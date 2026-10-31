De referente mundial a reunir el 73% de las muertes: España pierde en 9 meses 34 años de seguridad en la alta velocidad

La falta de presupuestos desde 2023 redujo la inversión a Adif, lo que acumuló retrasos en contratos de modernización y mantenimiento y dejó líneas dependientes de sistemas antiguos mientras se aplazaba el ERTMS.

Cómo hemos llegado hasta la situación actual: qué papel ha jugado la inversión y los presupuestos en el retraso de la modernización?

El ERTMS supervisa continuamente la circulación y puede accionar frenos automáticos ante incumplimientos, lo que habría frenado vehículos tras fallos del LZB; Adif y el Gobierno reconocen que la implantación en la línea no estará operativa hasta enero de 2027.

Cómo habría evitado el ERTMS el choque ocurrido en Urda y cuándo estará operativo en la línea afectada?

Ya ha roto 34 años sin víctimas mortales en alta velocidad, ha incrementado la desconfianza pública y ha forzado investigaciones oficiales sobre protocolos, mantenimiento y gestión de Adif y del Ministerio.

¿Qué consecuencias ya ha tenido para la seguridad ferroviaria que España concentre el 72,8% de las muertes mundiales en alta velocidad?

Los controladores acusan presión para no detener trenes y señalan falta de personal y experiencia en el CRC; el ministro Puente ha reconocido numerosas caídas del sistema en 2026 y defiende que hubo decisiones operativas en un contexto de fallos.

¿Qué responsabilidades imputan los controladores y qué dice el ministro Raquel Puente sobre la gestión de Adif?

Según las primeras investigaciones y declaraciones oficiales, el LZB sufrió una avería que provocó interrupciones y paradas parciales; luego se tomaron decisiones operativas que permitieron la circulación sin los sistemas automáticos activos.

¿Por qué ha fallado el sistema LZB en la línea donde ocurrió el accidente de Urda?

El accidente reabre el debate sobre la modernización de la línea Madrid-Sevilla para implantar el sistema europeo ERTMS, cuya puesta en marcha se retrasa a 2027.

Las investigaciones avanzan mientras se cuestionan la gestión de Adif, el mantenimiento y los protocolos de actuación tras el fallo del sistema de seguridad LZB en Urda.

El país concentra el 72,8% de los fallecidos a nivel mundial y el 98,3% en Europa en vías de alta velocidad, superando a países como China e Italia.

España ha registrado 115 víctimas mortales en dos accidentes de alta velocidad en nueve meses (Adamuz y Urda), perdiendo un historial de 34 años de seguridad sin fallecidos.

España ha pasado de ser un referente mundial en seguridad ferroviaria a concentrar casi el 73% de las muertes identificadas en accidentes de trenes en vías de alta velocidad.

Han bastado nueve meses y dos tragedias para romper un historial de 34 años sin víctimas mortales en este tipo de siniestros. Un golpe a la seguridad de una red que durante décadas fue motivo de orgullo para el país.

Y sí, todos nos preguntamos cómo ha podido pasar. Cómo 115 personas han perdido la vida en una infraestructura que parecía sinónimo de seguridad. Cómo la confianza de millones de viajeros se ha visto sacudida en meses, dejando a cientos de familias destrozadas.

Sin embargo, todavía no hay respuestas definitivas. Las investigaciones siguen abiertas y aún deben esclarecer qué provocó ambos accidentes, si existieron fallos que pudieron evitarse y qué responsabilidades hay detrás de dos tragedias que han marcado para siempre la historia ferroviaria española.

El 18 de enero, España quedaba conmocionada por el primer accidente de estas características, ocurrido en Adamuz (Córdoba), con 46 fallecidos. Un dolor que volvía a repetirse el pasado miércoles, con la tragedia de Urda (Toledo) y otras 69 vidas perdidas.

Dos golpes en apenas nueve meses que han llevado al país a encabezar un ranking en el que nunca habría querido estar.

España suma ya más víctimas mortales por colisiones y descarrilamientos en vías exclusivas de alta velocidad que cualquier otro país del mundo, según el recuento de accidentes identificados.

Concentra el 72,8% de los 158 fallecidos contabilizados a escala mundial y el 98,3% de los 117 registrados en Europa.

La diferencia con el resto de países resulta especialmente llamativa. China ocupa la segunda posición, con 41 muertos en dos accidentes.

El primero ocurrió en Wenzhou en 2011. Dos trenes colisionaron tras un fallo de señalización y murieron 40 personas. Once años después, un desprendimiento de tierra provocó otro descarrilamiento en Guizhou, donde falleció el maquinista.

En Europa, Italia es el único país, además de España, con víctimas mortales identificadas bajo estos criterios. En 2020, dos maquinistas murieron tras descarrilar un Frecciarossa en la línea de alta velocidad Milán-Bolonia, los pasajeros ninguno.

Alemania y Austria no registran fallecidos en vías de alta velocidad bajo estos mismos criterios, pese a que ambos países comparten con España el uso del sistema de seguridad LZB, el que falló en el accidente de Urda.

Antigüedad no es inseguridad

Ante tantas preguntas sin respuesta, muchos comienzan a pensar que el problema está en la antigüedad de las vías o en los sistemas de seguridad. Sin embargo, que una infraestructura tenga más de 30 años no significa que sea insegura.

Según aclaran los expertos, la clave está en su mantenimiento, en la correcta renovación de las instalaciones y en garantizar que los protocolos de seguridad funcionen cuando falla la tecnología.

Una seguridad que hoy está en entredicho y que pone el foco en la gestión de Adif y del Ministerio de Transportes durante los últimos años, mientras las investigaciones tratan de esclarecer lo ocurrido.

Y es que si hay un país que demuestra que la antigüedad no tiene por qué estar reñida con la seguridad, ese es Japón.

El país asiático inauguró su primera línea de alta velocidad en 1964, casi tres décadas antes que España. Más de 60 años después, sus trenes bala, conocidos como Shinkansen, no han registrado ninguna víctima mortal entre sus pasajeros por accidentes ferroviarios.

El secreto de este historial no está únicamente en la tecnología. Japón combina sistemas automáticos de control de velocidad con una estricta vigilancia de las infraestructuras y protocolos de actuación ante cualquier incidencia.

Además, la red dispone de sistemas de detección de terremotos que pueden ordenar la detención de los convoyes ante las primeras señales de actividad sísmica.

Sin embargo, ningún sistema está completamente libre de averías. La diferencia está en las medidas que se adoptan para impedir que un fallo termine convirtiéndose en una tragedia.

Precisamente, este último punto es uno de los grandes interrogantes que han dejado los accidentes de España.

En el caso de Urda, el sistema de seguridad LZB sufrió una avería que obligó a detener varios trenes. Aunque existían mecanismos complementarios y protocolos para garantizar la circulación, estos no lograron evitar el choque entre el AVE de Renfe y el Iryo.

Una situación que ahora forma parte de la investigación y que ha abierto interrogantes sobre la aplicación de los protocolos de seguridad cuando fallan los sistemas automáticos.

Modernización pendiente

El accidente también ha vuelto a poner sobre la mesa la modernización de la línea Madrid-Sevilla, inaugurada hace 34 años y que todavía utiliza el sistema LZB.

España lleva años trabajando en su sustitución por el sistema europeo ERTMS, una tecnología que permite supervisar continuamente la circulación de los trenes y activar automáticamente los frenos cuando se incumplen determinadas condiciones de seguridad.

Accidente ferroviario en Urda (Toledo) Europa Press

No es un cambio exclusivo de España. Alemania y Austria también mantienen el LZB en determinados tramos, pero avanzan hacia el ERTMS.

Francia e Italia ya utilizan este sistema europeo en parte de sus líneas de alta velocidad.

Su implantación responde a una obligación de la Unión Europea, que busca sustituir progresivamente los distintos sistemas nacionales por una tecnología común.

El reglamento europeo de 2024 establece que el ERTMS deberá estar implantado en la red ferroviaria básica transeuropea en 2030, en la básica ampliada en 2040 y en el conjunto de la red global en 2050.

Sin embargo, España todavía tiene pendiente completar su instalación en la primera línea del AVE. Adif adjudicó en 2021 un contrato para modernizar los sistemas de seguridad de la Madrid-Sevilla, pero los trabajos acumulan retrasos.

Según las últimas explicaciones de Puente, el ERTMS no estará operativo hasta enero de 2027.

Aun así, disponer de una tecnología más moderna no elimina por completo el riesgo de accidentes. Los sistemas necesitan mantenimiento, supervisión y procedimientos que garanticen la seguridad cuando se produce una avería.

Y es precisamente ahí donde se concentran buena parte de las preguntas que han dejado las dos tragedias españolas.

Imagen del accidente de Urda. Rodrigo Mínguez

Mientras en Urda se investiga cómo una avería y sus decisiones posteriores terminaron en una colisión "inexplicable", según el Gobierno, en Adamuz continúa abierta la investigación sobre un posible fallo de la infraestructura, con una rotura del carril entre las principales hipótesis.

Dos accidentes que, según los primeros indicios, tienen causas diferentes, pero que comparten una misma línea ferroviaria.

Una infraestructura que durante 34 años fue símbolo de la modernización española y que, en algo más de medio año, ha sido escenario de dos de las mayores tragedias de la alta velocidad mundial.

Dos accidentes que dejan ya 115 personas que nunca llegaron a su destino y cientos de familias para las que ningún tren volverá a ser el mismo.

Un balance que ha sacudido la confianza en una red que durante décadas fue sinónimo de seguridad.

Porque España no sólo tiene que esclarecer qué falló y por qué. También debe recuperar la certeza de que subirse a un tren es hacerlo con seguridad, algo que parecía incuestionable hasta hace apenas unos meses.