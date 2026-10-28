Puente describe el caos del control de Adif: otro maquinista advirtió que la marcha no podía ser "normal" y le dieron la razón

Otro maquinista detectó la contradicción y corrigió al operador insistiendo en "No puede ser marcha normal, tiene que ser marcha a la vista"; el centro rectificó en ese caso, mientras que al tren de Renfe se le mantuvo la orden de reanudar en marcha normal.

¿Cómo advirtió otro maquinista al centro de control y qué diferencia tuvo su caso con el del tren de Renfe?

LZB es un sistema alemán antiguo de protección en cabina que se comunica por cable radiante; ERTMS es el estándar europeo moderno que está sustituyéndolo; por ahora las fuentes consultadas no han establecido relación causal entre la migración tecnológica y el siniestro.

¿Qué diferencia hay entre LZB y ERTMS y afecta esa migración al accidente?

El fallo del LZB activó el Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) y detuvo varios trenes; esa pérdida de protección automática cambió las reglas de circulación y, según fuentes, facilitó la secuencia que terminó con la autorización errónea del control y el choque.

¿Qué papel jugó el fallo del sistema LZB en el choque entre el AVE de Renfe y el Iryo?

El modo marcha a la vista obliga a circular a baja velocidad y con atención visual al entorno, limitando la velocidad para que el maquinista pueda detener el tren ante cualquier obstáculo; es el procedimiento de emergencia cuando falla el LZB.

¿Qué es el modo "marcha a la vista" que, según Óscar Puente, debía haberse aplicado al tren de Renfe?

Según la investigación preliminar, un operario del centro de control dio por recuperado el LZB y autorizó la reanudación de la circulación de los trenes tras la avería informática; esa instrucción alcanzó al tren de Renfe aunque el cantón seguía ocupado por un Iryo detenido.

¿Por qué el centro de control de Adif en Atocha autorizó al tren de Renfe a reanudar la marcha tras la caída del sistema LZB?

La indicación de marcha a la vista habría limitado la velocidad a 40 km/h, lo que hubiera permitido al maquinista frenar a tiempo antes de colisionar con el Iryo.

El ministro calificó de inexplicable la instrucción dada al convoy de Renfe, permitiéndole alcanzar altas velocidades a pesar de haber una señal roja y la vía ocupada.

A diferencia del tren de Renfe accidentado, el otro maquinista alertó de la irregularidad y corrigió al operador, que rectificó indicando marcha a la vista.

Óscar Puente detalló que el centro de control de Adif dio inicialmente la orden errónea de circular en marcha normal a otro maquinista tras la caída del sistema LZB.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha revelado el caos que esta mañana se ha vivido en el centro de control de Adif en Atocha cuando cayó el sistema de seguridad LZB de la red y el propio centro tomó el control de una situación que acabó con un tren de Renfe colisionando con un Iryo y ocasionando la muerte de al menos 68 personas.

El ministro ha relatado que, al revisar las comunicaciones entre el centro de control y los otros seis trenes detenidos tras la avería del sistema LZB, se detectó que a otro maquinista se le había dado inicialmente la misma orden errónea de circular en marcha normal.

En ese caso, fue el propio maquinista quien alertó de la irregularidad y corrigió al operador del centro de control diciéndole: “No puede ser marcha normal, tiene que ser marcha a la vista”.

Ante esta advertencia, el operario de control reconoció la equivocación en la instrucción y rectificó sobre la marcha diciendo: “Ah, sí, marcha a la vista”.

Algo que no ocurrió con el tren de Renfe, al que el centro de control de Adif en Atocha autorizó a reanudar la marcha con normalidad tras estar los trenes parados por el error informático del sistema LZB.

El ministro ha calificado esta decisión de “inexplicable”, puesto que existía una señal roja en la vía y el circuito estaba ocupado en el mismo cantón por el tren Iryo parado por delante.

"Hay tiempo para corregir la decisión errónea, pero se produce el impacto con el tren Iryo", ha asegurado.

Es decir, considera que se debería haber dado orden de circular con marcha a la vista.

Puente ha detallado que con esta situación hubiera circulado a 40 km/h para garantizar que el maquinista pueda frenar y detener el convoy por completo ante cualquier obstáculo o circunstancia imprevista que se presente en la vía.

Por ello, el tren de Renfe al impactar con el Iryo podría haber alcanzado velocidades de hasta 200 km/h, ha asegurado Puente en la rueda de prensa ofrecida para dar las primeras informaciones sobre el accidente.

A pesar de cargar contra el centro de control de Atocha, el ministro ha defendido que el operario tiene "experiencia" y que había un supervisor trabajando en el momento.