacional—, mientras 34 heridos permanecen hospitalizados en centros de Castilla-La Mancha, 15 de ellos ingresados en unidades de cuidados intensivos.