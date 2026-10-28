El presidente de Iryo traslada su pésame a las víctimas del accidente y reconoce que "no debería haber ocurrido nunca"

El equipo forense seguirá el protocolo de siniestros ferroviarios: inspección de vías y señales, análisis de cajas negras y registros de control, y reconstrucción de la secuencia para determinar responsabilidades y fallos técnicos o humanos.

¿Qué investigará el “CSI ferroviario” desplazado a Toledo y qué etapas seguirá para esclarecer el choque?

Un fallo informático en el sistema de seguridad LZB provocó la detención de seis convoyes en un tramo de unos 90 kilómetros; la avería y la posterior autorización de circulación son objeto de la investigación para determinar por qué se reanudó la marcha.

¿Cómo ocurrieron los hechos en el tramo afectado: por qué había trenes detenidos y qué falló en el sistema LZB?

Según el ministro Óscar Puente y las investigaciones citadas, el centro de control de Adif en Atocha autorizó la reanudación pese al fallo del sistema LZB, decisión que ahora se examina como posible causa determinante.

¿Qué papel tuvo Adif y el centro de control de Atocha en la autorización de la marcha del AVE antes del choque?

Iryo ha puesto a disposición “todos los medios de la compañía”, incluida su logística y personal, para atender a heridos y familiares y colaborar con las autoridades en la gestión del siniestro.

¿Qué recursos ofrece Iryo para ayudar a las familias de las víctimas del choque en Urda?

Bertomeu apela al fallo de seguridad y al incumplimiento de protocolos que investiga la comisión técnica; sostiene que, si se hubieran seguido las normas y controles, la colisión podría haberse evitado.

¿Por qué Carlos Bertomeu dice que el accidente entre el AVE de Renfe y el Iryo “no debería de haber ocurrido nunca”?

La investigación busca determinar por qué el centro de control de Adif autorizó reanudar la marcha tras un fallo en el sistema LZB sin aplicar la velocidad limitada de 40 km/h fijada por protocolo.

La compañía ferroviaria se compromete a colaborar con la investigación oficial y pone todos sus recursos y logística a disposición de los familiares de las víctimas y las personas heridas.

El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, expresa su dolor y condolencias tras el accidente en Urda (Toledo), que deja al menos 68 fallecidos, afirmando que es una tragedia que "no debería haber ocurrido nunca".

El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, ha mostrado su profundo dolor por el grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), donde el choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo ha dejado ya al menos 68 fallecidos.

Desde el lugar del siniestro, Bertomeu ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas mortales y a las personas heridas. Un mensaje marcado por la conmoción ante una tragedia que, según ha reconocido, "no debería de haber ocurrido nunca".

El máximo responsable de la compañía ferroviaria ha asegurado que atraviesa un momento de "profundo duelo y dolor" por lo sucedido. Además, ha insistido en la necesidad de esclarecer las circunstancias que provocaron el choque para evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse.

"Las causas se investigarán, estamos a disposición de las autoridades, pero es un sector regulado", ha señalado ante los medios de comunicación desplazados hasta la zona del accidente.

En este sentido, Bertomeu ha recordado que existe una comisión encargada de investigar los accidentes ferroviarios y determinar las circunstancias en las que se producen.

"El primer fin de la investigación es saber qué ha pasado para que esto no vuelva a pasar, porque esto es sinceramente terrible. Lo siento infinito", ha lamentado.

Ofrece todos sus recursos

Más allá de las condolencias, el presidente de Iryo ha querido dejar claro que la compañía colaborará con las autoridades y con los equipos encargados de gestionar las consecuencias del siniestro.

En concreto, ha ofrecido "todos los medios de la compañía para ayudar a los familiares de los heridos y poner a disposición toda la logística que se necesita en estos momentos".

De esta forma, la operadora ferroviaria se ha comprometido a facilitar los recursos de los que dispone para atender las necesidades derivadas del accidente y prestar apoyo a las familias afectadas.

Bertomeu también ha aprovechado su comparecencia para agradecer expresamente la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que trabajan en la zona tras el choque de los dos convoyes.

El presidente de Iryo envía sus condolencias a las familias y pide dejar paso a la investigación.

La investigación se centra ahora en esclarecer por qué se autorizó la reanudación de la circulación de los trenes después de que se produjera un fallo en el sistema de seguridad LZB. Una avería que obligó a detener seis convoyes en un tramo de unos 90 kilómetros.

Según explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente, el centro de control de Adif en Atocha permitió que los trenes retomaran la marcha con normalidad, pese a que la normativa ferroviaria exigía circular en condiciones de marcha a la vista, con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.

Los investigadores deberán determinar por qué se dio esa autorización y si el incumplimiento de los protocolos de seguridad fue determinante en el accidente.

También tendrán que esclarecer las causas del fallo inicial del sistema y por qué el tren de Iryo permaneció detenido en la vía.

Mientras avanzan las pesquisas, Iryo insiste en su disposición a colaborar con las autoridades y centra sus esfuerzos en prestar ayuda a las víctimas y sus familiares.