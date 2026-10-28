Los maquinistas de Renfe mantienen la huelga de este jueves por la falta de seguridad tras el accidente de Urda

La convocatoria es de 24 horas y afectará a todas las empresas del grupo Renfe, por lo que puede provocar paros y alteraciones generalizadas en la circulación y servicios del operador estatal.

El sindicato afirma que está estudiando nuevas acciones y medidas en defensa de la seguridad ferroviaria, sin detallar cuáles, y llama a los conductores a extremar la precaución en su trabajo.

El sindicato pide prudencia y evita especulaciones hasta conocer los detalles, y afirma que aún no tiene información sobre los maquinistas que viajaban en la cabina del tren de Renfe.

¿Qué ha dicho SEMAF sobre las causas del accidente y la situación de los maquinistas que iban en la cabina?

¿Qué medidas reclama SEMAF en concreto tras la colisión entre un AVE y un Iryo en la línea Madrid‑Sevilla?

SEMAF mantiene la huelga para exigir un cambio estructural en la seguridad ferroviaria y reclamar el cumplimiento de compromisos sobre protocolos, material y contratación que, según el sindicato, no se avanzaron en la negociación con Transporte, Adif y Renfe.

Semaf pide prudencia sobre las causas del siniestro y centra su prioridad en socorrer a las víctimas y sus familias.

La decisión se confirma tras el grave accidente entre un tren de Renfe y uno de Iryo en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.

El sindicato Semaf mantiene la huelga en Renfe convocada para este jueves 29 de octubre en defensa de la seguridad ferroviaria.

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) ha expresado su consternación y sus condolencias por el grave accidente registrado en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla tras la colisión entre un tren de Renfe y uno de Iryo, al tiempo que ha confirmado el mantenimiento de la huelga en Renfe convocada para este jueves 29 de octubre.

Según ha informado la organización sindical en un comunicado, toda la entidad se encuentra "fuertemente consternada" por el suceso ocurrido durante esta mañana, si bien ha precisado que a estas horas todavía no se conoce toda la dimensión del accidente ni se dispone de información sobre los maquinistas que viajaban en la cabina del tren de Renfe.

El sindicato ha apelado a la prudencia sobre los motivos del siniestro a la espera de conocer con detalle lo sucedido y evitar especulaciones, al considerar que la prioridad absoluta en este momento es socorrer a las víctimas y prestar apoyo a todas sus familias.

En este contexto, la organización ha transmitido a su afiliación que mantiene en pie la jornada de huelga fijada para el 29 de octubre en defensa de la seguridad en el ferrocarril, así como para exigir el cumplimiento de los compromisos orientados a lograr un cambio estructural en esta materia.

Asimismo, la representación de los maquinistas ha comunicado al conjunto de profesionales del sector que se encuentra estudiando el desarrollo de nuevas acciones y medidas adicionales destinadas a reforzar las condiciones de seguridad dentro de la red ferroviaria.

Por último, el sindicato ha hecho un llamamiento explícito a todo el colectivo de conducción para instarle a extremar las medidas de precaución en el ejercicio diario de sus funciones operativas a la espera de aportar nuevos datos sobre la situación.