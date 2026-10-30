Puente reconoce 170 caídas del sistema de seguridad en 2026 y valora "parar" la línea Madrid-Barcelona para modernizarla

El ministerio valora cortar completamente el servicio para hacer una renovación integral al estilo alemán y así acortar los trabajos a alrededor de 24 meses en lugar de mantener la circulación durante las obras.

¿Qué plantea el ministerio sobre las obras de la línea Madrid-Barcelona tras los accidentes de Adamuz y Urda?

ASFA usa tramos más largos y no puede localizar con precisión dos trenes dentro del mismo tramo; por eso el AVE recibió inicialmente una advertencia pero después encontró la señal en verde y no se activó el frenado automático.

¿Por qué el sistema de respaldo ASFA no frenó automáticamente al AVE después de la caída del LZB?

Tras la caída del LZB el centro autorizó al AVE 2080 a reanudar la marcha y no actuó ante el aviso del maquinista del Iryo, lo que permitió que el AVE circulase a alta velocidad y colisionara con el tren detenido.

¿Qué ocurrió en el centro de control de Adif tras la caída del LZB que pudo conducir a la colisión en Urda?

Puente señala que tres de cada cuatro caídas se deben a factores externos que dañan los soportes físicos, sobre todo robos de cable de cobre y fenómenos meteorológicos, no a fallos internos del sistema.

Puente distingue la pérdida de comunicación del LZB —que provoca que el diseño de seguridad detenga los trenes— de un fallo funcional del equipo; por eso habla de “caídas” cuando los soportes físicos de comunicación quedan dañados.

¿Por qué dice Óscar Puente que el LZB “se cae” 170 veces en 2026 y no que “falla”?

Transportes estudia cortar por completo la línea Madrid-Barcelona durante sus próximas obras para acelerar la renovación, imitando el modelo alemán.

La investigación sigue sin esclarecer el origen exacto del fallo en el LZB el día del siniestro y la tarea de análisis se ha encargado a Hitachi Rail.

Los primeros indicios del accidente de Urda apuntan a fallos en las decisiones del centro de control de Adif y limitaciones del sistema de respaldo ASFA.

Óscar Puente confirma que el sistema de seguridad LZB sufrió 170 caídas en 2026, una cifra que considera dentro de la media habitual de la red.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que el sistema de seguridad LZB que se cayó antes de producirse el accidente de Urda (Toledo) ha sufrido durante 2026 un total de 170 fallos, algo que ha calificado de cifra “estable”.

Para el ministro es una situación habitual en la red (la media anual se sitúa entre 150 y 200) e incluso por debajo de los registros de los dos años anteriores.

Así, Puente ha defendido que no se trata de una incidencia infrecuente y que está expresamente tipificada y prevista en el reglamento de circulación.

“Los sistemas de seguridad están alojados en soportes físicos y los usan para su comunicación. Están en infraestructuras y trenes y esos soportes pueden fallar”, ha dicho.

Además, ha señalado que el 75% de esas 170 caídas no se deben a fallos internos del sistema, sino a factores externos que dañan los soportes físicos de comunicación, principalmente robos de cable de cobre o inclemencias meteorológicas.

De esas 170 incidencias, 13 se produjeron en ese tramo concreto del accidente que ha dejado al menos 69 muertos. La última de ellas previa al accidente tuvo lugar el 14 de octubre.

El ministro ha matizado que el sistema “se cae” y no “falla”, ya que su diseño de seguridad está programado para detener automáticamente todos los trenes en caso de pérdida de comunicación.

“Si no funciona, se para y garantiza la seguridad total”, ha dicho.

El fallo, ha argumentado, se habría producido si el sistema hubiese seguido permitiendo la circulación con la comunicación rota.

También ha explicado que muchas de esas 170 ocasiones el sistema se rearma con rapidez y la casuística es muy diversa.

Cuando cae, la línea pasa a operar como red convencional bajo el sistema de respaldo ASFA, una operativa que califica de consolidada y que, en principio, ofrecía garantías suficientes de seguridad hasta este suceso.

Sin embargo, todavía se desconoce qué provocó la caída del LZB el día del siniestro y por qué no fue suficiente con el resto. "En este momento aún no sabemos qué generó el problema de comunicación entre los equipos informáticos", ha reconocido Puente.

El ministro ha explicado que será Hitachi Rail quien deba analizar los registros para determinar el origen de la avería.

Cadena de decisiones

Más allá de las incidencias del sistema, la investigación también deberá esclarecer qué ocurrió después de que el LZB dejara de funcionar. Pues, la caída del sistema no explica por sí sola la colisión entre ambos trenes.

Puente ha vuelto a reconstruir este viernes la cronología del accidente y ha reconocido que los primeros indicios apuntan a un fallo en el centro de control de Adif.

Según ha detallado el ministro, todo comenzó a las 8.31 horas, cuando el LZB dejó de funcionar en un tramo de 63 kilómetros de la línea Madrid-Sevilla. La avería provocó que los trenes se detuvieran automáticamente.

Sin embargo, apenas cinco minutos después, a las 8.36 horas, el centro de control autorizó al AVE 2080 a reanudar la marcha con normalidad, pese a que el protocolo exigía circular en condiciones de 'marcha a la vista'. Es decir, a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora para poder detenerse ante cualquier obstáculo.

Por su parte, a las 8.41 horas también se autorizó la salida del Iryo 6076, sin embargo este no consiguió arrancar.

Siete minutos después, a las 8.48 horas, el maquinista del Iryo comunicó el problema. Pero, según ha reconocido Puente, "el centro recibió el mensaje, pero no tomó ninguna acción".

Mientras tanto, el AVE continuó circulando sin recibir ningún aviso. Recorrió unos 25 kilómetros y superó los 160 kilómetros por hora hasta que, alrededor de las 8.53 horas, chocó contra el Iryo que seguía detenido en la vía.

¿Por qué no frenó?

Esta es una de las grandes claves del accidente. Tras la caída del LZB, los trenes pasaron a depender de otro sistema de seguridad, el ASFA, que utiliza las señales de la vía para controlar la circulación y activar el frenado cuando corresponde.

Sin embargo, según ha explicado el ministro en la rueda de prensa, este sistema tiene una limitación. Divide la vía en tramos más largos y no puede localizar con precisión a dos trenes dentro de uno mismo.

Puente asegura que eso fue precisamente lo que ocurrió en Urda.

El AVE circulaba detrás del Iryo y ambos se encontraban en el mismo tramo. Por eso, el AVE recibió inicialmente una indicación de parada, ya que el sistema advertía de la presencia de otro tren por delante.

Pese a ello, el ministro explica que el centro de control autorizó después al AVE a reanudar la marcha con normalidad, aunque el Iryo seguía detenido.

Esto provocó una situación que desde el Ejecutivo describen como "inexplicable".

El AVE se acercaba a más de 160 kilómetros por hora al Iryo, que seguía parado en la vía. Sin embargo, el semáforo que debía encontrar el AVE al llegar a ese punto estaba en verde porque el centro de control ya había autorizado la salida del Iryo.

Al estar la señal en verde, el sistema ASFA no ordenó frenar automáticamente al AVE por una señal de parada. El sistema no detectó por sí mismo que el Iryo seguía ocupando la vía. Así, el tren de Renfe continuó avanzando hasta chocar contra él.

Obras en el Madrid-Barcelona

Tras dos graves accidentes de tráfico en un año (Adamuz y Urda), el ministerio de Transportes se está “planteando” y “madurando” cambiar la forma de realizar las obras de mejora en la línea Madrid-Barcelona, que arrancarán el próximo año.

En lugar de mantener la circulación de los trenes mientras se trabaja (lo que afecta a la fiabilidad), se valora cortar por completo el servicio de la línea afectada para acometer la renovación integral de forma más rápida, tal como se hace en Alemania. Eso, en su opinión, podría reducir los tiempos a 24 meses.

Aunque no lo ha asegurado al 100%, sí lo ha dicho como una alternativa pero desligando que las obras en la línea Madrid-Sevilla tuvieran algo que ver con el accidente.

“La falta de confianza está en la fiabilidad y puntualidad. Las obras afectan, pero no a la seguridad”, ha reiterado.