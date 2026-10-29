El conflicto en Renfe se recrudece con otros dos días de huelga de los maquinistas para el 10 y el 12 de noviembre

Exige la puesta en marcha urgente de los grupos de trabajo multidisciplinares y la redacción e implantación de nuevas normativas y procedimientos operativos centrados en la seguridad ferroviaria, además de convocatorias efectivas de la comisión de seguimiento.

Tras el choque de Adamuz en febrero y el accidente de Urda en octubre, se suscribió un pacto para reformar procedimientos y seguridad, pero la comisión de seguimiento no se ha reunido ni ha avanzado desde abril, según Semaf, lo que ha provocado la convocatoria de nuevas huelgas.

¿Cómo hemos llegado hasta esta escalada de paros tras los accidentes de Adamuz y Urda?

Diego Martín es el secretario general de Semaf y representa al sindicato en las reivindicaciones; ha denunciado la falta de “compromiso real con la seguridad” por parte de la Administración y las empresas tras los acuerdos de febrero. Martín lidera la decisión de ampliar los paros tras la huelga previa.

¿Quién es Diego Martín y qué papel tiene en este conflicto?

Ya habrá tres días seguidos de interrupciones del servicio que pueden afectar trayectos regionales y de media y larga distancia; además, se incrementa la incertidumbre sobre horarios y la congestión en alternativas de transporte. Podrían sumarse cancelaciones y retrasos en servicios esenciales durante esos días.

¿Qué consecuencias tiene para los usuarios que habrá paros totales el 10, huelga general el 11 y paros parciales el 12 de noviembre?

Semaf ha citado nuevas jornadas de paro por el incumplimiento del acuerdo suscrito el 9 de febrero con el Ministerio, Renfe y Adif, que debía poner en marcha grupos de trabajo y normas sobre seguridad ferroviaria. El sindicato afirma que desde abril la Administración y las empresas han postergado las negociaciones sin avances.

¿Por qué ha convocado Semaf huelgas en Renfe para el 10 y el 12 de noviembre?

Semaf toma la decisión tras acusar a la Administración de falta de compromiso real con la seguridad y después del seguimiento registrado en la jornada de paros de este jueves.

El sindicato denuncia el incumplimiento del acuerdo suscrito en febrero con el Ministerio de Transportes, Renfe y Adif para implementar nuevas medidas y normativas de seguridad ferroviaria.

Los paros del 10 de noviembre serán totales a lo largo de todo el día, mientras que en la jornada del 12 de noviembre las interrupciones del servicio serán parciales.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) convoca huelga en Renfe los días 10 y 12 de noviembre, sumando tres jornadas consecutivas de paros junto a la huelga general del día 11.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado dos nuevas jornadas de huelga en Renfe para los días 10 y 12 de noviembre, quedando justo en medio la huelga general del 11 de noviembre, lo que significa que habrá tres días seguidos de paros en la compañía ferroviaria.

El 10 de noviembre los paros serán totales y el 12 de noviembre serán parciales a lo largo de la jornada.

Semaf explica en un comunicado recogido por Efe que el origen del conflicto se remonta al pasado 9 de febrero, fecha en la que suscribió un acuerdo con el Ministerio de Transportes y los presidentes de Renfe y Adif que permitió desconvocar las huelgas previstas para los días 10 y 11 de ese mes.

Por aquel entonces el sistema ferroviario estaba sumido en un caos total tras el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas.

Nueve meses después, otro accidente en Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre deja un balance de al menos 69 muertos por la colisión de un tren de Renfe con un Iryo.

El pacto de febrero contemplaba la puesta en marcha de grupos de trabajo multidisciplinares encargados de redactar e implantar nuevas normativas y procedimientos operativos en favor de la seguridad ferroviaria.

El sindicato critica que la Administración y las empresas públicas han postergado "de forma reiterada" desde abril las convocatorias de las negociaciones, sin registrar avance alguno ni reunir siquiera a la comisión de seguimiento del acuerdo.

"En octubre hemos constatado que todo sigue exactamente en el mismo punto. Somos plenamente conscientes de que, cuando tienen la voluntad de hacerlo, son capaces de tramitar y aprobar normativas legales en plazos de pocas semanas; lo que falta no es tiempo ni cauces administrativos, sino compromiso real con la seguridad", afirma el secretario general de Semaf, Diego Martín.

Además, el sindicato de maquinistas ha tomado esta decisión de convocar más jornadas de paros tras el éxito de la jornada de huelga de este jueves, cuyo seguimiento Renfe ha cifrado en un 26,6%.