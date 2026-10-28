Al menos 46 muertos tras chocar un AVE de Renfe contra un Iryo y sacarlo de la vía cerca de Toledo

Se esperan investigaciones administrativas y judiciales sobre señalización, mantenimiento de la vía y decisiones humanas, además de actuaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y la posible actuación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) si se detectan fallos estructurales.

¿Qué investigaciones se abrirán para determinar responsabilidades por el choque entre el AVE y el Iryo?

Se movilizaron bomberos, equipos de Protección Civil, tres helicópteros sanitarios, dos UVI móviles y la Junta pidió la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME); además se elevó a nivel 2 el Plan Territorial de Emergencias de Castilla‑La Mancha.

¿Qué medidas de emergencia se han activado y qué organismos participan en el rescate en Los Yébenes?

Ambos siniestros involucran colisiones entre trenes de Renfe e Iryo y el mismo número de víctimas mortales; el antecedente de Adamuz ha provocado investigaciones y revisiones técnicas y regulatorias que ahora condicionan la respuesta institucional.

¿Qué relación tiene este choque con el accidente de Adamuz en el que también murieron 46 personas?

Adif ha interrumpido temporalmente los servicios AVE en ese eje, lo que obliga a desvíos, cancelaciones y evaluación técnica del tramo antes de reanudar, y puede prolongar las interrupciones hasta que se compruebe la seguridad de la vía.

¿Qué consecuencias tiene para la circulación que Adif haya suspendido la alta velocidad entre Madrid y Andalucía?

El choque se produjo en un tramo con fallo del sistema LZB y tráfico en Bloqueo de Señalización Lateral (BSL); fuentes ferroviarias dicen que el convoy de Iryo estaba parado y el AVE lo alcanzó por detrás, por lo que la hipótesis inicial apunta a un error humano.

¿Por qué chocó el AVE de Renfe contra el tren de Iryo cerca de Los Yébenes (Toledo)?

Un amplio dispositivo con helicópteros sanitarios, bomberos y la UME trabaja en la zona, mientras el Gobierno regional ha elevado a nivel 2 el plan de emergencia.

El accidente pudo deberse a un error humano al circular con Bloqueo de Señalización Lateral por una avería en el sistema LZB, alcanzando el AVE al Iryo por detrás.

Adif ha suspendido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía a causa del siniestro, ocurrido a las 8:54 horas en el trayecto Madrid-Sevilla.

Al menos 46 personas han muerto y decenas han resultado heridas tras colisionar un tren AVE de Renfe contra uno de Iryo que estaba parado entre Los Yébenes y Urda (Toledo).

Un choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo en Toledo ha ocasionado la muerte de al menos 46 personas y decenas de heridos, según confirma Protección Civil.

Adif ha suspendido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ante este nuevo accidente ferroviario que se ha producido entre Los Yébenes y Urda, en el punto kilométrico 118, a las 8.54 horas.

En el siniestro están implicados un tren AVE de Renfe del fabricante Siemens y otro de Iryo de Hitachi que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.

Tren AVE accidentado en Toledo. Imagen ceedida.

El AVE 2080 habría partido de Madrid a las 8.00 horas con destino a Sevilla, mientras que el convoy de Iryo 6076 circulaba en sentido contrario.

En el momento de la colisión, se circulaba con Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) debido a una avería en el sistema LZB.

Tren de Iryo descarrilado tras chocar con un AVE en Toledo. Imagen cedida.

El tren de Iryo estaba parado y el de Renfe ha colisionado contra el otro, según confirman varias fuentes ferroviarias. Por lo que el accidente podría ser un error humano, según las primeras hipótesis.

Adif confirma que un AVE podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado que hayan descarrilado dos vagones del tren Iryo.

Accidente ferroviario en Yébenes Cedida

Al parecer, hay varios vagones que han quedado destrozados, según fuentes policiales.

De momento, tanto Iryo como Renfe guardan silencio a la espera de poder confirmar más datos.

Efectivos desplazados

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de varios municipios de la zona, tres helicópteros sanitarios y dos UVI móviles, dentro del dispositivo desplegado para atender a los afectados.

El presidente regional, Emiliano García-Page, ya ha hablado con el teniente coronel para pedir la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) al dispositivo desplegado tras el choque de dos trenes de pasajeros en Toledo.

Además, el Gobierno regional ha elevado a nivel 2 el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam).

El accidente se produce nueve meses después del ocurrido en Adamuz (Córdoba), que ocasionó la muerte de 46 personas también por una colisión entre un tren de Iryo y otro de Renfe.



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