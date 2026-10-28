Accidente de trenes en Toledo, última hora en directo: Page eleva a 68 la cifra de muertos en el accidente entre el AVE de Renfe y el Iryo
Puente exculpa a la red ferroviaria y achaca los 64 muertos a un error de Adif: autorizó avanzar al AVE a 200 km/h con el Iryo parado en el mismo tramo.
Puente tilda de "inverosímil" el accidente pero reconoce que no había ningún sistema de seguridad que impidiera un error humano y no dimite
-
Sánchez: "Si ha habido negligencias, se sabrá, y si ha habido fallos en el sistema se responderá con toda contundencia"
El presidente ha señalado que la prioridad del Gobierno "son las víctimas, son sus familiares".
También "encontrar, ojalá, al mayor número de personas vivas, y atender desde el punto de vista material y psicológico a los heridos y los familiares de las víctimas de esta tragedia".
Por otra parte, el segundo gran objetivo "es el de esclarecer qué es lo que ha suceddio y por qué ha sucedido esta tragedia".
Ha asegurado Sánchez que "con el ministro de Transportes hemos tratado de conocer cuál es el origen de este terrible accidente". "Me consta que la comisión independiente de accidentes ferroviarios y las autoridades judiciales están haciendo su labor, pero el propio Ministerio está intentando conocer el por qué de esta terrible tragedia".
Por otra parte, el presidente del Gobierno se ha mostrado contundente: "Vamos a llegar hasta el final, y si ha habido negligencias se sabrá, y si ha habido fallos en el sistema se responderá con toda contundencia".
-
Pedro Sánchez: "Hoy España está de luto"
Pedro Sánchez aparece en el lugar del accidente para decir que "hoy España está de luto". "Expresamos toda nuestra solidaridad y nuestra empatía, también con los heridos, que esperamos que tengan una pronta recuperación".
"Detrás de cada persona que ha fallecido hay vidas quebradas, angustia de las familias que no saben el paradero de su familiar, y hay mucho dolor", asegura el presidente.
-
Llegan los primeros fallecidos al Instituto de Medicina Legal de Toledo
El primer vehículo funerario con las primeras víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda ha llegado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, donde han preparado un dispositivo para recibir a los fallecidos, que por el momento ascienden a 68.
A las 15.19 horas ha accedido un furgón de color oscuro de la empresa 'San Román' a esta sede en la calle Dinamarca. La capacidad del mismo permite albergar entre dos y cuatro cuerpos.
Los medios de comunicación que aguardan a las puerta del Instituto de Medicina Legal han podido grabar la llegada del vehículo, tras el cordón que ha instalado la Policía Nacional, a mitad de la calle Dinamarca, que ha quedado cortada al tráfico.
De manera paulatina, se van retirando vehículos de esta calle, a medida que van llegando los propietarios de los mismos, que siguen indicaciones de los agentes de Policía Nacional.
Está previsto que la morgue se instale en los aledaños del Instituto de Medicina Legal.
-
Emiliano García-Page confirma 68 fallecidos
"La última cifra que tenemos es de 68 muertos", confirma Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha desde el lugar de los hechos.
Por otra parte, García-Page también asegura que "hay 15 personas en código rojo, por lo tanto en estado de gravedad".
Además, el dirigente manchego certifica que "se van a movilizar unidades caninas para intentar localizar personas con vida a lo largo de esta tarde y esta noche, y hasta cuando sea necesario".
-
Puente se desplazará ahora hasta el lugar del accidente ferroviario en Urda
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se desplazará "ahora" hasta el lugar donde ha colisionado este miércoles un tren AVE con un tren Iryo, en Urda (Toledo), y donde se encuentra ya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El ministro ha afirmado este miércoles, en declaraciones a los periodistas, que no se ha podido trasladar hasta ahora hasta el lugar del siniestro porque ha estado trabajando en la gestión de la situación.
Ha asegurado que ha hablado este miércoles en "varias ocasiones" con Sánchez, quien le ha trasladado su "máxima preocupación" y su "máxima consternación".
-
Iryo se pone a disposición de las autoridades para investigar las causas del accidente
El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, ha informado de que la compañía se ha puesto a disposición de las autoridades para investigar las causas del accidente de tren de este miércoles de Urda (Toledo) para "que no vuelva a pasar".
"Tengo experiencia en nueve meses, en lo que no me había pasado en 32 años que llevo dedicándome a transportes", ha dicho a los medios de comunicación desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en Urda, en relación al accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado enero.
Bertomeu, quien no ha admitido preguntas de la prensa, ha lamentado que lo que "no debería haber ocurrido nunca, ha pasado otra vez" y ha mandado un mensaje de condolencia a las víctimas del suceso.
-
Interrogan al operario del centro de control que regulaba el tráfico en el momento del accidente de Urda
Agentes de la Guardia Civil y técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) interrogan al operario del centro de control que regulaba el tráfico de la línea del AVE Madrid-Sevilla en el momento en el que se produjo el accidente entre dos trenes que, por el momento, ha dejado 64 víctimas mortales.
Así lo han indicado fuentes próximas a la investigación, que han precisado que los especialistas de la Guardia Civil están auxiliando a los técnicos de la CIAF, encargados de las pesquisas para dilucidar las causas del trágico accidente.
El siniestro ha tenido lugar poco antes de las nueve de esta mañana cuando un AVE de Renfe ha alcanzado por detrás a un Iryo que estaba parado a la altura del kilómetro 118 de esa vía.
-
Puente, tras ser preguntado sobre si dimitirá: "No estoy pensando en mí"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que no está pensando en él, tras ser preguntado por si dimitirá como consecuencia del accidente ferroviario registrado este miércoles, y ha añadido que de lo que se está ocupando es de "esclarecer" el siniestro.
"Estoy pensando en esclarecer" (las causas del accidente). "No estoy pensando en mí", ha respondido el ministro este miércoles a los medios de comunicación en su comparecencia tras ser preguntado por si tenía previsto dimitir.
-
Aumentan a 200 los efectivos de UME desplegados en el dispositivo de rescate en la tragedia ferroviaria de Urda
Un total de 200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se encuentran desplegados en la zona del accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo) para colaborar en las labores de intervención y rescate de las víctimas.
El siniestro, que ha dejado al menos 64 fallecidos, se produjo en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, entre Los Yébenes y Urda, tras el choque por alcance de un tren de Renfe contra otro de Iryo.
-
Óscar Puente señala a Adif por decidir que el tren de Renfe reanudara la marcha en "circunstancias inexplicables"
Puente, preguntado sobre si tiene pensado dimitir, "dice que en este momento lo que estoy pensando es en tratar de resolver esto y tratar de esclarecerlo". "Mi estado emocional es irrelevante, lo es el de las familias".
Confirma que hay 64 muertos y más de 50 heridos, aunque dice que "no sabemos si es un número definitivo"
Asegura que la caída del sistema LZB "se produce en algunas situaciones" y señala a Adif: "Se toma la decisión de reanudar la marcha en circunstancias inexplicable", con el Iryo detenido y la luz roja encendida, insiste el ministro, responsabilizando de la tragedia al centro de control.
Puente ha asegurado que el accidente es "verdaderamente inverosímil".
"Nuestro sistema ferroviario es fiable y seguro con unos límites, con los límites de la actuación humana que juega su papel, como en cualquier entorno de transporte", subraya. Defiende que los protocolos son "muy claros".
"Estos son los hechos, no es el sistema", insiste, achacando el accidente al fallo humano.
-
Óscar Puente: "Estamos absolutamente devastados"
Comienza la comparecencia de Óscar Puente desde el centro de control de Atocha. "Mis primeras palabras tienen que se de consternación por las víctimas que este accidente ha provocado. Estamos absolutamente devastados. Es uno de los momentos más duros que se pueden afrontar".
El ministro de Transportes explica que se ha estado reuniendo con los técnicos responsables del centro y ha asistido a una reproducción precisa del choque. También ha podido "estudiar" alguna comunicación de audio de los trenes siniestrados.
Sobre las 8:30, el sistema de control LZB de la estación de Urda cae como consecuencia de un fallo de comunicación de los ordenadores de la red y en un tramo de 63 kms se queda el sistema caído. Como consecuencia, se paró la circulación de seis trenes, detalla.
A partir de ahí toma el mando el centro de control: "A las 8:36 se toma la decisión de que el tren que impacta con el Iryo detenido reanude la marcha con normalidad", recorriendo unos 25 kilómetros. Puente asegura que con arreglo a los protocolos no podía reanudar la marcha con normalidad porque el circuito estaba ocupado y había una señal roja.
"A pesar de eso se autoriza al AVE siniestrado que reanude la marcha. Entre las 8:36 y 8:56 el tren recorre un lapso de 20 kilómetros alcanzando una velocidad que puede llegar a ser de hasta 200 km/h y acaba impactando con el tren Iryo que estaba detenido a la entrada de la estación [de Urda]".
-
La UME prepara una morgue provisional en Toledo tras confirmarse 64 muertos en el accidente ferroviario
El dispositivo para recibir en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo los cadáveres de las al menos 64 personas fallecidas en el accidente de dos trenes en Urda ya se ha puesto en marcha.
Un camión y algunos vehículos más de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han llegado ya hasta allí, con el material necesario para instalar una morgue provisional en el descampado junto al edificio ubicado en la calle Dinamarca de la capital castellanomanchega.
Además, las autoridades han establecido un cordón policial en ambos extremos de la citada calle. A la zona también se están desplazando particulares para retirar sus coches estacionados, con el objetivo de facilitar el dispositivo de recepción de los cuerpos sin vida.
-
Víctimas de Adamuz trasladan su "cariño" a afectados por el accidente: "Esta tragedia desgarra unas heridas que todavía permanecen abiertas"
La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha trasladado todo su "cariño, apoyo y solidaridad" a las víctimas y familiares del "trágico" accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo).
En un comunicado, la asociación ha señalado que esta nueva tragedia "desgarra unas heridas que todavía permanecen abiertas" y hace a los afectados por el accidente del pasado mes de enero en Adamuz (Córdoba) sentirse "especialmente cerca de quienes hoy están sufriendo", por lo que se ponen a su "disposición".
https://t.co/nIZxdVo1MC— Asociacion Victimas Descarrilamiento Adamuz (@VictimasAdamuz) October 28, 2026
"Nuestro pensamiento y nuestro corazón están con quienes han perdido a sus seres queridos, con las personas heridas y con todas las familias que están viviendo momentos de enorme angustia e incertidumbre", remarca la asociación.
-
Hay un total de 108 personas heridas en hospitales de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha actualizado a las 14.00 horas el balance asistencial del accidente, confirmando un total de 108 personas heridas en hospitales.
Del conjunto de afectados, 58 permanecen ingresadas en centros hospitalarios y otras 50 reciben atención en instalaciones habilitadas en los municipios cercanos.
En los hospitales, los servicios de urgencias han clasificado a 15 heridos muy graves.
La atención a estos heridos críticos se reparte entre el Hospital Universitario de Toledo, que concentra a 7 personas; el Hospital General Universitario de Ciudad Real, con 4; centros de la Comunidad de Madrid, a los que han sido derivados 3 pacientes; y el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, con un ingresado.
Por su parte, 43 personas están hospitalizadas con pronóstico menos grave. De ellos, 23 permanecen bajo observación en Toledo y 20 en el Hospital General Mancha Centro de Alcázar de San Juan.
Fuera de la red hospitalaria, los equipos sanitarios y de emergencias asisten a 50 personas catalogadas por lesiones de carácter leve o necesidad de soporte básico.
Estos heridos están siendo atendidos en los pabellones municipales habilitados en las localidades toledanas de Urda y Consuegra.
-
Iryo lamenta "profundamente" el accidente y asegura que las causas "aún se desconocen"
Iryo ha lamentado "profundamente" el accidente ocurrido a la altura de Urda (Toledo), ha señalado que aún se desconocen las causas y ha comunicado la activación de sus protocolos de emergencia y la cancelación de todos sus trenes con origen en Madrid-Puerta de Atocha y destino al Corredor Sur.
Según la información disponible hasta el momento, la empresa informa en un comunicado que el servicio 6076 de Iryo, que realizaba el trayecto Madrid-Sevilla, salió esta mañana de la estación de origen a las 7.54 horas con 147 pasajeros, tres tripulantes, un barista y un maquinista a bordo.
ACTUALIZACIÓN: https://t.co/9QHmXwfzNW— iryo.eu (@iryo_eu) October 28, 2026
A las 8.48, y "por causas que aún se desconocen", recibió un golpe en la parte trasera por parte de un tren de la serie 103 de Renfe, a la altura de Urda (Toledo), en el PK 118, explica.
"Iryo ha activado todos sus protocolos de emergencia y está colaborando estrechamente con Adif, Renfe y las autoridades competentes para esclarecer las causas y gestionar la situación de la manera más eficaz posible. La compañía quiere agradecer la colaboración de todos los implicados", ha comunicado la firma ferroviaria, que señala como "prioridad absoluta" a las personas afectadas.
-
Protección Civil dice que la coordinación es "complicada" y que "la mayoría" de pasajeros podrían ser de Madrid
El subdirector general de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, Pascual Galera, ha reconocido este miércoles que la coordinación en la emergencia del accidente ferrovial de Urda (Toledo) es "complicada" y señala que, en vista de que ambos trenes procedían de Madrid, "la mayoría" de los pasajeros podrían ser madrileños.
"En estos momentos la coordinación es complicada, estamos teniendo contacto con Castilla-La Mancha, pero la coordinación in situ la están llevando desde allí", ha relatado Galera en declaraciones a la prensa desde uno de los accesos a la estación Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes.
-
En la zona cero del accidente de Urda, entre cadáveres y hierros doblados: "A los muertos les ponen un brazalete negro; a los heridos graves, rojo"
El AVE chocó contra el último vagón del Iryo con tal fuerza que lo atravesó por completo, un misil que, en palabras de Andrés, operario de Protección Civil desplegado sobre el terreno, "hace imposible que nadie haya sobrevivido".
El escenario es caótico. Agentes de la Guardia Civil, de la UME, Policía Local y hasta de la Academia de Infantería de Toledo se arremolinan en torno al amasijo de hierros a los que han quedado reducido parte de los vagones de cola. Hasta una traviesa sobresale por encima del AVE, que yace como un animal muerto sobre las vías.
-
El Gobierno apunta a un fallo en el centro de control, que autorizó al AVE a reanudar la marcha a velocidad normal "contra la normativa"
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha asegurado que el choque entre los dos trenes en Urda (Toledo) se ha producido después de que el centro de control de Adif en Atocha permitiese reanudar la marcha normal de los trenes, en contra de lo establecido en la normativa ferroviaria.
Así lo confirman a Europa Press fuentes del Ministerio, que explican, no obstante, que esa decisión se produce después de que el sistema de seguridad LZB fallase a las 8.32 horas, lo que provocó la parada de seis trenes en un tramo de 90 kilómetros.
Pasados ocho minutos, el operador autoriza la reanudación de la circulación de todos los trenes, una decisión que las mismas fuentes aseguran que contraviene la normativa, ya que la autorización debería de ser solo con una velocidad de marcha a la vista, es decir, a 40 kilómetros por hora.
Sin embargo, al reanudar la marcha con normalidad, el AVE alcanza una velocidad de 200 kilómetros por hora, cuando colisiona contra el Iryo a las 8.53 horas.
-
Sánchez se desplaza a Urda para trasladar su apoyo a las víctimas del accidente y hará una declaración institucional
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a desplazar a Urda para "respaldar el trabajo de los equipos de emergencia y trasladar su apoyo a los afectados y a sus familias", según han informado fuentes de Moncloa. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también formará parte de la comitiva de autoridades.
"La prioridad es atender a las víctimas y garantizar la máxima coordinación entre administraciones", han añadido desde el Ejecutivo.
El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, se desplaza a Urda para respaldar el trabajo de los equipos de emergencia y trasladar su apoyo a los afectados y a sus familias. La prioridad es atender a las víctimas y garantizar la máxima coordinación entre administraciones.— La Moncloa (@desdelamoncloa) October 28, 2026
Está previsto que Sánchez llegue al puesto de mando avanzado hacia las 15 horas, donde se reunirá con los equipos de emergencia. Posteriormente hará una declaración institucional.
-
Page eleva a 64 los muertos por el accidente ferroviario: hay 15 heridos en estado muy grave
El Gobierno de Castilla-La Mancha de Emiliano García Page ha elevado la cifra oficial a 64 muertos por el accidente en Toledo, según fuentes del ejecutivo autonómico. Hay 50 heridos en nivel amarillo y 15 en nivel rojo (muy grave).
"La cifra son 64 con tendencia a crecer aún más. Estamos en contacto con todas las administraciones", ha detallado Page.
El número de víctimas ha aumentado, según las mismas fuentes, una vez que los servicios de emergencia que trabajan en el lugar han podido acceder a los vagones del tren Iryo.
Según los datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, 40 fallecidos viajaban en el Iryo y 24 en el AVE, que ha incrustado su locomotora en el otro tren debido a la fuerte colisión.