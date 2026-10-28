Última hora del accidente de tren en Toledo, en directo | Al menos 46 muertos y varios heridos tras el choque de un Iryo y un AVE

Fuentes de Protección Civil han confirmado numerosos heridos y al menos 46 muertos. Hasta el lugar se han desplazado equipos de asistencia sanitaria. Además, dos de los coches afectados han descarrilado y han caído por un terraplén.

Por otro lado, el gestor ferroviario Adif ha interrumpido la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente, según ha comunicado la compañía pública a través de la red social X.

El accidente ha ocurrido sobre las 8:54 horas entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda, según informa el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

Los primeros indicios apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado al tren Iryo por detrás, según informa el Ministerio de Transportes a Europa Press.