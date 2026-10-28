Accidente de tren en Toledo, última hora | Muertos, heridos, desaparecidos y causas: comparecencia Pedro Sánchez y Óscar Puente, hoy en directo
Sigue en directo la última hora del choque entre dos trenes en la línea AVE Madrid-Sevilla a la altura de Urda (Toledo).
Sánchez desliga el accidente de Urda del de Adamuz aunque ve "inasumible" dos tragedias ferroviarias en el mismo año
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Vox se querella contra Adif por presunto delito de homicidio imprudente y lesiones por el siniestro de Urda
Vox ha presentado una querella contra los responsables de Adif por delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes ante los hechos acontecidos en el accidente ferroviario de Urda.
Tal y como se recoge en el documento presentado en representación Vox ante al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Orgaz (Toledo), recogido por Europa Press, la querella se presenta en ejercicio de acción popular.
Se dirige la misma contra los responsables de Adif, y, en particular, contra el operador u operadores del Puesto de Mando de Circulación de Atocha que autorizaron la reanudación de la marcha de los trenes tras el fallo del sistema LZB.
Asimismo, esta querella va contra sus superiores jerárquicos inmediatos en el turno y contra quienes, dentro de la entidad, "tuvieran atribuida la definición, la implantación y la supervisión del procedimiento de operación en situación degradada y la seguridad en la circulación en el tramo".
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Renfe bloquea la venta de billetes entre Madrid y Andalucía hasta diciembre
Renfe ha bloqueado la venta de billetes de alta velocidad en el corredor entre Madrid y Andalucía hasta diciembre, tras el accidente ocurrido este miércoles en Urda (Toledo).
El operador ferroviario ha establecido ese plazo de tiempo durante el cual no venderá más billetes en esa línea, si bien eso no quiere decir que el corredor vaya a estar cerrado hasta diciembre. En caso de que Adif la abra antes, Renfe volverá a prestar el servicio.
Desde Adif todavía no han informado del tiempo que estará cortada la circulación.
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La UME eleva a 200 los efectivos desplegados en Toledo para colaborar en los trabajos por el accidente
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha duplicado el dispositivo desplegado en Toledo para colaborar en los trabajos por el accidente ferroviario, y ya son 200 los efectivos sobre el terreno, según ha informado el Ministerio de Defensa.
El principal objetivo del despliegue es la localización urgente y el rescate de personas atrapadas, así como la estabilización del entorno mediante la apertura de vías de acceso y la retirada de elementos ferroviarios de gran tonelaje, ha explicado el Ministerio de Defensa en un comunicado.
Para las labores de búsqueda y rescate, intervienen sobre el terreno un equipo de búsqueda técnica, un equipo cinológico, una Sección de Zapadores y un equipo de aeronaves pilotadas por control remoto, fundamentales para la inspección y reconocimiento visual de zonas de difícil acceso, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.
En cuanto a la maquinaria y los medios pesados, la UME ha movilizado tres grúas de gran capacidad, una máquina mixta, un Núcleo de Apoyo Operativo logístico para garantizar el abastecimiento y mantenimiento ininterrumpido de las operaciones, ademas de un equipo de Policía Militar y un puesto de mando.
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Vox pide que se aseguren los restos de los trenes siniestrados
Vox ha solicitado que se aseguren los restos de los trenes de Renfe y de Iryo que se han visto envueltos hoy en el trágico accidente de Urda.
El partido dirigido por Santiago Abascal también quiere que se ponga cerco sobre las "zonas aledañas y se impidan actuaciones no autorizadas para que no se altere el escenario de los hechos y pueda haber una investigación completa de las causas del accidente".
Vox ha decidido mantener sus actos de precampaña electoral para este miércoles.
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Juan Manuel Moreno Bonilla exige una "revisión de todas las líneas férreas"
Es ahora Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, para hacer balance del accidente ferroviario: "Estamos convencidos de que tendrá un impacto muy fuerte y doloroso en Andalucía, como ya ocurrió con Adamuz. Quiero enviar un abrazo a todas las personas que han perdido a un familiar o amigo en un accidente".
Moreno Bonilla ha confirmado que ha decretado "3 días de luto oficial por esta tragedia que vuelve a golpear el corazón de Andalucía".
"Andalucía ha ofrecido toda la ayuda necesaria. Todos nuestros medios de emergencia están a disposición para lo que haga falta, el tiempo que haga falta", ha asegurado.
Y ha subido la intensidad para cargar de exigencias al Gobierno: "Como presidente de la Junta de Andalucía exijo al Gobierno de España transparencia, rigor y verdad. No se puede normalizar lo que no es normal. La repetición de la tragedia nos obliga a actuar con la máxima firmeza".
"El Gobierno está obligado a ofrecer información clara, transparente y veraz. La alta velocidad entre Madrid-Andalucía ha dejado de ser un transporte seguro. Solicito una revisión de todas las líneas férreas en Andalucía, y muy especialmente la de alta velocidad con Madrid, donde han perdido la vida al menos 114 personas. Los andaluces queremos viajar con tranquilidad", ha asegurado.
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Los drones peinan la zona para poder reconstruir el accidente
El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil está empleando varios drones sobre la zona en la que ha tenido el impacto del Renfe y del Iryo en la mañana de este miércoles.
Distintos drones están dibujando una nube de puntos fotográficos para poder formar un escenario en 3D de la zona con el fin de reconstruir el accidente.
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El Colegio de Ingenieros de Caminos exigen una revisión inmediata de la gestión del sistema ferroviario
El presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ricardo Martín de Bustamante, ha reclamado este miércoles "una revisión inmediata de la gestión del sistema ferroviario español" para garantizar "la seguridad de las personas y la recuperación de la confianza" en este medio de transporte.
En un comunicado, Martín de Bustamante asegura que el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda (Toledo) es de "extrema gravedad", por lo que es "inaplazable" garantizar la máxima seguridad de la Alta Velocidad española, "que ha sido una referencia en el mundo".
España "cuenta con una acreditada capacidad técnica y profesional por lo que no se puede permitir que se vuelvan a repetir los dos trágicos accidentes ferroviarios que se han producido este año", el de Adamuz (Córdoba) y el de Urda (Toledo).
También ha anunciado que el Colegio de Ingenieros de Caminos ha constituido el Comité de Seguimiento del accidente de Urda para analizar las causas del siniestro y para que "de manera urgente se tomen las medidas correctoras necesarias en la gestión del sistema ferroviario español".
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Varios líderes latinoamericanos expresan su apoyo a España tras el "terrible accidente" ferroviario
Líderes latinoamericanos se han solidarizado este miércoles con España tras el "terrible accidente" ferroviario registrado en Urda, Toledo, que deja 68 muertos y más de 50 heridos tras la colisión entre el tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076.
"Nuestra solidaridad en todo lo que podamos abrazar al pueblo español por este terrible accidente de tren", ha asegurado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en rueda de prensa diaria.
De lado de Venezuela, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha señalado su "profundo pesar" por el "trágico" accidente sucedido en Toledo. "En nombre del pueblo venezolano, hago llegar mis sentidas condolencias al gobierno y al pueblo español en este doloroso momento", ha apuntado.
El Ministerio de Exteriores de Argentina se ha solidarizado con el pueblo de España ante la "tragedia" ferroviaria, incidiendo en su "profundo pesar" por el drama vivido en Toledo.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Brasil ha señalado su "profunda consternación" por el "grave accidente" y expresado su "solidaridad con el pueblo y el Gobierno de España".
En la misma línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile ha trasladado sus "más sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo de España por el accidente ferroviario" en Toledo.
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Una grúa de gran tonelaje se une a las labores de rescate
Una gran grúa ha llegado recientemente al lugar del accidente para unirse a las tareas de rescate en busca de más personas con vida que todavía sigan atrapadas entre los amasijos de hierros.
Este instrumento servirá de gran ayuda, mientras que se sigue peinando con drones la zona para estudiar el terreno al milímetro.
Los vagones todavía no han podido ser movidos y con la ayuda de esta grúa podrían levantarse. Hay gran incertidumbre en los servicios de rescate acerca de qué podrán encontrarse debajo de los trenes que han descarrilado por el impacto y que se encuentran a ambos lados del terraplén.
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La edil Sara tras recibir "a 200 pasajeros" en Urda: "Lo más duro es atender a familiares de desaparecidos, no sé qué decir"
Sara había salido a caminar, como muchas mañanas, para hacer deporte en la típica ruta del colesterol, cuando se ha visto sorprendida por una hilera de coches de la Guardia Civil que circulaban como una exhalación. "He pensado que algo gordo había pasado", subraya Sara Rabadán, concejal de Cultura y Festejos en Urda.
Por desgracia, Sara no se ha equivocado y a solo unos kilómetros de distancia de este pueblecito de la provincia de Toledo, con menos de 2.500 vecinos, un AVE ha embestido por detrás a un tren Iryo que se había detenido en la vía tras caerse el sistema de seguridad LZB.
"El alcalde ha puesto un mensaje en el grupo de WhatsApp que tiene con los concejales informando de que dos trenes habían chocado", tal y como resume esta edil del Partido Popular.
"Nos hemos movilizado todos para recibir a los pasajeros de los trenes en el pabellón de la piscina".
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Ouigo suspende sus circulaciones entre Madrid y Andalucía hasta al menos el 2 de noviembre
La operadora francesa Ouigo ha suspendido todas las circulaciones de la compañía en el corredor que conecta Madrid y Andalucía hasta, al menos, el próximo lunes 2 de noviembre, tras el accidente registrado en Urda (Toledo) con al menos 68 muertos, ha informado este miércoles la compañía.
Ouigo ha reiterado en un comunicado su apoyo a todos los afectados, así como al sector ferroviario en su conjunto, tras el accidente ocurrido antes de las 9:00 horas de hoy, cuando un tren Iryo ha sido embestido por un AVE, provocando que varios vagones se hayan caído por un terraplén.
Esta misma mañana, Adif ha anunciado la suspensión de la circulación ferroviaria entre Madrid y el corredor sur "hasta nuevo aviso" y ha pedido a los viajeros que tuvieran un billete para este recorrido que no acudan a las estaciones, según han informado fuentes de Transportes.
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Suspendida la lectura del fallo de los Ondas por respeto a las víctimas del accidente
La organización de los premios Ondas ha decidido suspender la lectura del fallo del jurado prevista para este miércoles por "respeto y solidaridad" con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Toledo.
Así lo ha anunciado en redes sociales minutos antes de la hora prevista en la que se esperaba comunicaran los ganadores de la 73.ª edición, unos premios a los que este año se han presentado más de un millar de candidaturas, habían informado en un comunicado.
Los Premios Ondas han decidido suspender la lectura del fallo del jurado prevista para hoy por respeto y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Toledo.— Premios Ondas (@Premios_Ondas) October 28, 2026
"Queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a las víctimas y sus familias", han compartido en la cuenta de X de los premios de comunicación.
La organización comunicará próximamente la nueva fecha de anuncio de los ganadores.
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Un guardia civil muerto y otro desaparecido tras el accidente ferroviario de Urda
Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que uno de los miembros del cuerpo de la Benemérita ha fallecido hoy en el trágico accidente ferroviario de Urda.
No sólo eso, sino que además otro compañero más de la Guardia Civil se encuentra desaparecido, mientras que hay otro más que ha resultado herido grave tras el choque entre el tren de Renfe y el de Iryo.
Por otra parte, otros dos agentes más de la Guardia Civil han resultado ilesos en este accidente.
Además, fuentes policiales confirman a EL ESPAÑOL que también se busca a un miembro de la Policía Nacional que se encuentra desaparecido.
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El accidente, minuto a minuto: el AVE impactó al Iryo a más de 137 km/h tras recibir orden de Adif de rebasar un semáforo
El AVE 02080 de Renfe registró una velocidad media de 137,27 kilómetros por hora en el minuto del choque contra el Iryo parado en Urda (Toledo), según los datos públicos de la plataforma Renfe Data archivados por la web SpainTrainRadar.
El tren había recibido el visto bueno de Adif para reanudar la marcha tras una detención técnica de varios convoyes. El Ministerio de Transportes de Óscar Puente sostiene que el centro de control permitió circular con normalidad pese a que según la normativa lo debería haber hecho circular "a la vista".
Los registros de geolocalización del tren permiten reconstruir los momentos anteriores: su salida de Madrid hacia Sevilla, una parada de unos 11 minutos cerca de Mora y una nueva aceleración antes de la colisión.
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En el pabellón de la esperanza de Urda, refugio de 400 heridos y familiares: "No sé cómo no he muerto; ha sido un horror"
En el pabellón polideportivo de Urda hay personas que han sobrevivido a un accidente ferroviario y otras que esperan comprobar que los suyos también lo han conseguido. Los primeros llegan con vendas, algunas heridas todavía recientes y el recuerdo de lo que ha ocurrido esta mañana a escasos kilómetros del municipio toledano.
Los segundos aguardan a las puertas del recinto, pendientes de cada pasajero que sale después de recibir asistencia. Hasta las dos de la tarde de este miércoles, unas 400 personas, entre heridos y familiares, habían sido atendidas en estas instalaciones, según confirman fuentes oficiales a EL ESPAÑOL.
"No sé cómo no he muerto; ha sido un horror", relata a este periódico uno de los supervivientes del AVE de Renfe, trasladado por vecinos hasta un polideportivo de Urda después de abandonar el tren.
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Frente Amplio pide una "auditoría independiente sobre el estado de la red" y Adelante Andalucía la dimisión de Puente
Frente Amplio pide una "auditoría independiente sobre el estado de la red y los servicios relacionados" tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), al tiempo que ha pedido que se asuman "responsabilidades a todos los niveles".
"Más allá de las responsabilidades técnicas, exigimos la asunción de responsabilidades políticas. Por responsabilidad y humanidad", defiende la coalición de izquierdas en un comunicado.
Más lejos ha ido Adelante Andalucía que pide la dimisión del ministro Óscar Puente: "La culpa no puede recaer exclusivamente en un trabajador".
"Óscar Puente debe dimitir hoy. La culpa no puede recaer exclusivamente en un trabajador. Y lo pensamos también mucha gente de izquierdas", ha señalado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una publicación en su cuenta oficial de X.
La prioridad el cariño y apoyo a las víctimas. Y también hay que hablar claro: Óscar Puente debe dimitir hoy. La culpa no puede recaer exclusivamente en un trabajador. Dos veces la línea de Andalucía en un año. Y lo pensamos también mucha gente de izquierdas.— Jose Ignacio García ۞ (@joseigs_) October 28, 2026
En esta línea, García ha recordado el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 46 personas el pasado mes de enero. "Dos veces la línea de Andalucía en un año", ha remarcado.
"La prioridad el cariño y apoyo a las víctimas", ha destacado el portavoz de Adelante. El partido ha suspendido todos sus actos programados para este miércoles.
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Nuevas imágenes de la tragedia de Urda
Los servicios de emergencia siguen realizando tareas en el lugar del trágico accidente, tal y como recogen estas imágenes capturadas por EL ESPAÑOL.
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Isabel Díaz Ayuso declara tres días de luto en la Comunidad de Madrid
Isabel Díaz Ayuso ha declarado tres días de luto en la Comunidad de Madrid por el trágico accidente ferroviario que ha tenido lugar en Urda.
Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha felicitado a los madrileños por la gran cantidad de personas que han acudido a donar sangre para ayudar a las víctimas: "La respuesta de los madrileños a la petición de donación de sangre está siendo impresionante. Tanto, que pedimos a quien quiera hacerlo, espere ya a mañana y a los siguiente días, cuando seguirá siendo igual de necesario. Gracias a todos", ha comentado.
La respuesta de los madrileños a la petición de donación de sangre está siendo impresionante. Tanto, que pedimos a quien quiera hacerlo, espere ya a mañana y a los siguiente días, cuando seguirá siendo igual de necesario. Gracias a todos.— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 28, 2026
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El Iryo arrollado por el AVE no había recibido la orden de Adif de reanudar la marcha en el momento del accidente
Uno de los principales interrogantes del accidente de tren en Urda (Toledo) en que al menos han muerto 68 personas es qué pasó con el tren Iryo que se quedó parado sin reanudar la marcha y contra el que impactó el otro tren de Renfe que sí tenía autorización del centro de control de Adif en Atocha.
Según ha podido saber este periódico, el tren Iryo no recibió orden para ponerse en marcha cuando seis trenes quedaron parados de forma automática tras la caída del sistema de seguridad LZB por un fallo informático.
De hecho, al aparecer el tren estaba detenido esperando la autorización del centro de control -que es quien toma el control cuando cae el LZB- para reanudar la marcha cuando el AVE impactó contra su parte trasera ocasionando que varios vagones descarrilaran.
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La Falange convoca una manifestación ante el Ministerio de Transportes para esta tarde
La Falange Española de las JONS ha convocado para la tarde de este lunes una manifestación a las puertas del Ministerio de Transportes después del accidente ferroviario de Urda que ya se ha cobrado más de 60 víctimas mortales.
El grupo ha tildado este accidente como "un nuevo asesinato en masa perpetrado por el PSOE" y bajo el lema "todos a la calle" ha convocado a sus fieles para las 20:00 horas en la puerta del Ministerio.