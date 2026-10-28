Accidente de tren en Toledo, última hora | Muertos, heridos, desaparecidos y causas: comparecencia Pedro Sánchez y Óscar Puente, hoy en directo

Vox ha presentado una querella contra los responsables de Adif por delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes ante los hechos acontecidos en el accidente ferroviario de Urda.

Tal y como se recoge en el documento presentado en representación Vox ante al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Orgaz (Toledo), recogido por Europa Press, la querella se presenta en ejercicio de acción popular.

Se dirige la misma contra los responsables de Adif, y, en particular, contra el operador u operadores del Puesto de Mando de Circulación de Atocha que autorizaron la reanudación de la marcha de los trenes tras el fallo del sistema LZB.

Asimismo, esta querella va contra sus superiores jerárquicos inmediatos en el turno y contra quienes, dentro de la entidad, "tuvieran atribuida la definición, la implantación y la supervisión del procedimiento de operación en situación degradada y la seguridad en la circulación en el tramo".