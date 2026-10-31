Accidente de tren en Toledo, hoy en directo | Última hora de Óscar Puente, número de muertos, heridos y causas del choque de un Iryo y un AVE

España afronta este 31 de octubre su tercer día de luto oficial con la atención puesta en la evolución de los heridos y en el apoyo a las familias de los fallecidos en el accidente ferroviario de Toledo.

En el plano político, el ministro Óscar Puente se niega a dimitir pese a las presiones recibidas, insistiendo en que lo prioritario ahora es esclarecer las causas técnicas del siniestro.

En cuanto a la agenda institucional, Pedro Sánchez se reúne a las 10:00 de la mañana en Madrid con el ministro del Interior y los mandos de emergencias en el CENEM para coordinar la respuesta al accidente.