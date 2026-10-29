El CEO de Iryo alertó 23 días antes del accidente de Urda que los fallos del sistema LZB inmovilizaban a sus trenes

Los maquinistas habían avisado a Adif de frecuentes caídas del LZB y de las dificultades para que los trenes se reconectaran y reanudaran el servicio tras esas interrupciones.

LZB es un sistema alemán de protección y control que comunica por un cable central velocidad y distancias al tren; es una tecnología implantada en 1992 y Adif y el Ministerio lo están sustituyendo progresivamente por el estándar europeo ERTMS.

¿Qué es exactamente el sistema LZB y por qué está en desuso en la línea Madrid‑Sevilla?

La advertencia se materializó porque en Urda el Iryo estaba detenido por una incidencia del LZB y esperaba autorización del centro de control cuando el AVE lo impactó por alcance.

¿Qué relación hay entre la advertencia de Favara y el accidente por alcance ocurrido en Urda?

Favara explicó que cuando la señal LZB pierde la referencia a tierra los trenes de Iryo quedan parados y no pueden moverse hasta reconectarse, y que esa reconexión suele tardar “bastante tiempo”.

¿Por qué dijo Fabrizio Favara en el Senado que el sistema LZB inmovilizaba los trenes de Iryo?

El LZB es un sistema de control de tráfico de origen alemán instalado en 1992 en la línea Madrid-Sevilla que actualmente se encuentra en proceso de sustitución por el estándar ERTMS.

El accidente de Urda ocurrió cuando un tren AVE impactó por alcance contra el Iryo, que se encontraba detenido esperando autorización tras haberse caído el sistema LZB.

Favara señaló que los trenes tardaban bastante tiempo en reconectarse tras una caída de señal y que este problema ya había sido comunicado previamente a Adif.

Fabrizio Favara, CEO de Iryo, alertó en el Senado 23 días antes del accidente de Urda que los fallos en el sistema LZB inmovilizaban por completo a sus trenes.

Fabrizio Favara, el CEO de Iryo, alertó poco antes de la catástrofe ferroviaria de Urda de que el sistema LZB -el mecanismo que falló antes de que se produciese el accidente que ya deja al menos 69 fallecidos- inmovilizaba a los trenes del operador cada vez que fallaba.

Lo hizo en el Senado, el pasado 5 de octubre, durante su intervención durante la comisión de investigación sobre los accidentes de Gelida y Adamuz, en los que fallecieron 47 personas y más de 180 resultaron heridas hace menos de diez meses.

En su comparecencia, Favara comentó en la Cámara Alta que cuando el sistema LZB fallaba y cada vez que la señal del tren tenía una desconexión de la señal de la tierra, los trenes de Iryo se paraban, "no se pueden mover", relataba.

Al mismo tiempo, el consejero delegado de la compañía explicaba que a los trenes de Iryo les costaba "bastante tiempo reconectarse y empezar nuevamente el servicio" cuando ocurría dicha incidencia. Y señaló que el principal problema que sus maquinistas habían comunicado a Adif sobre la línea Madrid-Sevilla eran las frecuentes caídas de dicho sistema.

Además, Favara reconocía que el sistema es "bastante antiguo", aunque al mismo tiempo admitió que es "es seguro".

Lo cierto es que el tren AVE de Renfe impactó con el Iryo mientras el sistema LZB estaba caído, es decir, que se había materializado el supuesto que hace poco más de veinte días alertó Favara.

El tren del operador rojo se encontraba detenido tras dicha incidencia y estaba esperando la autorización del centro de control de Atocha -el que toma el mando cuando falla el sistema LZB- para reanudar la marcha en el momento del accidente según la versión de fuentes cercanas a Iryo facilitadas a este diario.