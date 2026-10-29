La tragedia ferroviaria de Urda deja en mínimos la confianza en el tren y pone en jaque el plan de transporte del Gobierno

El ministro Óscar Puente admitió la pérdida de confianza y defendió la fiabilidad del sistema, mientras comunidades como Andalucía han pedido revisar tramos del AVE; la respuesta oficial incluye inspecciones y bloqueos temporales de líneas hasta que Adif confirme seguridad.

¿Qué medidas han reconocido las autoridades como necesarias tras la crisis y qué han dicho los responsables políticos?

Proyectos financiados con fondos Next Generation, como la modernización de Adif (5.800 millones) y la conexión de Chamartín con Barajas, podrían ver reducida su utilidad si los usuarios no vuelven al ferrocarril.

¿Qué inversiones y proyectos del Ejecutivo están en riesgo si no se recupera la confianza en el tren?

Porque ese plan sitúa al ferrocarril como columna vertebral para descarbonizar el transporte y limitar vuelos de corto radio; la caída de viajeros y la desconfianza dificultan conseguir la transferencia modal prevista por la ley.

¿Cómo pone en jaque la tragedia de Urda el plan de movilidad del Gobierno basado en la Ley de Movilidad Sostenible?

Ya se ha traducido en una caída del 15% de viajeros en los tres operadores y una pérdida de 3,3 millones de pasajeros en el primer semestre, con corredores como Madrid-Málaga/Granada perdiendo hasta el 61%.

¿Qué consecuencias ha tenido ya la pérdida de confianza en la alta velocidad para Renfe, Iryo y Ouigo?

Porque Urda se suma a Adamuz y a una sucesión de incidentes (incendios, fallos de vía y catenarias) que han mostrado vulnerabilidades operativas, y varias encuestas reflejan una pérdida significativa de confianza entre los viajeros.

¿Por qué ha caído la confianza en el tren tras la tragedia ferroviaria de Urda?

El recelo de los usuarios pone en riesgo la Ley de Movilidad Sostenible y el plan del Gobierno para sustituir los vuelos de corto radio por el tren.

Centenares de incidentes previas por incendios, fallos en las vías y problemas de suministro de catenarias ya habían dañado la reputación del sector.

La confianza en la alta velocidad cae a mínimos y se registra un desplome del 15% en los viajeros de Renfe, Iryo y Ouigo en el primer semestre.

La tragedia ferroviaria de Urda suma 68 fallecidos y asesta un duro golpe a la credibilidad del sistema ferroviario tras el accidente de Adamuz en enero.

La tragedia ferroviaria de Urda, que se ha cobrado -hasta el cierre de esta información- 68 fallecidos, ha asestado un nuevo golpe a la confianza y a la credibilidad del sistema ferroviario español.

Un medio de transporte -en especial los viajes en alta velocidad- que ya quedó muy tocado tras el accidente de Adamuz del mes de enero, cuando perdieron la vida otras 46 personas.

Diferentes encuestas publicadas en los últimos meses reflejan que la confianza en el sistema ha caído a mínimos, lo que además se ha traducido en un fuerte desplome de 15% en los viajeros de los tres operadores: Renfe, Iryo y Ouigo.

Un daño reputacional del que el tren en su conjunto tendrá imposible escapar y ante el que costará muchos meses (quizás años) recuperarse, según reconocen a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes del sector.

Pero lo que es peor. La caída del tren pone en jaque el gran plan de movilidad que el Gobierno lleva dos legislaturas allanando y promoviendo y que tiene al sistema ferroviario como su columna vertebral.

"La reputación del tren ha retrocedido veinte años", dice a este periódico un exdirectivo del sector ferroviario intentando valorar el impacto en la confianza de la segunda tragedia del sector en solo nueve meses.

El propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, declaró este miércoles que el AVE Madrid-Andalucía ha dejado de ser un medio de transporte seguro. Una afirmación que se explica por sí sola.

Y no solo hablamos de los dos accidentes o de tramos puntuales, que por sí solos serían suficientes para tumbar hasta la reputación de la empresa o el sector más fiable del mundo.

Hablamos de la suma de centenares de incidentes y accidentes. Un amplio abanico que incluye desde incendios en los trenes, fallos en las vías, problemas con el sistema de circulación y con la fuente de electricidad de las catenarias.

Sin contar el accidente de este miércoles, la reputación ya estaba muy tocada. Diferentes encuestas publicadas a los pocos días del accidente de Adamuz (Sigma Dos, Instituto DYM y 40dB) reflejaron los temores de los usuarios de la red ferroviaria.

Es así como entre un tercio y un 40% de los usuarios de la alta velocidad han perdido la confianza en la seguridad del transporte ferroviario. De ellos, casi la mitad confesó que dejarían de viajar en los trenes de alta velocidad.

Por otro lado, en junio la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicó una encuesta reflejando el hartazgo de los usuarios por las averías y los retrasos.

El 63% de quienes viajaban en alta velocidad (AVE) y larga distancia relató frecuentes problemas de puntualidad. Y en un 35% de los casos el retraso a la llegada superó la media hora y hasta un 10% llegaron a su destino con una demora de más de dos.

El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoció en septiembre que es "evidente" que se está produciendo una pérdida de confianza por parte de los viajeros en el sistema ferroviario español.

"Que el viajero está perdiendo confianza es evidente, yo esto no lo voy a negar, porque además nosotros lo sabemos", dijo en una entrevista a TVE, aunque reivindicó al sistema como uno de los mejores de Europa en puntualidad y fiabilidad.

Al mismo tiempo, el tráfico de pasajeros se ha resentido duramente. En los primeros seis meses del año, los cinco corredores que forman parte de este servicio transportaron a 18,65 millones de usuarios, un 15% menos que en el primer semestre de 2025.

Es decir, se ha perdido 3,3 millones de pasajeros, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La mayor sangría se observa en el primer trimestre, coincidiendo con la fecha del accidente de Adamuz.

La alta velocidad comercial (en la que operan Renfe, Ouigo e Iryo) tuvo 8,05 millones de viajeros, un 21% menos que en el mismo trimestre de 2025. El corredor Madrid-Málaga/Granada perdió un 61% de los viajeros y el Madrid-Sevilla un 27%.

Esta caída podría acentuarse tras esta nueva tragedia. En primer lugar, Renfe ya ha bloqueado todos los viajes a Andalucía hasta el 13 de diciembre (y Ouigo hasta el 2 de noviembre) a la espera de que Adif reabra la vía.

Ley de Movilidad Sostenible

En Adamuz la vía comenzó a desbloquearse un mes después del accidente, aunque los números confirman que la recuperación de los niveles normales de pasajeros no ha terminado de producirse.

Si el tren pierde pasajeros se pone en jaque el gran proyecto de movilidad del Gobierno ya que el plan de descarbonización del Ejecutivo de Sánchez deja al transporte ferroviario como la columna vertebral del sistema.

El objetivo a medio plazo es que todos los trayectos dentro de España se hagan en tren y que se limiten al mínimo los vuelos de corto radio, aquellos que cubren distancias de menos de 1.500 kilómetros.

La Ley de Movilidad Sostenible, aprobada por el Congreso de los Diputados en octubre de 2025, institucionaliza este modelo para la descarbonización del transporte, penalizando los vuelos comerciales de corta distancia en beneficio del ferrocarril.

Inversión en Adif

Es por ello que se han invertido 5.800 millones en Adif (para mejorar las vías y las estaciones) solo en fondos Next Generation. También se han destinado unos 2.000 millones al año en el último quinquenio para que el gestor ferroviario amplíe la red.

Proyectos como el de la Estación de Chamartín y su conexión con el Aeropuerto de Barajas en Madrid buscan precisamente trasladar los pasajeros que llegan del extranjero y distribuirlos en España gracias a la alta velocidad.

La apuesta por la liberalización ferroviaria es otro hito que, entre 2021 y 2022, ha multiplicado la oferta abriendo la competencia a la italiana Iryo y la francesa Ouigo.

Pero nada de esta estrategia funcionará si no hay confianza en los trenes y en la alta velocidad. Algo en lo que coinciden los expertos consultados y que -creen- puede lastrar los planes del Gobierno en el medio y largo plazo.