El sindicato de maquinistas denuncia fallos reiterados del sistema LZB antes de la tragedia ferroviaria en Urda

La CIAF ha enviado un equipo al centro de control de Atocha para recabar audios, registros y datos operativos del tramo, con el objetivo de reconstruir comunicaciones y decisiones del control de tráfico antes y durante el siniestro.

¿Qué parte del proceso de investigación está activando la CIAF en Atocha y qué buscarán para aclarar el accidente de Urda?

La Agencia de Seguridad Ferroviaria ya había alertado sobre fallos de comunicación entre Adif y maquinistas tras el incidente de Adamuz y recomendó protocolos como circular en marcha a la vista; esos avisos encajan con las quejas sobre operaciones degradadas en Urda.

¿Qué antecedentes de fallos en comunicaciones o protocolos entre Adif y maquinistas constan en la cobertura de El Español y cómo se relacionan con Urda?

Semaf reclama acelerar la implantación del ERTMS en la línea afectada, porque considera que el LZB debería haberse sustituido hace tiempo y que el ERTMS mejora la seguridad de la circulación.

Semaf sostiene que la caída del LZB dejó trenes detenidos y que esa situación facilitó que un tren de Renfe colisionara con un Iryo, aunque insiste en que las causas concretas las determinará la investigación formal.

¿Qué relación señalan Semaf y la investigación entre la caída del LZB y la colisión entre un tren de Renfe y un Iryo?

Semaf afirma que técnicos y maquinistas detectaron caídas y errores del LZB en el tramo afectado días antes, lo que obligó a operar con sistemas sustitutorios en condiciones degradadas. Esa evaluación parte de las alertas internas del sindicato sobre incidencias repetidas en la señalización.

¿Por qué dice Semaf que el sistema LZB falló reiteradamente en los días previos al accidente de Urda?

Semaf pide prudencia e investigación rigurosa, aunque apunta que el fallo del LZB provocó que un tren de Renfe colisionara con uno de Iryo.

La denuncia se realiza en el marco de una jornada de huelga de 24 horas convocada por el sindicato en el Grupo Renfe.

Exigen acelerar la implantación del sistema de seguridad europeo ERTMS en la línea afectada para sustituir al LZB.

El sindicato Semaf denuncia que el sistema de señalización LZB registró fallos reiterados en los días previos al accidente ferroviario en Urda.

El secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín, ha asegurado que el sistema de señalización LZB de la línea afectada por el accidente ferroviario "estaba fallando reiteradamente" en los días previos al suceso.

También ha reclamado que se acelere la implantación del sistema europeo ERTMS.

"El sistema LZB que está funcionando actualmente en la línea tendría que haber sido sustituido hace bastante tiempo", ha afirmado Martín.

Y ha subrayado que el sindicato detectó "fallos en reiteradas ocasiones en los días anteriores al suceso".

El dirigente sindical ha cuestionado la demora en el despliegue del ERTMS, pese a que los nuevos sistemas ya han sido licitados y adjudicados.

"No entendemos por qué, después de haberse adjudicado y licitado los nuevos sistemas ERTMS, se está tardando tanto en implantarlos en esa línea", ha señalado.

Martín ha reconocido que el ERTMS ya está implantado en algunas comunidades, pero ha insistido en que es necesario avanzar en su despliegue "para mejorar la seguridad de la circulación ferroviaria".

Jornada de huelga

Las declaraciones se producen en el marco de la jornada de huelga de 24 horas convocada por Semaf para este jueves en todas las empresas del Grupo Renfe y dirigida al personal de conducción, en defensa de la seguridad ferroviaria.

El sindicato había advertido previamente de que la caída del LZB obligó a los trenes del tramo afectado de la línea Madrid-Sevilla a circular con el sistema sustitutorio, en condiciones degradadas, y rechazó que esa forma de operación se convierta en habitual ante averías.

No obstante, Semaf ha pedido prudencia sobre las causas concretas del accidente y ha defendido una investigación independiente y rigurosa.

"Las causas las determinará la investigación", ha recordado Diego Martín, aunque ha mantenido que, a su juicio, el fallo del sistema de señalización LZB provocó que hubiera trenes detenidos y que posteriormente un tren de Renfe colisionara con uno de Iryo.