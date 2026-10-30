Accidente de tren en Toledo, en directo | Última hora de los muertos, heridos y causas del choque entre un AVE y un Iryo en Urda

La tragedia ferroviaria de Urda deja ya 69 muertos y 15 heridos críticos en la UCI, mientras 250 efectivos de la UME desescombran los vagones en busca de desaparecidos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá a las 12:00 en el CECOPI en el 112 de Toledo antes de dar una declaración institucional y visitar a las 12:00 horas el centro de control de Adif en Atocha.

Por otra parte, el juzgado investiga una cadena de fallos tras confirmar la AITAT que una avería informática en el sistema LZB obligó a una gestión manual, provocando el choque a entre 160 y 200 km/h.

En el día de ayer, se confirmó que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, comparecerá el próximo martes en la Diputación Permanente del Congreso.