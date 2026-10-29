Ouigo cancela todos sus trenes para el 30 de octubre y el 2 de noviembre por la huelga y para evitar más caos tras el accidente

Aunque la convocatoria de huelga se anunció el 8 de octubre y no está relacionada con el siniestro, Ouigo argumenta que la cancelación busca evitar más caos en un contexto marcado por el accidente de Urda; además, la Audiencia Nacional ha dictado la suspensión cautelar de los servicios mínimos, lo que complica la negociación y la operativa.

Cómo encaja la cancelación de Ouigo con el accidente de Urda y la suspensión cautelar de los servicios mínimos por la Audiencia Nacional?

La huelga afectará a servicios de alta velocidad con origen o destino en 15 provincias, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Zaragoza, Sevilla y Málaga, y también a trayectos que pasan por provincias como Tarragona, Murcia, Córdoba y otras.

Semaf denuncia excesos de jornada, turnos abusivos y falta de descansos, y afirma que hay reiterados incumplimientos del convenio colectivo en turnos, días de descanso y horas extra por parte de la empresa. Esas reclamaciones son la base de las jornadas de paro convocadas.

Ya se han suspendido 40 trenes y se estima que afectan a aproximadamente 20.000 viajeros; la compañía ofrece cambios o devoluciones sin coste y una compensación inmediata de hasta el 200% del billete. Además, los canales de atención al cliente están abiertos para gestionar las incidencias.

¿Qué consecuencias ha tenido ya la cancelación de Ouigo para los viajeros?

Ouigo ha suspendido 40 servicios esos dos días para evitar “mayor confusión” y afectación a viajeros ante la huelga de maquinistas convocada por Semaf y la delicada situación del sistema ferroviario tras el accidente de Urda. La compañía dice que la decisión es para garantizar la operativa y la información a pasajeros.

¿Por qué Ouigo ha cancelado todos sus trenes el 30 de octubre y el 2 de noviembre?

Los paros de la huelga se extenderán también a varias jornadas de noviembre y diciembre debido a protestas por presuntos incumplimientos del convenio colectivo.

Los viajeros afectados podrán cambiar su billete gratis o solicitar la devolución íntegra, recibiendo además una compensación de hasta el 200% del coste.

La compañía busca evitar una mayor confusión en las estaciones tras la suspensión cautelar de los servicios mínimos por la Audiencia Nacional y el reciente accidente de Urda.

Ouigo cancela 40 trenes para el 30 de octubre y el 2 de noviembre por la huelga de maquinistas convocada por Semaf, afectando a cerca de 20.000 viajeros.

Ouigo ha anunciado la cancelación de 40 trenes para el 30 de octubre y el 2 de noviembre debido a la huelga de maquinistas convocada por el sindicato Semaf por la aplicación del convenio colectivo.

En concreto, el operador francés ha cancelado todos sus servicios para esos días de puente. Es decir, 40 trenes suspendidos y aproximadamente 20.000 viajeros afectados.

"La decisión se debe única y exclusivamente a la voluntad de la compañía de evitar mayor confusión en las estaciones y afectación a los viajeros en el contexto actual", señalan en un comunicado. Contexto marcado por el accidente de Urda (Toledo) que ha dejado al menos 69 muertos.

También lo hace tras la suspensión cautelar de los servicios mínimos dictada por la Audiencia Nacional ante la huelga de maquinistas convocada por Semaf.

Los trenes del sábado 31 de octubre y del domingo 1 de noviembre circularán con normalidad, ya que no están convocadas jornadas de huelga en esos días.

Los paros coinciden con un momento complicado en el sistema ferroviario por el accidente de dos trenes de Iryo y Renfe. No obstante, la convocatoria no tiene nada que ver con este siniestro ya que se anunció el 8 de octubre.

En un comunicado, la compañía asegura que todos los viajeros están siendo informados a través del email asociado a la reserva y podrán cambiar su billete sin coste o solicitar la devolución íntegra de su importe.

En ambos casos y, adicionalmente, todos ellos recibirán una compensación inmediata equivalente hasta el 200% del coste del billete. Para cualquier información adicional, todos los canales de atención al cliente están disponibles.

Más días

La huelga provocará paros durante seis días: de 24 horas los días 30 de octubre y 2 de noviembre y parciales los días 6 y 9 de noviembre, y 4 y 8 de diciembre de 2026 (en franjas de 06:00 a 12:00 horas y de 18:00 a 23:59 horas).

La protesta en la operadora, filial de la pública francesa SNCF, afectará a miles de viajeros de alta velocidad con destino y origen a 15 provincias: Madrid, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Elche, Zaragoza, Albacete, Cuenca, Valladolid, Segovia, Murcia, Sevilla, Málaga y Córdoba.

El sindicato denuncia excesos de jornada, turnos abusivos y falta de descansos, factores que "precarizan gravemente" la labor de los maquinistas y asegura que se están produciendo "reiterados y sistemáticos incumplimientos" del convenio por parte de la empresa en materia de turnos, días de descanso y horas extra, entre otras.