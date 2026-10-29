Accidente de tren en Toledo, última hora en directo | Número de fallecidos, heridos y desaparecidos tras el choque entre un Iryo y un AVE en Urda
Sigue en directo la última hora de la tragedia ferroviaria ocurrida este miércoles en la línea Madrid-Sevilla
Madrid mantiene abierto en Atocha el punto de atención a familiares y víctimas de Urda
La mala gestión política de la Alta Velocidad permitió que los trenes de Urda circularan sin sistemas de seguridad activos
La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) ha dejado, por el momento, 68 muertos y 15 ingresados en estado crítico tras el choque entre dos trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Sevilla.
El accidente ocurrió este miércoles, 28 de octubre, cuando un AVE de Renfe colisionó por detrás con un tren de Iryo que se encontraba detenido en la vía. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones, algunos de los cuales cayeron por un terraplén.
Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona mientras avanzan las labores de rescate y la investigación para esclarecer las causas del siniestro. El balance de víctimas mortales aún no es definitivo, ya que las autoridades no descartan que aparezcan más fallecidos durante la retirada de los vagones.
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CEOE sigue "sin noticias" de la exministra Fátima Báñez, que viajaba en el tren Iryo siniestrado
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) sigue "sin noticias" de la presidenta de su Fundación, la exministra Fátima Báñez, que viajaba en el Iryo siniestrado.
"Seguimos sin noticias de Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, que viajaba ayer en uno de los trenes accidentados. Compartimos la angustia de las familias que viven esta terrible incertidumbre y les trasladamos todo nuestro ánimo y apoyo", ha subrayado la patronal este jueves en sus redes sociales.
Seguimos sin noticias de Fátima Báñez, presidenta de @Fundacion_Ceoe, que viajaba ayer en uno de los trenes accidentados Compartimos la angustia de las familias que viven esta terrible incertidumbre y les trasladamos todo nuestro ánimo y apoyo— CEOE (@CEOE_ES) October 29, 2026
La exministra ocupaba uno de los asientos del Iryo contra el que colisionó ayer un tren AVE de Renfe entre Los Yébenes y Urda (Toledo). Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza.
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64 personas han denunciado la desaparición de familiares en el accidente de tren de Urda
La Guardia Civil ha recibido hasta el momento 64 denuncias de personas informando de familiares desaparecidos tras el accidente ferroviario de este miércoles en Urda (Toledo).
Según han informado a la agencia Efe fuentes de la Guardia Civil, estas denuncias se han tramitado en las distintas oficinas que el Instituto Armado ha habilitado para los familiares de las víctimas.
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La Comunidad de Madrid atiende a 98 viajeros heridos en los hospitales de la región: cuatro están en la UCI
La Comunidad de Madrid ha cifrado en 98 los viajeros heridos que están recibiendo atención por parte de los servicios sanitarios en los hospitales de la región. Unos datos actualizados a las 8.30 horas de este jueves.
Cuatro permanecen ingresados en las UCI. Las atenciones se han dispensado en el Hospital de La Paz, 12 de Octubre, Getafe, Puerta de Hierro, La Princesa, F. Jiménez Díaz y Hospital del Henares, Hospital del Tajo, Hospital de Fuenlabrada, Hospital de Torrejón, Hospital Rey Juan Carlos, Hospital Infanta Sofía, Hospital de Villalba y Hospital Clínico San Carlos, Ramón y Cajal, Hospital de Alcorcón y Gómez Ulla.
Además, un total de 4.100 ciudadanos han donado sangre en los distintos puntos de la región.
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Los maquinistas de Renfe van a la huelga por la falta de medidas de seguridad el día después del accidente de Urda
El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) llevará a cabo este jueves, 29 de octubre, una jornada de huelga de 24 horas en todas las empresas del grupo Renfe.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos de hasta el 75% en Cercanías en hora punta y del 73% en Alta Velocidad y Larga Distancia.
A pesar del accidente ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), el sindicato ha mantenido sin cambios la convocatoria de la huelga.
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Corea del Sur asiste a varios heridos y dos japoneses figuran en la lista de pasajeros: su estado se desconoce
El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha confirmado que entre los pasajeros de los trenes accidentados en Toledo había ciudadanos de Corea del Sur que resultaron heridos. La embajada de Seúl en España ha enviado a un cónsul al lugar del siniestro para evaluar la situación de sus nacionales y prestar asistencia consular, incluido el apoyo para su atención médica y traslado.
Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha informado de que el Gobierno español le ha comunicado que dos ciudadanos nipones figuran en la lista de pasajeros de los trenes accidentados, sin especificar su estado. Las autoridades japonesas trabajan para confirmar su situación y han asegurado que mantienen su compromiso con la protección de sus nacionales.
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Argentina confirma la muerte de uno de sus ciudadanos en el accidente: hay otro desaparecido
Un ciudadano argentino se encuentra entre las víctimas del accidente ferroviario, según ha confirmado la Cancillería del país latinoamericano. No era el único que viajaba en los trenes ferroviarios: otro argentino continúa en paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos.
"La Embajada argentina en Madrid y los consulados argentinos en España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y continúan brindando la asistencia consular necesaria, con la debida reserva y confidencialidad", ha expresado la Cancillería en redes sociales.
La Cancillería argentina informa que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos. La Embajada argentina en Madrid y los consulados argentinos en España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y continúan brindando la asistencia consular necesaria, con la debida reserva y confidencialidad.— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) October 28, 2026
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Más de 70 familiares y trabajadores pasan la noche en la Casa Sacerdotal de Toledo tras el accidente de Urda
Un total de 72 personas, entre familiares de los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y personal del dispositivo, han sido derivados en la noche de este miércoles al jueves a la Casa Sacerdotal de Toledo.
Fuentes de la Delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha han informado de que en total la Guardia Civil ha derivado a la Casa Sacerdotal de Toledo a 59 familiares y trece personas del dispositivo desplegado con motivo del accidente ferroviario.
El objetivo es que puedan esperar en ese lugar hasta que se les pueda dar información de sus familiares.
En el siniestro han fallecido al menos 68 personas y un centenar de personas siguen hospitalizadas en centros hospitalarios de Toledo y Ciudad Real.
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Los audios entre Adif y los maquinistas reflejan el caos en el control y una orden errónea: "Reanuda con marcha normal"
El Gobierno ha filtrado ya los audios de las conversaciones mantenidas entre los maquinistas de los trenes de Iryo y Renfe 2080 siniestrados en Urda y el Centro de Control de Atocha.
Tres archivos que muestran las dudas de los controladores del centro sobre la actuación que debían tener los maquinistas, una vez que el sistema de seguridad LZB había caído y Adif decide tomar el mando de forma manual para intentar recuperar la circulación.
Una situación de auténtico desconcierto en la que los controladores piden a sus supervisores constantes referencias sobre las medidas que deben adoptar. Que muestran también sus propias dudas ante los propios maquinistas de los trenes.
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México busca a un ciudadano desaparecido y confirma siete heridos leves en el accidente de Toledo
El Gobierno de México ha confirmado este jueves que al menos un ciudadano mexicano se encuentra desaparecido y otros siete han resultado heridos de carácter leve a causa del accidente ferroviario en Urda (Toledo).
A través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Ejecutivo mexicano ha expresado sus "más sentidas condolencias" a las familias de los fallecidos y su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de España.
COMUNICADO. "México expresa su solidaridad con España y brinda asistencia consular a personas mexicanas tras el accidente ferroviario en Urda, Toledo". https://t.co/0qqYq2GJlp— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 29, 2026
La Embajada de México en Madrid, que activó el protocolo de protección consular desde el primer momento, ha precisado que los siete connacionales localizados a bordo de los trenes involucrados ya han sido dados de alta tras recibir atención médica.
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"El AVE se ha empotrado en el vagón de Iryo; caminas entre cadáveres": 12 horas en el horror de la tragedia de Urda
Un bombero no para de borrar con el dorso de su mano la cifra, negra y aterradora, de los muertos de cada tren. "Iryo, 6 cruces. AVE, 11 cruces", actualiza sobre una pizarra blanca. A lo largo de la mañana y de la tarde, ese número subirá hasta sumar 68.
El accidente de Los Yébenes, que se produce sólo nueve meses después del de Adamuz, con 46 fallecidos, es ya una de las tragedias ferroviarias más letales del siglo, tan sólo por detrás de la de Angrois (Santiago de Compostela), con 80.
A primera hora de la mañana, Lucía [nombre ficticio a petición de la fuente] estaba en Toledo. Ella es la dueña de la finca ganadera en la que aún yacen, como dos inermes serpientes de acero –una descabezada y la otra descolada–, los amasijos de hierro a los que han quedado reducidos algunos de los coches de los dos trenes de alta velocidad.
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La UME ha trabajado toda la noche realizando el corte y levantamiento de los vagones siniestrados
Los militares de la UME han estado toda la noche trabajando junto a los servicios de emergencia realizando el corte y levantamiento de los vagones siniestrados. La unidad ha compartido en sus redes sociales un vídeo de estas tareas:
Durante el arco nocturno, las unidades de la #UME desplegadas en el #AccidenteFerroviario han continuado sus misiones junto al resto de servicios de emergencia, realizando el corte y levantamiento de unos de los vagones siniestrados. https://t.co/NIUqCEfRGh— UME (@UMEgob) October 29, 2026
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La mala gestión política de la Alta Velocidad permitió que los trenes de Urda circularan sin sistemas de seguridad activos
La gestión política que se ha hecho de la Alta Velocidad permitió este miércoles un error humano en una vía por la que circulan trenes a más de 200 kilómetros por hora. El resultado: 68 muertos y decenas de heridos.
El accidente de Urda (Toledo) se produjo por la ausencia de sistemas de protección automáticos activados.
El tren AVE de Renfe impactó con el Iryo parado cuando el sistema de seguridad LZB estaba caído por un error informático. Como el sistema ERTMS sigue en fase de pruebas y sin implementarse, y el de apoyo ASFA no se activó, se dio pie al error personal.
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Accidente de tren en Toledo, en directo | La cifra de muertos asciende a 68 mientras continúa la investigación del siniestro
La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que este miércoles dejó al menos 68 muertos y decenas de heridos, centra la actualidad de este jueves, 29 de octubre.
España afronta una jornada de luto oficial mientras continúan las labores de rescate, la atención a los heridos y la identificación de las víctimas.