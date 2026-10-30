El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, ofrecen declaraciones antes de una asamblea de trabajadores en el polígono industrial de Quart de Poblet, a 27 de octubre de 2026, en Quart de Poblet, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Rober Solsona Europa Press

CCOO exige el cese de Puente por "culpabilizar a trabajadores" y exige una investigación "rigurosa" del accidente de Urda

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves FSC-CCOO exige el cese inmediato del ministro Óscar Puente por responsabilizar a las personas trabajadoras tras el trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo). Los sindicatos demandan una investigación rigurosa y transparente, instando a evitar juicios precipitados y señalamientos sobre posibles fallos humanos. Exigen la mejora de los sistemas de seguridad ferroviaria para que las medidas de protección y prevención no dependan únicamente de los profesionales. CCOO, UGT y SEMAF condenan rotundamente la filtración de las conversaciones del centro de control con los maquinistas y exigen investigar su origen. Preguntas ¿Por qué CCOO pide el cese de Óscar Puente tras el accidente de Urda? CCOO pide el cese porque acusa a Puente de "culpabilizar a las personas trabajadoras" y señalar al eslabón más débil antes de completarse la investigación, lo que, según el sindicato, ha dañado al colectivo ferroviario. ¿Qué investigación reclama CCOO sobre el accidente de Urda y qué objetivos tiene? CCOO exige "una investigación rigurosa y transparente" para esclarecer las causas, determinar responsabilidades y adoptar medidas que eviten nuevas tragedias. ¿Qué reprocha CCOO sobre la gestión de la seguridad ferroviaria tras Urda? El sindicato reprocha que la seguridad no puede depender solo de la actuación individual de los profesionales y pide sistemas y mecanismos de protección que prevengan, detecten y corrijan errores humanos. ¿Qué denuncian los sindicatos sobre la filtración de los audios entre Adif y los maquinistas? Los sindicatos condenan la filtración de audios porque, según ellos, favorece juicios paralelos, difunde información sesgada sin contexto y señala a trabajadores mientras la investigación sigue abierta. ¿Cómo conectan CCOO y otros sindicatos la presión sobre los trabajadores con las condiciones laborales actuales? Los sindicatos advierten que antes de señalar a un trabajador hay que valorar su situación laboral y cargas de trabajo, porque aumentos en la carga pueden impedir mantener los niveles previos de seguridad.

El sector ferroviario de FSC-CCOO ha exigido este jueves el cese "inmediato" del ministro de Transportes, Óscar Puente, por "culpabilizar a las personas trabajadoras y poner en la picota al eslabón más débil de la cadena", tras el accidente de Urda (Toledo), en el que han fallecido al menos 69 personas.

"Nos parece de una irresponsabilidad supina que un ministro apunte con el dedo acusador a un trabajador sin haberse depurado toda la investigación, sin conocerse todos los datos" y ha considerado que "debería salir a disculparse por esas declaraciones porque ha hecho mucho daño en el colectivo y ha puesto el foco en la parte más débil de la cadena", ha señalado la secretaria general del sector ferroviario de CCOO, Pepa Páez.



En un comunicado, la rama ferroviaria del sindicato ha incidido en la necesidad de que se realice "una investigación rigurosa y transparente" para esclarecer las causas del accidente, determinar las posibles responsabilidades y adoptar las medidas necesarias para evitar nuevas tragedias.

Asimismo, el colectivo ha pedido "máxima prudencia y responsabilidad", ante las informaciones que apuntan a un posible error humano y han recalcado que se deben evitar las conclusiones precipitadas y señalamientos públicos hasta que se conozcan los resultados de la investigación.

El sindicato ha reiterado que la seguridad ferroviaria "no puede depender exclusivamente de la actuación individual de los profesionales" y por ello han urgido a "contar con sistemas de seguridad y mecanismos de protección capaces de prevenir, detectar y corregir posibles errores".

A su juicio, el foco hay que ponerlo no en si ha habido o no un fallo humano, sino en qué sistemas nos faltan, qué situaciones hay que corregir, para que en el caso de que haya un fallo humano no lleguemos a esta situación.

Los sistemas ferroviarios "son seguros, pero si hay que mejorarlos, si hay que depurarlos, si hay que buscar la manera de que sean el doble de seguro, habrá que hacerlo y de eso los responsables no somos los ferroviarios", ha subrayado.



"Son las administraciones que tienen que encargarse de que eso sea así, pero sobre todo que esto no sea un motivo de tirarse los trastos entre políticos, sino que sea una manera de que busquen soluciones. Nos da igual quiénes sean", ha apuntado.

La filtración de audios

Los sindicatos del sector ferroviario han expresado su enérgica condena ante la filtración de los audios entre el centro de control de Adif en Atocha y los maquinistas de los convoyes de AVE e Iryo accidentados.

"Nos parece absolutamente irresponsable que, en medio de una tragedia de esta magnitud y con una investigación todavía abierta, se difundan conversaciones de los profesionales implicados, favoreciendo que se hagan juicios paralelos y se señale a personas trabajadoras", ha argumentado CCOO en ese comunicado.

El secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), Diego Martín, ha tachado de "alarmante e irresponsable" que se filtren nuevamente a la prensa contenidos de audio con información sesgada sin poder analizarlo "porque esto ya lo hemos vivido desafortunadamente y no queremos que vuelva a suceder".



También UGT ha condenado enérgicamente la filtración del contenido de audios, que "tiene nuestra total repulsa y vamos a ir a investigar quién ha sido, cómo ha sido y por qué y lo denunciamos categóricamente".



"Ahí sí que nos mostramos muy firmes porque no es de recibo que pase esto", ha recalcado la secretaria general del sector ferroviario UGT, Raquel González.



También piden que "por favor no se ponga el foco en un trabajador sin saber en qué situación está trabajando", si las cargas de trabajo han subido tanto que es imposible que estén al mismo nivel que estaban antes.