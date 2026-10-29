La maquinista del Iryo de Urda intentó desbloquear su tren dos veces y pidió ayuda a su empresa antes de la colisión

Es probable que ambas entidades revisen protocolos operativos y de comunicación: Iryo por el procedimiento de llamada al centro de control y mantenimiento, y Adif por la capacidad y experiencia de su Centro de Regulación de Circulación, según textos que describen escasez de personal.

Cómo afectará el accidente de Urda a los protocolos de actuación de Iryo y del CRC de Adif?

Informes previos de la Agencia de Seguridad Ferroviaria ya alertaron de problemas de comunicación entre Adif y maquinistas, lo que señala deficiencias sistémicas en protocolos y en la infraestructura de control.

Qué hay detrás de los fallos de comunicación entre maquinistas y los centros de control que menciona el caso de Urda?

Como consecuencia inmediata, no llegó la asistencia a tiempo y se produjo la colisión a las 8:53 horas, con al menos 69 personas fallecidas; el intento de reanimación del tren no evitó el choque.

Qué consecuencias inmediatas tuvo que la maquinista no pudiera desbloquear el tren 6076 antes de la colisión en Urda?

Tras la segunda tentativa fallida, avisó al centro de control de Adif y llamó al centro de control de su propia empresa, además de pedir asistencia del departamento de mantenimiento.

¿Qué hizo la maquinista de Iryo cuando no logró reanudar la marcha del tren 6076?

La conductora trató de reanudar la marcha porque el sistema de protección LZB había caído y el convoy quedaba inmovilizado; dos intentos de conexión, cada uno de tres a cuatro minutos, no funcionaron.

¿Por qué la maquinista del tren 6076 de Iryo intentó desbloquear el sistema LZB antes del choque en Urda?

La ayuda no llegó a tiempo y la colisión se produjo a las 8:53 horas, provocando la muerte de al menos 69 personas.

Ante la imposibilidad de reanudar la marcha, la conductora avisó a Adif y contactó con el departamento de mantenimiento de Iryo para solicitar asistencia.

Cada intento de reinicio llevó entre tres y cuatro minutos mientras el AVE que venía por detrás se aproximaba tras ser autorizado a rebasar un semáforo en rojo.

La maquinista del tren de Iryo intentó sin éxito desbloquear el sistema de seguridad LZB en dos ocasiones tras recibir indicaciones del centro de control de Adif.

La maquinista que dirigía el tren 6076 de Iryo que recibió el impacto del AVE en Urda (Toledo) intentó desbloquear el sistema de seguridad para reanudar la marcha sin éxito y pidió ayuda a su propia empresa ferroviaria.

Así, tal y como le indicó el operador de tráfico del centro de control de Adif en Atocha, la conductora primero intentó conectarse al sistema de seguridad LZB que había caído para desbloquear el arranque del convoy.

Pero no lo consiguió a pesar de que hubo dos intentos. Cada uno de los intentos llevó entre tres y cuatro minutos de un tiempo que se agotaba porque el tren AVE ya circulaba por detrás tras la autorización del centro de mando a una velocidad que podría llegar a los 200 km/h según el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Al no poder reanudar la marcha, algo de lo que avisó también al centro de control, la maquinista también se puso en contacto con su propia empresa, según confirman a este periódico fuentes cercanas a la compañía ferroviaria.

El protocolo de Iryo, relatan los mismos interlocutores, obliga a la maquinista a informar al centro de control de la empresa, al que llamó para comunicar la incidencia tras la segunda tentativa fallida de arranque.

La conductora pidió asistencia del departamento de mantenimiento para reanimar al tren. Sin embargo, no llegó a tiempo porque se produjo la colisión a las 8.53 horas provocando la muerte de al menos 69 personas.

Aún hay una llamada más, segundos después del siniestro, en la que la maquinista advierte de la situación del centro de control de Iryo.