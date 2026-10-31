La promesa pendiente de los 350 km/h: Renfe repite con Siemens 25 años después de su primer intento

En lo inmediato podría reducir el viaje a menos de dos horas, pero el trayecto ya ha perdido 1,6 millones de viajeros y ha aumentado 25 minutos por limitaciones impuestas tras el accidente de Adamuz, lo que condiciona la demanda.

¿Cómo afectaría a los viajeros y al tráfico de la línea Madrid-Barcelona si se alcanzan 350 km/h?

Adif ya ha contratado aerotraviesas para evitar impacto de balasto a 350 km/h, pero hacen falta más actuaciones en vía y mantenimiento para garantizar seguridad y durabilidad.

Porque la red tenía problemas técnicos (vuelo de balasto), el mayor desgaste de la infraestructura y el elevado coste energético, lo que impidió su uso comercial a esa velocidad.

¿Por qué nunca han circulado comercialmente los AVE a 350 km/h pese a poder hacerlo?

Los 26 trenes de la serie 103 (Velaro E) pueden técnicamente alcanzar 350 km/h y fueron los únicos de Renfe certificados para esa velocidad, aunque nunca la han utilizado en servicio comercial.

¿Qué parte del objetivo de circular a 350 km/h ya existe hoy en la flota de Renfe?

Renfe licitó de nuevo con Siemens porque ya trabajó con la firma en 2001 y busca replicar la capacidad técnica (Velaro) para alcanzar 350 km/h; el contrato actual prevé inicialmente 30 unidades por 1.777 millones de euros.

¿Por qué Renfe vuelve a apostar por Siemens para intentar poner sus AVE a 350 km/h?

Las primeras unidades del modelo Velaro Novo se entregarán en un plazo mínimo de 40 meses y contarán con 520 plazas repartidas en siete coches.

El plan busca reducir el tiempo del trayecto Madrid-Barcelona a menos de dos horas, en medio de actuaciones de Adif para adaptar las vías.

Aunque la serie 103 de Siemens ya permitía esta velocidad teórica desde 2007, nunca se ha implementado en servicio comercial por razones operativas y de infraestructura.

Renfe adjudica a Siemens un contrato de hasta 40 trenes por 1.777 millones de euros para intentar alcanzar nuevamente los 350 km/h.

En este siglo, Renfe ha licitado tres grandes contratos para comprar trenes de alta velocidad para incorporar a su flota. Y dos de ellos, se lo ha quedado Siemens (el otro fue el de los famosos trenes Avril de Talgo). Ambos, uno en 2001 y otro en 2026, tienen en común la promesa aún no conseguida de poner sus AVE a 350 km/h.

A principios de siglo, Renfe adjudicó a Siemens un lote inicial de 16 trenes AVE (basados en la plataforma Siemens Velaro E). En 2004 lo amplió con 10 trenes más. Hablamos de los trenes de la serie 103 de Siemens que entraron en funcionamiento en 2007.

Se trata de 26 convoyes que la empresa pública usa en la línea Madrid-Barcelona, aunque también se han usado en la ruta que une la capital con Sevilla.

Hasta la fecha, son los únicos trenes de Renfe que pueden circular a 350 km/h. Este modelo es capaz de unir Madrid con Barcelona y Madrid con Málaga en 150 minutos, gracias a una potencia de 8.800 kW.

De hecho, el plan del ministro Francisco Álvarez-Cascos, titular de la cartera de Fomento durante el segundo gobierno de José María Aznar, era llevar el AVE a 350 km/h.

Entre 2011 y 2016 se convirtió en el tren más rápido de España al poder circular a 310km/h en la LAV Madrid-Barcelona, frente a los 300 km/h de velocidad máxima del resto de la red de alta velocidad española.

Pese a poder circular a 350 km/h lo cierto es que nunca lo ha hecho en servicio comercial.

¿Por qué? Por tres razones: la red no estaba preparada (problemas de vuelo de balasto), supone un mayor desgaste de la infraestructura y los expertos aseguran que tiene un alto coste energético.

Ahora, Renfe vuelve a intentarlo confiando de nuevo en Siemens para fabricar trenes que circulan a 350 km/h en un contrato que prevé inicialmente 30 unidades, pero que podría ampliarse a 40 por un importe de 1.777 millones de euros.

La última promesa

Todo ello para dar respuesta a la promesa del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien prometió incrementar hasta los 350 kilómetros la velocidad de los trenes AVE en el trayecto Madrid-Barcelona para rebajar a menos de dos horas la duración.

Poner los trenes a 350 km/h es una idea que mantuvo tras el accidente de Adamuz en enero de este año (donde murieron 46 personas).

Ahora, con el siniestro del pasado 28 de octubre en el que al menos 69 personas han perdido la vida, parece que no hay cambios (aunque el contrato se licitó antes de este segundo accidente).

Lo que puede cambiar es que el servicio en la línea se cierre para realizar las obras, que en principio arrancan en 2027. Es una posibilidad que ha dejado caer Puente.

De momento, Adif Alta Velocidad ha adjudicado el suministro y transporte de las llamadas aerotraviesas que permiten aumentar la velocidad a 350 km/h e impiden que el balasto a esas velocidades impacte en los bajos del tren.

No obstante, faltan más actuaciones para conseguir esa promesa en una línea que no atraviesa su mejor momento ya que no para de caer su tráfico.

En concreto, en menos de un año ha perdido 1,6 millones de viajeros.

Los tiempos han aumentado 25 minutos más fruto de las limitaciones de velocidad impuestas tras el accidente de Adamuz (Córdoba) que ocasionó la muerte de 46 personas.

Nuevos trenes

Aunque Siemens ya tiene en sus manos el contrato adjudicado, tardaremos al menos tres años y medio en ver el primer tren del modelo Velaro Novo de Siemens, siempre y cuando no lleguen con retraso.

Las primeras cinco unidades deberán entregarse antes de 40 meses y el resto con una cadencia uniforme hasta completar el pedido en 62 meses.

Velaro Novo de Siemens. Siemens.

Por lo que puede ser otro Gobierno con otro ministro de Transportes de distinto color político el que estrene este modelo de tren y se lleve esa gloria de circular a esa velocidad.

En principio, la configuración prevista consta de siete coches y 520 plazas en una sola planta, distribuidas en dos clases: 404 en Turista, el 78 % del total, con dos asientos a cada lado del pasillo, y 116 en Preferente, el 22%, con dos asientos a un lado y uno al otro.

Las butacas serán orientables en el sentido de la marcha y cada plaza dispondrá de toma de corriente y conexión USB.

El diseño de los nuevos bogies, junto con un menor peso y una aerodinámica mejorada, busca ofrecer un viaje más silencioso, con menos vibraciones y mayor estabilidad a altas velocidades.