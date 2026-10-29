La mala gestión política de la Alta Velocidad permitió que los trenes de Urda circularan sin sistemas de seguridad activos

Óscar Puente calificó el impacto de "inverosímil" y atribuyó el inicio del desplazamiento a una orden errónea del centro de control, pero técnicos y sindicatos critican la omisión de la falta de sistemas de respaldo y piden analizar decisiones y protocolos, no solo el error humano. (Cobertura propia: declaración de Puente y reacciones de expertos y sindicatos).

¿Qué ha dicho Óscar Puente sobre el accidente y por qué los técnicos cuestionan su versión?

La normativa permite circular sin protección automática en determinadas condiciones y no se actualizó desde el inicio del actual ministro; además, fuentes del sector citan sustituciones de plantilla y pérdida de experiencia técnica en Adif que reducen capacidad de respuesta frente a fallos. (Cobertura propia: nota sobre normativa, permanencia sin cambio del ministro y renovación de plantilla).

¿Qué decisiones políticas o de gestión contribuyeron a que la orden humana provocara una tragedia en la Alta Velocidad?

La línea sigue sin ERTMS operativo en toda su extensión, por lo que carece de la supervisión y frenado automático que el ETCS proporciona; Adif adjudicó la instalación en 2021 y los plazos han ido acumulando demoras hasta posponer la puesta en marcha prevista para 2027. (Cobertura propia: datos del contrato, fechas y nuevos plazos).

¿Cómo influye el retraso en la implantación del ERTMS en la seguridad de la línea Madrid-Sevilla?

El ASFA no se activó como sistema de respaldo cuando falló el LZB, de modo que no existió el freno automático por balizas que habría obligado a detener o frenar al convoy si el maquinista no reconocía avisos. (Cobertura propia: explicación del artículo sobre ASFA y respaldo).

¿Qué papel jugó la ausencia del respaldo ASFA en el choque entre el AVE y el Iryo en Urda?

El LZB estuvo fuera de servicio por un error informático que dejó la vía sin control continuo; ante esa caída, el Centro de Regulación y Control de Adif emitió órdenes manuales para que los trenes avanzaran, lo que sustituyó temporalmente a la protección automática. (Cobertura propia: no se cita otra noticia).

¿Por qué falló el sistema LZB y permitió que el AVE de Renfe reanudara la marcha sin protección automática?

La implantación del sistema de seguridad avanzado ERTMS en la línea Madrid-Sevilla acumula retrasos y no estará plenamente operativo hasta el año 2027.

El ministro Óscar Puente calificó de errónea la orden de reanudar la marcha dada por Adif, mientras sectores ferroviarios señalan la falta de protocolos de seguridad redundantes.

El accidente se produjo al no estar activados los sistemas de respaldo automáticos como el ASFA, dejando la circulación a merced de instrucciones manuales desde el centro de control de Adif.

Un error humano propiciado por la ca2da del sistema de seguridad LZB provocó el choque de un AVE de Renfe contra un Iryo parado en Urda, dejando 68 muertos y decenas de heridos.

La gestión política que se ha hecho de la Alta Velocidad permitió este miércoles un error humano en una vía por la que circulan trenes a más de 200 kilómetros por hora. El resultado: 68 muertos y decenas de heridos.

El accidente de Urda (Toledo) se produjo por la ausencia de sistemas de protección automáticos activados.

El tren AVE de Renfe impactó con el Iryo parado cuando el sistema de seguridad LZB estaba caído por un error informático. Como el sistema ERTMS sigue en fase de pruebas y sin implementarse, y el de apoyo ASFA no se activó, se dio pie al error personal.

Los sistemas de seguridad LZB: Es un sistema de origen alemán, que significa Control continuo del tren a lo largo de la línea. Funciona a través de un cable tendido en los carriles de la vía. A través de él se recibe toda la información del tren, desde su ubicación a la velocidad pasando por los itinerarios establecidos.

Los datos los recibe el centro de control y el propio tren, que a través de este cable sabe cuál es la velocidad máxima a la que puede ir. De este modo, el maquinista puede ver la información en su pupitre, sin necesidad de fijarse en la señalización lateral. ASFA: Es un mecanismo que funciona a través de balizas ubicadas en la vía y que transmiten información al tren.

Cuando el tren pasa por una baliza, el maquinista recibe un aviso en cabina y debe reconocerlo pulsando un botón. Si no lo hace o supera la velocidad controlada, el sistema frena el tren automáticamente.

Su versión moderna, ASFA Digital, añade control continuo de velocidad tras cada baliza, y es también el sistema de respaldo cuando se circula en BSL. ERTMS: Es el sistema europeo estándar de señalización y control de trenes, creado para que cualquier tren pueda circular por las redes de distintos países con un mismo equipo.

Su parte de control, el ETCS, envía al tren la autoridad de movimiento y la velocidad permitida y frena automáticamente si el maquinista no la respeta. En Nivel 1 la información llega por balizas en la vía y en Nivel 2 por radio GSM-R de forma continua.

En España está en la mayoría de líneas de alta velocidad.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, describió ayer el impacto como "inverosímil", a la vez que aseguraba que la reanudación de la marcha del AVE de Renfe fue una decisión "a todas luces errónea" del centro de control de Adif en Madrid-Puerta de Atocha.

La Administración mantiene una normativa que técnicamente permite a los trenes ponerse a circular sin protección automática, lo que propicia que la orden equivocada de un operario de Adif pueda causar una tragedia. Y Óscar Puente no ha cambiado esa normativa en los tres años que lleva al frente del Ministerio de Transportes.

Y la línea Madrid-Sevilla está pendiente de la implantación del ERTMS desde septiembre de 2021.

Fuentes en los niveles directivos en el sector ferroviario aseguran que lo ocurrido este miércoles es "el accidente imposible": algo que nunca puede ocurrir con los sistemas de seguridad de la Alta Velocidad, que siempre funcionan con un respaldo por duplicado.

Aseguran que cargar toda la responsabilidad en el error de una persona, como sugieren las explicaciones del ministro, es una forma de no asumir responsabilidades, porque un choque como el de Urda es el resultado de muchas decisiones y malos métodos de gestión.

Los técnicos consultados muy cercanos a la operadora ferroviaria y al gestor de infraestructuras plantean grandes dudas sobre la gestión de Adif en materia de seguridad en la circulación.

Recuerdan que el sistema de Alta Velocidad siempre cuenta, al menos, con un doble sistema de seguridad.

Es decir, si el sistema LZB alemán falla, tiene que haber necesariamente un "sistema de respaldo", que en muchas ocasiones es el llamado ASFA (Anuncio de Señal de Frenado Automático), que funciona con las balizas que hay instaladas en los cantones de las vías.

Lo que no se entiende, incluso en el seno de Adif, es que el respaldo frente a una avería del LZB en 64 kilómetros de Alta Velocidad, fueran las órdenes que un técnico enviara a cada tren desde el Centro de Regulación y Control (CRC).

"El CRC no es un sistema de respaldo como tal, es el último recurso de control ante una emergencia", señalan fuentes conocedoras del modelo.

"Las personas nos equivocamos mucho más que los sistemas técnicos de control", añaden.

Sin "chivo expiatorio"

Expertos y profesionales del ámbito ferroviario han echado en falta en las palabras de Óscar Puente tras el siniestro una alusión a ese sistema de seguridad y respaldo que todos los protocolos establecen.

El ministro no mencionó en ningún momento la opción de que se activara el ASFA en esa zona, una vez que los trenes estaban parados y debían reanudar la marcha, con todas las precauciones.

Sobre todo para evitar errores como confundir "marcha con normalidad" con "marcha a la vista", una distinción que todos los maquinistas en las vías conocen, al parecer, mejor que quienes les daban las órdenes desde el CRC.

Según se ha conocido, uno de los maquinistas que fue parado y después recibió la orden de continuar, corrigió al operador del centro de control diciéndole: "No puede ser marcha normal, tiene que ser marcha a la vista".

Ante esta advertencia, el operario de control reconoció la equivocación en la instrucción y rectificó sobre la marcha diciendo: "Ah, sí, marcha a la vista".

En el caso de Adif, además, se ha producido una renovación de cerca de la mitad de la plantilla en los últimos cinco años.

Los sindicatos se han quejado de que esos relevos se han hecho "cambiando personal técnico de las vías por personal de despachos", con lo que eso tiene de pérdida de expertise sobre el terreno.

Lo que parece claro, a la espera de tener más datos sobre lo que ocurrió en las vías de Urda y Los Yébenes, es que de nada sirve buscar un "chivo expiatorio".

Todo lo ocurrido apunta a un cúmulo de errores en un medio de transporte en el que no cabe el error y hay en juego vidas humanas.

Algunos de los maquinistas consultados, cercanos al que estaba a los mandos del tren de Renfe siniestrado, lo advierten con claridad: "Esto así no se sostiene, y la culpa no es de los de abajo".

Un año de retraso

El sistema de seguridad ERTMS, ya empleado en otras rutas de Alta Velocidad, lleva tiempo previsto dentro del plan de modernización de la infraestructura del corredor Madrid-Sevilla.

Su función es supervisar la velocidad y autorizar el avance del tren, con intervención automática para prevenir que el convoy no rebase las condiciones permitidas mientras circula bajo su protección.

Este tipo de barrera está destinada a evitar una aproximación peligrosa al tren que va por delante. En Urda todavía no estaba disponible, pese a las adjudicaciones y a los anuncios sobre la renovación de la primera línea española de Alta Velocidad.

Adif otorgó el contrato principal para implantar el ERTMS a Thales el 14 de septiembre de 2021 por 93,83 millones de euros,con IVA. Lo formalizó el 13 de octubre, con un período publicado de 52 meses (cuatro meses de proyecto y 48 de obras).

El proceso ha arrastrado todo tipo de retrasos: una primera licitación de 2020 fue abandonada por una discrepancia técnica y hubo que convocar otra. En febrero de 2021 se suspendió la apertura de ofertas. Finalmente se programó para junio. Anuncios de suspensión y nueva apertura.

En noviembre de 2022, una rectificación adscribió el contrato al Plan de Recuperación financiado por NextGenerationEU.

Los 52 meses tenían como objetivo poner en marcha el ERTMS en la línea Madrid-Sevilla entre enero y febrero de 2026.

En abril de 2025, el Ministerio fijó su implementación en el 34º aniversario de la inauguración de la línea: abril de 2026. El nuevo objetivo volvió a caducar.

La planificación de Adif incluye ahora pruebas durante este año 2026, que sí que han comenzado, y su puesta en marcha en 2027, sin mes determinado.