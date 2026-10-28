El presidente de los ingenieros de caminos culpa a Óscar Puente del accidente de tren en Toledo: "Le hago responsable"

Trigueros sostiene que, aunque un maquinista pueda saltarse un semáforo, el sistema de seguridad debería detener automáticamente el tren dentro del mismo cantón; por eso atribuye la causa principal al fallo del sistema y no solo al error humano.

¿Cómo explica Trigueros que el maquinista no tenga toda la culpa del choque entre el AVE y el Iryo?

Trigueros es presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y ex presidente del Instituto de la Ingeniería de España, cargos desde los que emite valoraciones técnicas sobre infraestructuras y seguridad ferroviaria.

Ya ha ocurrido la colisión entre un AVE y un Iryo con, por ahora, al menos 64 muertos y una evidente falla del sistema de seguridad; podría abrir investigaciones, suspensiones temporales de circulación y reformas en protocolos de mantenimiento y control de sistemas como el LZB.

¿Qué ha ocurrido ya y qué podría ocurrir a partir de este accidente para la alta velocidad española?

Según Trigueros, falló el sistema de protección LZB de la línea, que debería haber detenido automáticamente al tren si otro vehículo estaba detenido en el mismo cantón; ese fallo permitió que se reanudara la circulación con riesgo.

Trigueros responsabiliza a Puente porque, según él, la gestión política del Ministerio ha dejado las infraestructuras sin mantenimiento ni control y ha permitido que fallos del sistema de seguridad ocurran. Apoya su crítica en la existencia de un supuesto fallo del LZB que permitió la colisión.

Asegura que el origen del choque fue un fallo en el sistema de seguridad LZB y critica que se permitiese circular a los trenes sin que el sistema detuviese automáticamente la marcha.

El experto denuncia la falta de mantenimiento e incompetencia en la gestión de las infraestructuras, criticando que no se pueden permitir fallos humanos en la alta velocidad.

José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, responsabiliza directamente al ministro Óscar Puente del accidente de AVE en Toledo que deja al menos 64 muertos.

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, José Trigueros, ha culpado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, del accidente de un AVE que ha chocado contra un Iryo en la línea Madrid-Sevilla y que se ha saldado, por ahora, con al menos 64 muertos.

"No puede ser que nuestras infraestructuras estén dirigidas por gente incompetente, que debería ocuparse de su Ministerio y no de poner tuits. Es una vergüenza cómo están nuestras infraestructuras. Yo hago responsable al ministro", ha señalado en declaraciones a Europa Press José Trigueros, que también fue presidente del Instituto de la Ingeniería de España (IIE).

Aunque se haya comentado que la causa del accidente ha sido por un fallo humano, Trigueros ha advertido de que "si ese fallo se basa en el posible error humano ese protocolo está mal hecho". "No puede ser que en el siglo XXI se produzca un accidente de estas características. Yo siento vergüenza por la falta de mantenimiento y de control", ha sentenciado.

"La causa del accidente no es más que una, el fallo del sistema de seguridad de la línea. El fallo del LZB, un sistema de seguridad que parece ser que se estropeó a primera hora de la mañana", ha manifestado.

Para el ingeniero, "lo que no puede ser" es que en alta velocidad se produzca un accidente así, ya que las vías están divididas en cantones, "en los cuales si hay un tren detenido en ese cantón no puede entrar otro tren porque el semáforo tiene que estar en rojo". "Lo que es incomprensible es que se reanude la línea", ha criticado.

Asimismo, ha destacado que el sistema LZB "falló" a primera hora de la mañana "y se supone que estaban reponiendo el sistema y empezaban a circular trenes". "No podemos permitirnos los fallos humanos en la alta velocidad. Si el semáforo está rojo el tren se detiene. No puede ser que la alta velocidad española se convierta en el mayor desastre de Europa", ha lamentado.

Aunque el maquinista "se salte un semáforo", el presidente de la asociación ha insistido en que "el sistema, automáticamente si funciona bien, para el tren": "En el mismo cantón no puede haber dos trenes".

"Lo que ha sucedido es porque el tren no lo ha detenido, el sistema debería haberlo detenido. El maquinista no tiene ninguna culpa porque lo tiene que parar el tren", ha aseverado Trigueros.