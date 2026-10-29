Accidente de tren en Toledo, última hora en directo | Número de fallecidos, heridos y desaparecidos tras el choque entre un Iryo y un AVE en Urda

La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) ha dejado, por el momento, 68 muertos y 15 ingresados en estado crítico tras el choque entre dos trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Sevilla.

El accidente ocurrió este miércoles, 28 de octubre, cuando un AVE de Renfe colisionó por detrás con un tren de Iryo que se encontraba detenido en la vía. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones, algunos de los cuales cayeron por un terraplén.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona mientras avanzan las labores de rescate y la investigación para esclarecer las causas del siniestro. El balance de víctimas mortales aún no es definitivo, ya que las autoridades no descartan que aparezcan más fallecidos durante la retirada de los vagones.