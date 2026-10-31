Accidente de tren en Toledo, hoy en directo | Última hora de Óscar Puente, número de muertos, heridos y causas del choque de un Iryo y un AVE
Siga las últimas noticias del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha dejado 69 fallecidos y más de un centenar de heridos.
Puente no dimite porque "no perjudica a su proyecto de país" y augura que vivirá un "calvario, encima, en campaña electoral"
España afronta este 31 de octubre su tercer día de luto oficial con la atención puesta en la evolución de los heridos y en el apoyo a las familias de los fallecidos en el accidente ferroviario de Toledo.
En el plano político, el ministro Óscar Puente se niega a dimitir pese a las presiones recibidas, insistiendo en que lo prioritario ahora es esclarecer las causas técnicas del siniestro.
En cuanto a la agenda institucional, Pedro Sánchez se reúne a las 10:00 de la mañana en Madrid con el ministro del Interior y los mandos de emergencias en el CENEM para coordinar la respuesta al accidente.
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Accidente de tren | Irán traslada sus condolencias a España por la pérdida de vidas humanas en Urda
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha trasladado sus condolencias al Gobierno español por el trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en Urda (Toledo), que se ha saldado con la muerte de al menos 69 personas y más de 200 heridos.
El presidente, en un mensaje, "expresó sus condolencias al Gobierno y al pueblo de España por el accidente ferroviario ocurrido en ese país y la pérdida de vidas de varios de sus ciudadanos".
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Accidente de tren | La científica leonesa Tamara González, entre las desaparecidas en el accidente de trenes
La científica Tamara González Costa, originaria de la provincia de León, se encuentra entre las personas desaparecidas en el accidente de trenes ocurrido en Urda (Toledo) el pasado miércoles.
En su cuenta de X, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) -organismo en el que trabajó- ha pedido ayuda para localizarla.
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Accidente de tren | El Instituto de Medicina Legal de Toledo ya ha realizado la totalidad de las 69 autopsias
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha realizado ya la totalidad de las 69 autopsias de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), según los datos facilitados esta noche por el Centro Integrado de Datos (CID).
El balance provisional en este momento sigue siendo de 69 personas fallecidas, refiere el CID en un comunicado en el que detalla que se han identificado a 36 de las personas fallecidas.