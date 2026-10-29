La Agencia de Seguridad Ferroviaria alertó de fallos de comunicación entre Adif y los maquinistas como los de Urda tras Adamuz

Una comunicación verbal equívoca o una orden precipitada desde el responsable de circulación puede invalidar las capas de protección y autorizar movimientos en un cantón ocupado, con lo que dos trenes quedarían en el mismo tramo de vía.

¿Cómo influye la vulnerabilidad de las comunicaciones en que dos trenes compartan el mismo cantón?

La AESF y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios recomiendan que el maquinista contacte prioritariamente con el responsable de circulación de Adif y utilice la llamada de emergencia como canal preferente en incidentes.

¿Qué recomienda la AESF sobre cómo comunicarse en una anomalía para evitar errores como los de Toledo?

Ya ocurrió una colisión a alta velocidad entre un AVE y un Iryo que causó decenas de muertos porque el AVE circulaba con normalidad a 137 km/h en un cantón ocupado en vez de a 40 km/h en marcha a la vista.

¿Qué consecuencias ya ocurridas tiene para los viajeros que no se aplicara la marcha a la vista en el accidente de Urda?

Según las indagaciones y declaraciones oficiales, se autorizó la reanudación de la marcha desde el centro de control cuando el cantón estaba ocupado, generando una orden conflictiva que infringió los protocolos de seguridad.

¿Qué falló en el centro de control de Adif en Atocha que enlaza con las advertencias de la AESF en el accidente de Urda?

La AESF detectó fallos en las comunicaciones entre Adif y los maquinistas en situaciones de emergencia y propuso reducir la velocidad y circular a la vista para evitar colisiones cuando los sistemas automáticos fallan.

¿Por qué la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) recomendó en abril usar la marcha a la vista a 40 km/h tras Adamuz?

Las recomendaciones de la AESF señalaban la necesidad de verificar cantones libres y priorizar llamadas de emergencia para evitar fallos de coordinación.

Adif autorizó al tren de Renfe a avanzar a 137 km/h sin aplicar la 'marcha a la vista' a 40 km/h, pese a que la vía estaba ocupada por el Iryo.

El accidente en Urda (Toledo), con 68 fallecidos tras la colisión de un AVE y un Iryo, se atribuye preliminarmente a un error humano del centro de control.

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) emitió en abril una circular advirtiendo sobre fallos de comunicación entre Adif y maquinistas en emergencias.

En abril de este año, cuando habían pasado sólo tres meses de la tragedia de Adamuz que ocasionó la muerte de 46 personas, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) emitió una circular para alertar de los fallos de comunicación entre Adif y los maquinistas en situaciones de emergencias y recomendó el uso de la marcha a la vista a 40 km/h.

Unas advertencias que cobran mucho más sentido ahora tras el accidente de tren en Urda (Toledo) en el que al menos 68 personas han muerto tras colisionar un tren AVE de Renfe contra un Iryo.

¿Por qué? Porque precisamente alertaba de fallos que se han producido en este siniestro en el que la principal hipótesis apunta a un error humano en el centro de control de mando de Adif en Atocha.

La primera alerta que se ha pasado por alto tiene que ver con las comunicaciones entre maquinista y centro de control.

Cuando cae un sistema automático de supervisión o bloqueo (como el LZB o el BA), el tráfico pasa a modo degradado y se activan los protocolos de emergencia, como la detención automática de los trenes.

El organismo de seguridad impuso como condición indispensable que el Responsable de Circulación del Centro de Control se asegure fehacientemente de que los cantones estén libres de trenes antes de autorizar cualquier movimiento o expedición.

¿Qué es un cantón? Es un tramo de vía férrea en el que, por seguridad, solo puede estar circulando un único tren a la vez.

Algo que en el accidente de Toledo falló. Al parecer, según explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente, desde el centro de control se dio autorización al tren de Renfe para iniciar la marcha cuando los trenes se habían detenido por un fallo en el sistema de seguridad LZB.

Para el ministro Óscar Puente esta decisión es “inexplicable”, puesto que existía una señal roja en la vía y el circuito estaba ocupado en el mismo cantón por el tren Iryo parado por delante.

El tren Iryo esperaba la autorización cuando el AVE le golpeó y se produjo la tragedia.

El fallo es tan grave como que ocurrió con otro de los seis trenes detenidos, pero en este caso el maquinista pidió circular marcha a la vista y le dieron el ok.

Marcha a la vista

Y aquí viene el siguiente error del que ya alertó la agencia de seguridad: no usar la marcha a la vista ante cualquier incidencia, anomalía o aviso de emergencia donde no se ordene la parada total o se deba avanzar sin la supervisión nominal de los sistemas.

La norma común de explotación obliga al maquinista a reducir inmediatamente la velocidad y circular en marcha a la vista sin rebasar los 40 km/h hasta recibir nuevas instrucciones de vía despejada.

La marcha a la vista impone conducir a una velocidad que permita detener el convoy ante cualquier obstáculo visible. Es un mecanismo de seguridad.

Pero en el caso del accidente de Toledo se ordenó al tren de Renfe circular con normalidad, sin marcha a la vista, por lo que la colisión se produjo a una velocidad de 137 km/h.

Esa velocidad impidió al maquinista detener la composición a tiempo al encontrarse con la cola del Iryo.

Por último, la Agencia de Seguridad alertó de la vulnerabilidad de las comunicaciones durante situaciones de estrés operativo.

El siniestro de este 28 de octubre ilustra el escenario de máximo riesgo.

Es decir, una comunicación verbal equívoca y una orden de reanudación precipitada desde el centro de mando que invalida las capas de protección de la infraestructura, provocando que dos trenes compartan el mismo cantón de alta velocidad.

Recomendaciones

La agencia emitió sus recomendaciones en abril de este año para actualizar las normas de 2023 en base a las alertas detectadas por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en sus investigaciones de sucesos analizados recientemente, como el de Adamuz.

Según la CIAF, se siguen “detectando prácticas inadecuadas a la hora de la comunicación de sucesos, en los que el contacto con el responsable de circulación no se hace de manera prioritaria”.

Ante cualquier anomalía, incidente o emergencia, el maquinista debe comunicarse primero con el responsable de circulación (dependiente de Adif), y no con el centro de gestión de su empresa ferroviaria, según el documento al que ha tenido acceso este periódico.

En segundo lugar, las recomendaciones ponen especial énfasis que ante situaciones de emergencia, la emisión de la llamada de emergencia debería ser el canal prioritario de comunicación, tanto desde el maquinista hacia el responsable de circulación, como desde éste hacia los maquinistas afectados.