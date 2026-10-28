Renfe y Ouigo suspenden sus trayectos de alta velocidad a Andalucía durante semanas a la espera de que Adif se pronuncie

El siniestro condiciona las vías usadas por todas las operadoras de alta velocidad, por lo que Iryo también ve complicadas sus operativas y podría sufrir cancelaciones o desvíos hasta que se reparen las vías. (Información del artículo)

Adif es la responsable de certificar el estado de la infraestructura y fijar plazos para la reapertura; Renfe y Ouigo esperan su pronunciamiento para reanudar servicios. (Información del artículo)

¿Qué papel tiene Adif en la reapertura de las circulaciones afectadas por el accidente de Urda?

Ya han quedado cancelados desplazamientos programados y miles de viajeros afrontan alteraciones en sus viajes; las compañías ofrecen reembolsos y la vuelta a la normalidad dependerá de las reparaciones y del pronunciamiento de Adif. (Información del artículo)

¿Qué consecuencias inmediatas tiene la suspensión de Renfe y Ouigo para los viajeros de alta velocidad a Andalucía?

Renfe fija esa fecha como orientativa porque los trabajos de reparación en la infraestructura pueden ser extensos; la reanudación dependerá de que Adif confirme que las vías están disponibles. (Información del artículo)

¿Por qué Renfe mantiene interrumpidos los servicios en el corredor a Andalucía hasta el 13 de diciembre?

Ouigo ha cancelado sus circulaciones por "fuerza mayor" tras el choque ferroviario de Urda que dañó las vías del corredor, y ha comunicado la suspensión y el reembolso íntegro a los pasajeros afectados. (Información del artículo)

¿Por qué Ouigo ha suspendido sus trenes entre Madrid y Andalucía hasta el 2 de noviembre?

Ambas compañías quedan a la espera de que Adif confirme los plazos definitivos para poder restablecer la circulación ferroviaria.

Renfe mantiene interrumpido el servicio en el corredor afectado de forma orientativa hasta el 13 de diciembre, a la espera de reparaciones.

Ouigo ha cancelado todas sus circulaciones entre Madrid y Andalucía hasta el 2 de noviembre por fuerza mayor y reembolsará los billetes.

El grave accidente ferroviario de Urda (Toledo), con 68 muertos, ha causado graves alteraciones en la red de alta velocidad a Andalucía.

El grave accidente ferroviario de Urda (Toledo) sigue dejando consecuencias en la red de alta velocidad española. Tras el choque de dos trenes este miércoles, que ha dejado ya 68 muertos, las compañías ferroviarias se enfrentan a importantes alteraciones en sus servicios.

Ouigo ya ha suspendido todas sus circulaciones hasta el próximo lunes 2 de noviembre, mientras que Renfe lo hace hasta el 13 de diciembre, advirtiendo de que los cortes podrían prolongarse durante días o incluso semanas.

La decisión llega después de que el siniestro afectase a las vías por las que circulan los trenes de alta velocidad. Una situación que también condiciona la operativa de Iryo y complica los desplazamientos de miles de viajeros.

En concreto, Ouigo ha confirmado que de momento no operará ningún tren entre Madrid y Andalucía hasta el lunes 2 de noviembre, incluido, aunque la suspensión podría prolongarse más allá de esa fecha.

La compañía ha informado de esta decisión a todos los pasajeros afectados a través del correo electrónico asociado a sus reservas asegurando que se cancelaban por "fuerza mayor" y ha garantizado el reembolso íntegro de los billetes cancelados.

"Desde Ouigo España reiteramos nuestro apoyo a todos los afectados, así como al sector ferroviario en su conjunto", ha señalado la operadora en un comunicado.

Por su parte, según ha podido saber este periódico, Renfe también mantiene interrumpidos sus servicios en el corredor afectado "hasta el 13 de diciembre". Sin embargo, aclaran que se trata de una fecha orientativa y que la operadora retomará sus circulaciones en cuanto la infraestructura vuelva a estar disponible, aunque sea antes de ese día.

No obstante, fuentes de Renfe reconocen que la suspensión podría prolongarse durante varios días o incluso semanas, debido a los trabajos de reparación que será necesario realizar en las vías afectadas.

En cualquier caso, insisten en que será Adif quien deba confirmar los plazos para restablecer la circulación ferroviaria.