Accidente de tren en Toledo, en directo | Última hora de los muertos, heridos y causas del choque entre un AVE y un Iryo en Urda
Pedro Sánchez preside el gabinete de crisis en el CECOPI de Toledo y visita el centro de control H24 de Adif en Atocha durante la mañana.
Los investigadores ferroviarios calculan que el impacto del AVE con el Iryo se produjo a una velocidad entre 160 y 200 km/h
La tragedia ferroviaria de Urda deja ya 69 muertos y 15 heridos críticos en la UCI, mientras 250 efectivos de la UME desescombran los vagones en busca de desaparecidos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá a las 12:00 en el CECOPI en el 112 de Toledo antes de dar una declaración institucional y visitar a las 12:00 horas el centro de control de Adif en Atocha.
Por otra parte, el juzgado investiga una cadena de fallos tras confirmar la AITAT que una avería informática en el sistema LZB obligó a una gestión manual, provocando el choque a entre 160 y 200 km/h.
En el día de ayer, se confirmó que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, comparecerá el próximo martes en la Diputación Permanente del Congreso.
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Los controladores de Adif culpan a Puente: "Nos presionan para que no haya retrasos, los trenes no pueden estar parados"
Los técnicos del Centro de Regulación y Control de Adif (CRC) culpan a Óscar Puente tras la tragedia del accidente ferroviario de Urda (Toledo)
Distintos trabajadores del CRC aseguran a EL ESPAÑOL que "nos presionan para que no haya retrasos ya que los trenes no pueden estar parados".
Una dinámica de presión que se "ha intensificado tras el accidente de Adamuz" para evitar "que la imagen de la Alta Velocidad en España no se vea aún más dañada", indican a este periódico.
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El balance en Urda se sitúa en 69 fallecidos y 15 heridos siguen en estado crítico en la UCI
El último informe de los servicios de emergencia y las autoridades sanitarias mantiene en 69 la cifra de víctimas mortales por la colisión de alta velocidad en Urda (Toledo).
La atención médica continúa centrada en los 15 pacientes hospitalizados en estado crítico en cuidados intensivos, mientras que 60 de los más de cien heridos atendidos han recibido ya el alta médica a lo largo de la jornada.