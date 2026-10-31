La pregunta que se hacen los técnicos de Adif y Puente no ha contestado: por qué en 17 minutos nadie frenó el AVE

Porque el LZB tarda entre nueve y doce minutos en volver a funcionar, ese retraso obliga a usar procedimientos manuales y puede dejar ventanas temporales en las que el CRC debe tomar decisiones rápidas para evitar conflictos de cantón.

¿Cómo influyen los 9–12 minutos de reinicio del LZB en la gestión del incidente con el Iryo?

Indica que, según controladores, existe una política de priorizar la circulación y reanudar trenes manualmente, lo que puede llevar a decisiones arriesgadas cuando falla el sistema automático y complica la reacción del CRC.

¿Qué indica la mención a la presión para no dejar trenes parados en la posible causa del accidente?

Porque sin LZB la separación se gestiona con ASFA y balizas exteriores, lo que permite circular a 200 km/h con suposición de cantón libre; la pérdida del control automático reduce la precisión del seguimiento de distancias.

¿Por qué el fallo del LZB aumentó el riesgo entre el AVE 2080 y el Iryo?

El CRC supervisa la ocupación de cantones y da órdenes a maquinistas; técnicos y el ministro sitúan allí el foco porque las pantallas y operadores debían advertir y frenar al AVE cuando el Iryo comunicó fallos del LZB.

¿Qué función tiene el CRC de Adif y por qué está en el centro del debate tras el accidente de Urda?

Porque entre las 8:36 y las 8:53 hubo comunicaciones que indicaban que el Iryo estaba detenido y con problemas en el LZB, pero según los técnicos el CRC tuvo 17 minutos para detectar que dos trenes ocupaban el mismo cantón y ordenar la parada del AVE y no lo hizo.

¿Por qué los técnicos de Adif se preguntan cómo nadie frenó el AVE en esos 17 minutos?

La segunda comparecencia de Óscar Puente ante los medios por el accidente de Urda ha servido de poco. Es cierto que ha acotado el minutaje de los hechos, pero sólo para intentar alejar la posible responsabilidad material del Ministerio de Transportes y centrar todo el meollo de la cuestión en el Centro de Control y Respuesta (CRC) de Adif.

Dos horas largas de rueda de prensa en la que Puente ha sostenido una y otra vez que él no hace juicios de valor, que no habla de "error humano". Pero a la vez deja abiertas todas las hipótesis para que los que no conocen la materia ferroviaria saquen una conclusión: la mirada tiene que estar en el CRC.

Una situación que indigna en Adif, donde los técnicos insisten en que hay una pregunta que sigue sin respuesta tras el accidente: por qué en 17 minutos nadie se dio cuenta de que había dos trenes en el mismo cantón y que el AVE 2080 se dirigía a 200 kilómetros por hora hacia el Iryo. Y sobre todo, por qué nadie lo paró.

Fueron 17 minutos fatídicos desde que a las 8:36 se le dice al maquinista del AVE que avance a "marcha normal" hasta que choca con el Iryo a las 8:53.

Entre medias hubo dos comunicaciones del Iryo con el CRC para comunicar que tenía problemas con el reinicio del sistema de seguridad LZB y que estaba detenido en el semáforo de entrada a Urda.

"¿Por qué nadie se dio cuenta de que el AVE iba hacia él?", se preguntan los técnicos.

Sobre todo porque junto al controlador que estaba al teléfono con los maquinistas había auxiliares, supervisores, pantallas... Y 17 minutos para decidir, insisten.

¿Nadie se dio cuenta? ¿ Hubo un fallo en las pantallas? ¿El panel de control no reflejaba que el cantón estaba ocupado por otro tren? Son preguntas que recorren Adif y a las que Puente no ha dado respuesta.

Resulta llamativo en Adif que el ministro tenga muy bien controlado el relato de la cronología minuto a minuto, pero que sea incapaz de explicar qué ocurrió en esos 17 minutos.

O que tampoco supiera cuántos trenes habían recibido "órdenes erróneas" tras la caída del LZB como la que se le dio al AVE que estaba detrás del Iryo y que avanzaba sin saber que estaba a punto de chocar.

Los maquinistas de alta velocidad confían en los sistemas de seguridad de sus vías, incluso en el trabajo del CRC de Adif, a pesar de que entienden la presión a la que ellos también están sometidos. Ambos colectivos tienen vidas en juego.

Cuando se les da una orden de avanzar con normalidad en un cantón, bajo un sistema ASFA que les permite llegar a 200 km/h con visibilidad de señales exteriores, lo que piensan siempre es que el cantón es suyo.

Sin el LZB, que controla distancias y vías cada tres segundos, los cantones se miden de estación a estación (no de parada a parada), y pueden ser de varias decenas de kilómetros, que a 200 por hora se recorren con rapidez.

“Con el sistema ASFA y la orden de marchar normal, tú no necesitas que nadie te diga si hay o no un tren por delante, la vía está para que pases hasta la siguiente baliza”, explica un maquinista que lleva trenes AVE.

Lo que el maquinista pensó en ese momento es que el resto de trenes que están delante tienen la misma orden que él. ¿Por qué no se le detuvo en cuanto el Iryo comunicó que tenía problemas con el reinicio del LZB?

Eso tampoco lo ha explicado el ministro.

Lapso intermedio

Hay un lapso de tiempo intermedio que también entra en juego, aunque sea con un papel secundario, sobre el que Puente tampoco ha querido entrar a valorar nada. El iniciado a las 8:48, que es cuando la maquinista del Iryo se comunica por última vez con el centro de control.

Tiene razón el ministro en que puede ser irrelevante que el Frecciarossa tardara más o menos en arrancar, o los problemas que tienen para adaptar a su tecnología el LZB.

Todo el mundo en el sector sabe que tardan entre 9 y 12 minutos en reiniciarse, algo que contrasta con la rapidez con la que se rehacen los trenes de Renfe, después de tantos años y tantas vueltas. Con conectar y desconectar la palomilla, lo hacen en dos minutos.

Aunque no lo parezca, "cinco minutos en la cabina de un tren de alta velocidad parado pueden parecer una eternidad", asegura un maquinista que ha pasado por ese trance.

Pero los hechos que interesan a Puente son sólo que en la pantalla del CRC había dos trenes en un mismo cantón, algo que no puede pasar y que exige una orden de parada inmediata.

Y eso nos devuelve de nuevo a la única clave del relato, lo que pasó en los 17 minutos que están en blanco.

Indicio

Sí hay un indicio de lo que pudo estar ocurriendo en ese tiempo.

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco, justificó el barullo que se oye en el audio de la maquinista del Iryo en que había técnicos del CRC hablando con los de la estación de Urda, para recuperar los ordenadores y el módulo de conexión del LZB lo antes posible.

En ese momento se había recuperado uno de los módulos, y tal vez cabía la opción de levantar el sistema y reanudar la marcha del Iryo a tiempo. Pero eso no lo sabemos. El ministro tampoco.

Del accidente de Adamuz aprendimos que un tren a 200 km/h necesita casi dos kilómetros para frenar del todo sin correr el riesgo de descarrilar. Sobre todo si lleva casi 400 personas, como el de Renfe siniestrado.

Y ha quedado claro que había más de 25 kilómetros por delante y el tiempo suficiente para ser advertido de que había otra unidad en el cantón, precisamente sobre la baliza de salida que, además, estaba verde para todo el mundo.

Los trabajadores ferroviarios y maquinistas consultados por este periódico admiten que pudo haber una decisión errónea que no se corrigió a tiempo. Esa es una parte de la posible responsabilidad, porque se puede convertir en un hecho punible.

Pero por encima de esa decisión hay algo que en Adif se lleva repitiendo mucho tiempo. Por encima de los controladores, alguien ha decidido que los trenes no pueden estar demasiado tiempo parados, sobre todo si el problema se puede solventar con el sistema manual, aunque sea más arriesgado.

Puente ha recordado que él no estaba al mando en el CRC el miércoles por la mañana. Y es verdad, pero esa decisión de presionar una y otra vez a los controladores también puede ser una parte de la causa de todo lo ocurrido.