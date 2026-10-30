Los controladores de Adif culpan a Puente: "Nos presionan para que no haya retrasos, los trenes no pueden estar parados"

Ya ha estallado la polémica política y sindical y se ha abierto una investigación sobre las causas técnicas y procedimentales del choque; podría derivar en expedientes, cambios de protocolo en Adif y en mayor escrutinio del Ministerio de Transportes.

¿Qué consecuencias ya se han producido y qué podría ocurrir ahora tras las denuncias de presión sobre el CRC?

El LZB envía información del estado de la vía cada tres segundos y activa el frenado si no hay comunicación en nueve segundos, por eso maquinistas lo consideran fiable frente a fallos; su antigüedad no evita que registre transmisiones erráticas.

¿Qué papel juega el sistema LZB y por qué los maquinistas lo preferían respecto a alternativas?

Un fallo informático dejó fuera de servicio el LZB y, pese a ello, el centro de control autorizó la reanudación normal de circulación; el AVE circuló durante 17 minutos a alta velocidad y colisionó con un Iryo detenido que no podía reiniciar el LZB.

¿Cómo pudo dar lugar el fallo del LZB al choque entre el AVE de Renfe y el Iryo en Urda?

Desde noviembre de 2023 Adif comunicó al menos trece incidencias en el tramo, entre ellas nueve problemas de señalización, dos robos de cable y fallos en trenes que circulaban por esa vía.

¿Qué fallos en la línea entre Madrid y Andalucía había registrado Adif antes del siniestro de Urda?

Los controladores acusan al entorno del ministerio de presionar para minimizar retrasos y evitar “imagen” dañada, algo que dicen aumentó tras el accidente de Adamuz y dificultó su trabajo en el CRC.

¿Por qué los controladores de Adif culpan a Óscar Puente tras el accidente de Urda?

Además del ámbito público, las presiones aumentan por la entrada de operadoras privadas y señalan presuntas indicaciones para favorecer a Renfe.

El colectivo advierte de la falta de personal y del riesgo de controlar manualmente las vías ante los fallos frecuentes en el sistema de seguridad LZB.

Los controladores afirman que estas exigencias se han intensificado para no dañar la imagen de la Alta Velocidad y señalan directamente al Ministerio de Transportes.

Técnicos del Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif denuncian fuertes presiones para evitar paradas y retrasos en los trenes tras el accidente de Urda.

Los técnicos del Centro de Regulación y Control de Adif (CRC) culpan a Óscar Puente tras la tragedia del accidente ferroviario de Urda (Toledo)

Distintos trabajadores del CRC aseguran a EL ESPAÑOL que "nos presionan para que no haya retrasos ya que los trenes no pueden estar parados".

Una dinámica de presión que se "ha intensificado tras el accidente de Adamuz" para evitar "que la imagen de la Alta Velocidad en España no se vea aún más dañada", indican a este periódico.

Las fuentes consultadas por este diario insisten en que los movimientos ejercidos sobre los controladores buscan minimizar el tiempo de paradas por incidencias en las vías. Todo con el objetivo de reducir la sensación de caos que cunde entre la ciudadanía.

De hecho, todas las personas que han hablado con este diario coinciden en mirar hacia el Ministerio de Transportes ya que "nadie mueve un dedo en Adif sin que se sepa allí".

Insisten, además, en que estas presiones al CRC se traducen en que los trabajadores desarrollan su labor de forma casi imposible por la falta de personal y medios: "Controlamos en medio del caos", sostienen.

Como muestra, dicen, están las dudas y el barullo que se puede escuchar en las llamadas filtradas por el Gobierno entre el control de Atocha y los trenes accidentados en Toledo.

Las empresas

Los técnicos del CRC en Atocha, que vigilan cada día las incidencias de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, se enfrentan además a las presiones que desde el ámbito público y las operadoras privadas se lanzan ante la proliferación de retrasos y los fallos del servicio.

Tanto desde el colectivo de maquinistas como entre los trabajadores del propio CRC se ha advertido a los dirigentes de Adif y al Ministerio de Transportes del riesgo que supone controlar de forma manual una vía en la que se generan fallos de transmisión y caídas del sistema de seguridad con demasiada frecuencia.

Insisten una y otra vez en que el sistema de seguridad LZTB falla a menudo.

Sin embargo, "con la llegada de las empresas privadas, la presión es brutal" y "el sistema no está preparado, ni en infraestructura ni en mantenimiento, para admitir tantos trenes", insisten.

De hecho, esos mismos trabajadores relatan cómo cada vez que se produce un retraso excesivo en algún convoy, se les recuerda que las consecuencias son achacables a Adif y eso cuesta dinero a la compañía.

Ahora bien, las presiones para reducir los retrasos no son las únicas que denuncian los trabajadores del CRC.

Aseguran también que, como han denunciado algunas operadoras como Ouigo e Iryo, les llegan también indicaciones para que favorezcan a Renfe en la medida de lo posible.

Las fuentes aseguran que el hecho de que haya una operadora pública compitiendo frente a operadores privados hace que la presión desde el Ejecutivo sea todavía mucho más intensa.

Aunque el siniestro ha centrado todas las críticas en el centro de Atocha, desde el colectivo de controladores se advierte de que la presión y la tensión en la forma de trabajar se produce en todos los centros de control.

En el caso de Zaragoza, que se encarga de la línea de AVE de Madrid a Barcelona, el sistema de seguridad es el ERTMS y ofrece mayores garantías, pero se han multiplicado las incidencias por el deterioro de las vías. La situación, por tanto, se repite.

“Ahora el ferrocarril es mirado con lupa y todo el mundo se queja en redes sociales de que los trenes se paran”, explica una controladora. “Hay mucha presión mediática y nadie quiere que lleguen trenes tarde o se paren”.

Los trabajadores de los centros de control y regulación de la alta velocidad están muy molestos con el señalamiento que se ha hecho hacia el técnico (factor, en el argot ferroviario) que pudo dar una orden equivocada al tren siniestrado.

Consideran que todo es un cúmulo de circunstancias. Desde el momento del día en el que se produce el incidente pasando por el nivel de agobio o de prisas, pasando por los mensajes o las advertencias que hayan recibido.

En esas advertencias incluso se llega a mencionar a políticos que van en algún tren para que eviten que tenga retrasos.

"Al final, se falla"

Desde el colectivo de los maquinistas se aprecia el trabajo de los controladores, sobre todo porque conocen de primera mano las presiones que reciben y la tremenda responsabilidad que conlleva también su trabajo.

De hecho, por más antiguo que sea, a los maquinistas les gusta el sistema alemán LZB que lleva tres décadas funcionando en España. Manda mensajes del estado de la vía al tren cada tres segundos y frena por un fallo de transmisión si no hay comunicación durante nueve segundos.

Con una ventaja adicional: cuando hay un error de transmisión entra en marcha la señalización lateral (BSL) y el propio sistema conecta con el ASFA, el frenado automático cuando se supera una determinada velocidad.

En el caso de Urda, al maquinista de Renfe se le dio orden de reanudar la marcha con normalidad, de forma que entendió (como todos los que reciben esa orden) que el cantón "era suyo", con el ASFA a 200 km/h, sin ningún otro elemento en la vía. Pero había un tren delante.

El protocolo es el que hay y funcionó según los establecido, pero la presión y el momento siempre pueden dar lugar a una orden equivocada. “El sistema de seguridad está bien, pero las personas no estamos bien todos los días, y al final se falla”, admite un maquinista que conoce bien ese trayecto.