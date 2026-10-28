De Adamuz a Urda: Óscar Puente cumple tres años como ministro en el peor momento de la alta velocidad en España

El artículo identifica causas diversas: sabotajes y robos (robo masivo de cable en Toledo que dejó varados a más de 10.700 pasajeros), junto a fallos de suministro y catenaria que generan retenciones generalizadas.

¿Qué hay detrás de las interrupciones masivas como el robo de cableado en Toledo y las caídas de tensión en puntos neurálgicos?

La entrada de Ouigo e Iryo elevó pasajeros de 23,7 millones en 2022 a 44,5 millones en 2025, incrementando la presión sobre material y vías sin que la mejora de infraestructuras haya seguido el ritmo, según expertos citados.

¿Qué papel ha tenido el aumento de viajeros tras la liberalización en el deterioro de la infraestructura ferroviaria?

La CIAF registró en 2025 ciento cuarenta sucesos (106 accidentes) y cifras elevadas en 2023-2024, mostrando un incremento sostenido respecto a 2018; esto indica más incidentes coincidentes con mayor tráfico y problemas de mantenimiento.

¿Cómo explican los datos de la CIAF el aumento de accidentes en la red ferroviaria en los últimos tres años?

Ha provocado un nuevo varapalo a la credibilidad del sistema y agrava la percepción pública de inseguridad tras Adamuz; además refuerza críticas sobre mantenimiento y gestión ministerial en el trienio.

¿Qué consecuencias ha tenido el choque entre un AVE de Renfe y un Iryo para la confianza en la alta velocidad española?

El artículo señala que Puente suprimió esa unidad en julio como parte de una reorganización del Ministerio de Transportes; la medida coincidió con el periodo en el que se han acumulado fallos en la alta velocidad.

¿Por qué Óscar Puente eliminó la Unidad de Emergencias encargada de la “prevención y seguridad de infraestructuras”?

Los incidentes y accidentes casi se han triplicado en siete años, coincidiendo con la liberalización del sector y un aumento del 87% en el número de viajeros.

La gestión del ministro Óscar Puente queda cuestionada en medio de reiterados incendios, averías en catenarias, problemas de mantenimiento y episodios de caos ferroviario.

El siniestro ocurre nueve meses después del trágico accidente de Adamuz, el cual dejó 46 fallecidos y más de 150 heridos tras descarrilar otro convoy.

Un choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo ha dejado al menos 64 muertos, convirtiéndose en uno de los peores accidentes de la alta velocidad en España.

La que puede ser la mayor tragedia de la alta velocidad en España vuelve a poner en el punto de mira el funcionamiento del sistema ferroviario en España. A primera hora de este miércoles un AVE de Renfe ha colisionado con un Iryo dejando -de momento- 64 muertos.

Un nuevo varapalo para la credibilidad y la confianza del ferrocarril y de la alta velocidad que acumulan centenares de problemas de fiabilidad y de seguridad en los últimos tres años, desde que Óscar Puente asumió como ministro de Transportes, en noviembre de 2023.

Estamos hablando de un accidente que amenaza con ser mucho más grave que los traumáticos sucesos de Adamuz que ya se cobró 46 víctimas mortales en el mes de enero.

Son dos de los mayores accidentes de la historia de la alta velocidad en España y se han producido el mismo año (con solo nueve meses de diferencia) y bajo los mismos responsables, tanto en el Ministerio de Transportes, como en las empresas públicas, Renfe y Adif.

Siniestros que coinciden además en el periodo de mayor inversión en infraestructuras ferroviarias de la historia. Adif, el operador ferroviario, ha recibido una media de 2.000 millones al año de inversión en el trienio. Y esta misma semana Renfe adjudicó el mayor contrato de su historia reciente para comprar hasta 40 nuevos trenes a Siemens por hasta 1.770 millones.

Pero es que no hablamos solo de los dos graves accidentes, sino que de centenares de fallos, paradas, interrupciones de servicio, cancelaciones de viajes que han afectado a decenas de miles de pasajeros en los últimos tres años.

Y los sucesos son de diversa índole: desde incendios en los trenes, fallos en las vías, problemas con el sistema de circulación, con la fuente de electricidad y, según Puente, también por sabotajes y robo de cables.

Lo que está claro es que el tren no vive en España "el mejor momento de su historia" como dijo Puente en su comparecencia en el Senado del 23 de agosto de 2024 para dar cuenta de las incidencias ferroviarias y del 'caso Koldo'.

Sin duda, hasta hoy el mayor accidente había sido el de Adamuz. Los últimos vagones de un tren de la compañía Iryo (Málaga–Madrid) descarrilaron a la entrada de Adamuz e invadieron la vía contigua, colisionando con un tren Alvia de Renfe (Madrid–Huelva).

El siniestro causó 46 víctimas mortales y más de 150 heridos. Las investigaciones técnicas de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se centran en la rotura de una soldadura en la vía y en las marcas encontradas en las ruedas del convoy.

Desde el comienzo de la investigación Puente y su equipo negaron la mayor, fallos de mantenimiento de la vía, pero las investigaciones posteriores han desmentido estas versiones.

Por otro lado, el pasado 12 de octubre, se produjo un incendio de un convoy de un AVE de la línea entre Madrid y Barcelona a la altura de Ricla (Zaragoza) en plena operación retorno del Puente del Pilar. Afortunadamente sin víctimas mortales.

En verano de este año diversos incendios forestales colindantes a las vías (como en los tramos de Lérida o Valladolid) han forzado a Adif a suspender la circulación de manera preventiva para proteger a las unidades y al pasaje.

Del mismo modo, durante buena parte del año 2025, se produjeron múltiples episodios de falta de tensión eléctrica y enganchones de pantógrafo en tramos críticos como la bifurcación de La Sagra en mayo de 2025 o el corredor de Levante.

De esta manera, se han dejado en varias ocasiones a convoyes parados en la vía durante horas. En algunos casos, los pasajeros permanecieron más de 10 horas retenidos sin climatización antes del rescate de las unidades.

Por otra parte, en las estaciones de Atocha y Chamartín, caídas de tensión e incidencias con cables de fibra óptica han colapsado periódicamente las salidas de los corredores sur y levante.

En relación a sabotajes y robos de cableado de señalización, en mayo de 2024, un robo masivo de cable de cobre de la red de señalización en cuatro puntos de Toledo dejó varados a más de 10.700 pasajeros y afectó a más de 30 trenes de alta velocidad entre Madrid y Sevilla-Málaga.

En octubre de 2024, el descarrilamiento de un tren de vacío mientras era remolcado en el túnel de interconexión entre Atocha y Chamartín obligó a interrumpir el tráfico ferroviario de alta velocidad hacia la Comunidad Valenciana y Murcia durante todo un fin de semana.

Los últimos datos disponibles de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) indican que en los últimos tres años el número de incidentes en todo el sistema ferroviario ha ido en aumento.

Investigaciones de la CIAF

En 2025 (últimos datos disponibles) se produjeron 140 sucesos, de los cuales 106 fueron accidentes; en 2024 se registraron 128 sucesos y 97 accidentes y en 2023 hubo 126 sucesos analizados y 116 accidentes, el récord histórico.

Para que nos hagamos una idea, en 2018 se notificaron 52 sucesos, de los cuales 40 resultaron ser accidentes. Una cifra que supone que en siete años los sucesos casi se han multiplicado por tres y los accidentes se han más que duplicado.

El problema es que pese a la diversidad de motivos de estos fallos hay puntos en común que apunta a falta de mantenimiento y a problemas estructurales del sistema.

En primer lugar, se aprecia la fragilidad ante fallos de suministro y catenaria confirmados por las caídas de tensión en puntos neurálgicos generan retenciones generalizadas que afectan a Renfe, Iryo y Ouigo.

Número de pasajeros

Por otro lado, hay un evidente impacto de la obsolescencia y mantenimiento. Los expertos destacan los problemas de mantener material rodante veterano y adaptar las infraestructuras al incremento del tráfico tras la liberalización del servicio que ha multiplicado los viajes y el número de viajeros.

La llegada de Ouigo e Iryo ha multiplicado el número de viajeros desde los 23,7 millones en la alta velocidad en 2022 hasta los 44,5 millones de viajeros al cerrar 2025, lo que supone un crecimiento del 87%. No obstante, la mejora de las infraestructuras no ha acompañado este aumento.