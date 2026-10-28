Accidente de trenes en Toledo, última hora en directo: Page eleva a 68 la cifra de muertos en el accidente entre el AVE de Renfe y el Iryo

El presidente ha señalado que la prioridad del Gobierno "son las víctimas, son sus familiares".

También "encontrar, ojalá, al mayor número de personas vivas, y atender desde el punto de vista material y psicológico a los heridos y los familiares de las víctimas de esta tragedia".

Por otra parte, el segundo gran objetivo "es el de esclarecer qué es lo que ha suceddio y por qué ha sucedido esta tragedia".

Ha asegurado Sánchez que "con el ministro de Transportes hemos tratado de conocer cuál es el origen de este terrible accidente". "Me consta que la comisión independiente de accidentes ferroviarios y las autoridades judiciales están haciendo su labor, pero el propio Ministerio está intentando conocer el por qué de esta terrible tragedia".

Por otra parte, el presidente del Gobierno se ha mostrado contundente: "Vamos a llegar hasta el final, y si ha habido negligencias se sabrá, y si ha habido fallos en el sistema se responderá con toda contundencia".