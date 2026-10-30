Historia de cuatro trenes parados: uno no pudo arrancar, dos lo hicieron 'a la vista' y otro se estrelló a 200 km/h

Cuatro trenes quedaron detenidos en las proximidades de Urda durante la mañana del 28 de octubre. El Iryo no consiguió arrancar, dos servicios de Renfe avanzaron lentamente y el AVE que circulaba hacia Sevilla aceleró hasta registrar medias superiores a 200 km/h antes de alcanzar al convoy parado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, situó en seis los trenes afectados por la avería del sistema de protección LZB. Esta reconstrucción se centra en los cuatro que más cerca estaban del lugar del fallo y el trágico accidente: los dos implicados en el choque y los dos que esperaban, uno detrás del otro, en la vía hacia Madrid al sur de Urda.

Las posiciones GPS y velocidades publicadas por Renfe y archivadas por SpainTrainRadar permiten seguir sus movimientos aquella mañana. Las llamadas filtradas desde el Gobierno a varios medios de comunicación dan pistas sobre las órdenes que el centro de control de Adif en Atocha dio a los trenes.

Son registros distintos que deben leerse juntos: recibir una orden no equivale a ponerse en movimiento. La llamada en la que el AVE obtuvo autorización para arrancar comenzó a las 08:36 y duró cerca de tres minutos, pero el GPS no muestra movimiento hasta las 08:43.

Las velocidades de esta reconstrucción son medias calculadas entre posiciones, no mediciones instantáneas. Iryo no publica ese seguimiento: su ubicación se reconstruye mediante las comunicaciones y a partir del lugar de impacto en el que se encontraba parado desde el fallo del LZB.

Cuatro trenes

Iryo 6076: El Frecciarossa 1000 con destino Sevilla salió de Atocha a las 07:54 y quedó detenido ante la señal de entrada de Urda, en el entorno del kilómetro 118. Recibió instrucciones para reanudar, pero su maquinista avisó de que el equipo no le permitía completar el restablecimiento.

AVE 2080: Tenía prevista la salida a las 08:00 pero un retraso provocó que no iniciara su partida hacia Sevilla hasta las 08:04. Se detuvo hacia las 08:32 cerca de Mora y Orgaz, en el kilómetro 91, por el fallo del LZB. Estaba a unos 27 kilómetros del Iryo antes de retomar la marcha.

AVE 2061: Partió de Santa Justa a las 06:05 rumbo a Atocha y quedó parado hacia las 8:39 en el kilómetro 125,2, por la otra vía. Reinició el movimiento alrededor de las 8:52, con velocidades muy bajas.

Avant 8081: Con salida desde Puertollano a las 08:05, se detuvo hacia las 08:43 en el kilómetro 126,1, a menos de un kilómetro del AVE 2061. No inició un avance apreciable hasta aproximadamente las 09:02, después del choque y se movió para recolocar su posición definitiva.

La caída del LZB

El sistema de seguridad LZB supervisa la velocidad y las condiciones de circulación y puede ordenar el frenado del tren. Óscar Puente atribuyó la avería a un problema de comunicación entre los ordenadores del sistema de Urda, una explicación preliminar pendiente de que la investigación técnica la confirme.

El ministro situó el fallo alrededor de las 08:30. La información dada ha variado en varios minutos, al igual que las referencias al tramo afectado: unos 63 kilómetros frente a los 90 mencionados inicialmente.

Tres trenes retomaron la marcha junto a Urda tras el fallo del LZB 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Tres trenes retomaron la marcha junto a Urda tras el fallo del LZB; solo el AVE 02080, con marcha normal Recorrido de los trenes entre las 07:50 y las 09:15 del 28 de octubre, antes y después de la caída del sistema LZB. Las líneas horizontales son trenes parados; cuanto más inclinadas, más rápido avanzan 2080 AVE (Madrid-Sevilla) 6076 Iryo (Madrid-Sevilla) 8081 Avant (Puertollano-Madrid) 2061 AVE (Sevilla-Madrid) Otros trenes La Sagra PK 53,7 Mora y Orgaz PK 89,5 Urda PK 119,7 Malagón PK 149,6 Ciudad Real PK 170,7 08:00 08:20 08:40 09:00 Madrid Sevilla Cae el LZB (08:30–08:32) Ampliación a ~90 km según el Ministerio Cantón probable Mora–Urda (PK 90,4–118,9) Tramo sin LZB, 63 km (PK 88– 151, aprox.) Choque en el PK 118 (08:52-08:53) 1 2 3 CDI: punto de reconexión al LZB DCC: probable límite entre dos centros de control del LZB ZN: zona neutra de la catenaria, un tramo corto sin tensión eléctrica 1 El AVE 02080 recibe a las 08:36 la orden de reanudar con “marcha normal”. Arranca a las 08:43 y alcanza 236 km/h en el PK 111, a 7 kilómetros del Iryo 2 El Iryo 6076 queda detenido ante la señal de entrada de Urda y ya no vuelve a moverse: el tren no le permite reiniciar el LZB 3 El AVE 02061 y el Avant 08081 retoman la marcha a baja velocidad (máximo 73 y 37 km/h), con paradas y avances cortos, como exige la marcha “a la vista” Fuente: GTFS-RT Renfe y SpainTrainRadar

El gráfico muestra que las detenciones no fueron simultáneas. El AVE procedente de Sevilla redujo progresivamente la velocidad antes de parar; el Avant que lo seguía quedó inmovilizado unos minutos después.

La marcha pasó a gestionarse mediante la señalización lateral y las instrucciones del centro de control. La "marcha a la vista" exige adecuar la velocidad para poder detenerse ante un obstáculo en la distancia visible: no equivale a recuperar la velocidad habitual.

Las llamadas a Atocha

En la comunicación del AVE accidentado aparecen consultas y dudas sobre cómo proceder. En el audio filtrado por el Gobierno se escucha "nos estamos liando" antes de que el controlador dicte la orden número 773, a las 08:36.

La instrucción exige desconectar y volver a conectar el LZB y continuar con señalización lateral, "con marcha normal". El maquinista solicita confirmación y el controlador ratifica la indicación, según las grabaciones difundidas.

Audio 1

A las 08:41 se da una instrucción equivalente al Iryo, con el número 775 de incidencia. Su conductora había comunicado que permanecía ante la señal de entrada de Urda; en esa conversación también se le advierte de que no se autoriza el rebase de la señal.