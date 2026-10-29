Los maquinistas de Renfe van a la huelga por la falta de medidas de seguridad el día después del accidente de Urda

Renfe afirma que muchas demandas exceden su competencia, defiende haber cumplido el acuerdo de febrero tras Adamuz, haber contratado más de 1.200 trabajadores y ser el único operador que aplica medidas ante inclemencias, y califica la convocatoria de huelga de incoherente respecto al convenio.

¿Cómo responde Renfe a las críticas de Semaf sobre seguridad y contratación tras el accidente de Adamuz y la alerta por Urda?

Semaf pide una normativa de comunicaciones en situaciones de riesgo, la implantación de la llamada "cultura justa" en cabina, un canal directo con la AESF y la Inspección de Trabajo, soluciones al material rodante y desbloquear coeficientes reductores de la jubilación.

El Ministerio ha establecido servicios mínimos hasta 75 por ciento en Cercanías en hora punta, 73 por ciento en Alta Velocidad y Larga Distancia, 65 por ciento de media en Media Distancia y 26 por ciento en mercancías; los viajeros sufrirán cancelaciones y frecuencias reducidas fuera de los tramos con mayor cobertura.

¿Qué servicios mínimos ha fijado el Ministerio para la huelga del 29 de octubre y cómo afectarán a los viajeros?

Semaf mantiene la convocatoria porque denuncia un bloqueo administrativo en la implementación de acuerdos sobre seguridad, contratación y protocolos ante emergencias, que atribuye a la lentitud burocrática de autoridades y empresas.

¿Por qué convoca Semaf la huelga de maquinistas en Renfe el 29 de octubre pese al accidente de Urda?

Renfe califica la convocatoria de incoherente al considerar que las peticiones exceden su ámbito competencial y defiende haber cumplido de forma íntegra los acuerdos anteriores.

Los maquinistas reclaman medidas ante situaciones de riesgo, canales directos con la AESF, soluciones al material rodante y el desbloqueo de coeficientes reductores de jubilación.

Transportes fija unos servicios mínimos del 75% en Cercanías durante las horas punta, del 73% en Alta Velocidad y Larga Distancia, y del 65% en Media Distancia.

El sindicato Semaf convoca este jueves una huelga de 24 horas en las empresas del grupo Renfe por el bloqueo de acuerdos y la falta de avances en seguridad ferroviaria.

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) llevará a cabo este jueves, 29 de octubre, una jornada de huelga de 24 horas en todas las empresas del grupo Renfe.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos de hasta el 75% en Cercanías en hora punta y del 73% en Alta Velocidad y Larga Distancia.

A pesar del accidente ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), el sindicato ha mantenido sin cambios la convocatoria de la huelga.

El paro, convocado desde las 00.01 hasta las 23.59 horas de este jueves, responde, según Semaf, al "bloqueo administrativo" de los acuerdos alcanzados con anterioridad y a la paralización de los avances en seguridad ferroviaria, protocolos ante emergencias meteorológicas, contratación de nuevos maquinistas, atención en arrollamientos y fiabilidad del material rodante.

El sindicato aseguró que tanto la Administración como las empresas y organismos públicos como Renfe, Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) se escudan en la lentitud burocrática.

Situaciones de riesgo

El colectivo reclama una normativa de comunicaciones en situaciones de riesgo, la implantación de la cultura justa en cabina, un canal directo con la AESF y la Inspección de Trabajo, soluciones técnicas al material y desbloquear los coeficientes reductores de la jubilación.

Por su parte, fuentes de Renfe argumentaron que las reivindicaciones alegadas por el sindicato "exceden del ámbito competencial de la empresa" y consideraron "incoherente" la convocatoria por responder a cuestiones ajenas como la normativa de tiempos de conducción o la actuación de la Inspección de Trabajo.

La compañía añadió que estas peticiones no figuran en el convenio colectivo firmado el pasado julio y defiende haber cumplido de manera íntegra el acuerdo firmado en febrero para reforzar el sistema tras el accidente de Adamuz, además de haber contratado a más de 1.200 trabajadores.

Asimismo, remarcó que es el único operador que adopta medidas ante inclemencias meteorológicas o situaciones de riesgo y lamentó los perjuicios que la huelga ocasionará a los viajeros.

Según informó el Ministerio de Transportes, los servicios mínimos en Cercanías serán del 75% en horario punta (de 6.00 a 9.00 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas) y del 50% el resto de la jornada.

En la Media Distancia se fija una media del 65% de las circulaciones habituales y en mercancías el porcentaje queda fijado en el 26%.