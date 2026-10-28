Una de las cajas negras de los trenes siniestrados, en una imagen incluida en un informe policial. EL ESPAÑOL

La investigación de Adamuz apunta a la soldadura de la vía, pero las cajas negras siguen sin analizarse

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LO ESENCIAL Las claves Las cajas negras del accidente de tren en Adamuz, que dejó 46 muertos hace nueve meses, siguen sin analizarse. La principal hipótesis de la investigación apunta a la rotura de una soldadura aluminotérmica en el carril. La jueza ha citado a Iryo, Renfe y fabricantes el 12 de noviembre para proceder al descifrado de los datos técnicos. Adif sostiene que las anomalías detectadas en la vía antes del siniestro estaban dentro de los límites de seguridad. Preguntas ¿Por qué la investigación de Adamuz apunta a la rotura de una soldadura aluminotérmica en la vía? La investigación policial concluye que el descarrilamiento se inició por la rotura de una soldadura aluminotérmica entre dos tramos de rail, lo que provocó la pérdida de continuidad de la vía y el posterior descarrilamiento del tren Iryo. ¿Qué se va a hacer con las cajas negras de los trenes de Adamuz y cuándo se analizarán? La jueza ha citado a Renfe, Iryo, fabricantes y peritos para el 12 de noviembre a fin de proceder al acceso, descifrado e interpretación judicial de los registradores jurídicos. ¿Quiénes participarán en el análisis de las cajas negras en el caso Adamuz? Estarán representantes de Hitachi, técnicos de Iryo, técnicos de Renfe, peritos judiciales y un técnico de HaslerRail, la firma suiza contratada por la CIAF para el descifrado. ¿Qué ha dicho Adif sobre las anomalías detectadas en la vía de Adamuz antes del accidente? Adif afirma que las anomalías detectadas estaban dentro de los límites de seguridad, que no requerían actuación inmediata y que se cumplió la normativa de mantenimiento. ¿Cómo conecta el análisis de las cajas negras con la apertura de otras investigaciones o accidentes recientes en España? El análisis judicial de las cajas negras coincide con la aparición de un segundo accidente ferroviario cerca de Toledo, lo que refuerza la atención sobre prácticas de mantenimiento y la necesidad de esclarecer causas técnicas comunes.

Nueve meses del accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, las cajas negras de los trenes siguen sin analizarse.

Desde un principio la investigación, que lleva la juez Cristina Pastor en los juzgados de Montoro, apuntó a la rotura de una soldadura aluminotérmica en el carril como la causa principal del descarrilamiento del tren de alta velocidad Iryo.

La investigación avanza a marcha lenta y, al menos, hay una fecha en el horizonte: está previsto que estas cajas negras se analicen el próximo 12 de noviembre en los juzgados.

Todo ello cuando España ha amanecido con un segundo accidente ferroviario con al menos 50 muertos cerca de Toledo y ha provocado el corte ferroviario de las líneas entre Madrid y Andalucía.

Para este análisis, ha citado a representantes de Iryo, Renfe y varias empresas para analizar las llamadas cajas negras de los trenes siniestrados.

Estos elementos, en realidad, tienen el nombre oficial de registradores jurídicos y son unos dispositivos de alta resistencia que graban información y parámetros técnicos que sirven para investigar accidentes cuando se producen.

EL ESPAÑOL-Invertia tuvo acceso a una resolución que fija para el próximo día 12, a las diez de la mañana, el inicio del proceso de "acceso, descifrado e interpretación en sede judicial de los datos contenidos" en dichas cajas negras.

En esta diligencia estarán presentes dos representantes de Hitachi, empresa encargada del mantenimiento de los sistemas de señalización y fabricante del tren Iryo siniestrado; dos técnicos de esta última empresa, dos técnicos de Renfe y varios peritos judiciales.

Asimismo, participará en este acto un empleado de HaslerRail, la empresa suiza fabricante de cajas negras que fue contratada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para analizar y descifrar los datos recopilados por estos registradores jurídicos.

Adif, por su parte, sigue defendiéndose. Considera que las anomalías detectadas en la vía de Adamuz (Córdoba) antes del accidente estaban dentro de los límites de seguridad.

El gestor ferroviario sostiene que ninguno de los valores registrados obligaba a realizar una actuación inmediata y asegura que cumplió con la normativa de mantenimiento.

Recientemente, la compañía salió así al paso de las últimas informaciones sobre la investigación del accidente. En concreto, de las respuestas que los peritos judiciales dieron a las preguntas realizadas por la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro.