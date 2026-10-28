Última hora del accidente de tren en Toledo, en directo | Al menos 46 muertos y varios heridos tras el choque de un Iryo y un AVE
El siniestro ha tenido lugar entre las localidades de Los Yébenes y Urda, Toledo, sobre las 9:00 horas.
Dos vagones del tren Iryo siniestrado en Urda (Toledo) descarrilaron tras ser alcanzados por un tren de Renfe
Emergencias Castilla-La Mancha confirma 39 muertos tras chocar un AVE de Renfe contra un Iryo y sacarlo de la vía cerca de Toledo
Fuentes de Protección Civil han confirmado numerosos heridos y al menos 46 muertos. Hasta el lugar se han desplazado equipos de asistencia sanitaria. Además, dos de los coches afectados han descarrilado y han caído por un terraplén.
Por otro lado, el gestor ferroviario Adif ha interrumpido la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente, según ha comunicado la compañía pública a través de la red social X.
El accidente ha ocurrido sobre las 8:54 horas entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda, según informa el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.
Los primeros indicios apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado al tren Iryo por detrás, según informa el Ministerio de Transportes a Europa Press.
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Renfe habilita el 900 101 020 para la atención de los familiares de las víctimas
Renfe ha activado el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y ha puesto un teléfono de atención para los familiares. Se trata del 900 101 020.
ℹ️ Activado Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares (PAVAFF). 📞 Teléfono de atención a familiares 900 10 10 20.— InfoRenfe (@Inforenfe) October 28, 2026
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Page cancela su agenda y se desplaza a Urda (Toledo) donde ha ocurrido el accidente ferroviario
El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cancelado la agenda prevista para este miércoles y se desplaza hacia Urda (Toledo) tras el accidente entre dos trenes de pasajeros.
En un mensaje publicado en la red social X, el presidente castellanomanchego ha indicado que sigue "con atención y preocupación" el accidente ferroviario, ocurrido a las 8.54 horas en la estación de Urda, donde dos trenes de pasajeros han colisionado por alcance y dos vagones han caído por un terraplén.
Sigo con atención y preocupación el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda. En estos momentos, me encuentro de camino hacia el lugar y tanto yo como el resto de mi Gobierno suspendemos nuestra agenda.— Emiliano García-Page (@garciapage) October 28, 2026
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Castilla-La Mancha solicita la intervención de la UME en el accidente ferroviario de Urda
El presidente regional, Emiliano García-Page, ya ha hablado con el teniente coronel para pedir la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) al dispositivo desplegado tras el choque de dos trenes de pasajeros en Toledo.
Además, el Gobierno regional ha elevado a nivel 2 el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam).
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La cifra de muertos asciende a al menos 46, según Protección Civil
La cifra de fallecidos por el accidente ferroviario asciende a al menos 46, según fuentes de Protección Civil.
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Sánchez se encuentra "consternado" ante el accidente de trenes y asegura permanecer en "constante contacto" con Puente y Page
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado su "consternación" ante el "grave" accidente ferroviario que se ha producido en Toledo este miércoles y ha asegurado permanecer en "constante contacto" con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
"Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas", ha publicado en sus redes sociales.
Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026
Ha terminado su mensaje trasladando su "cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias".
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Uno de los viajeros del AVE: "Hay muchos heridos y muertos. Es una situación de emergencia absoluta"
Jesús, uno de los viajeros que iba en la parte trasera del AVE que ha impactado con el Iryo, ha relatado en la Cadena Ser que iba trabajando cuando ha habido "una especie de frenazo, una desaceleración", antes de que la gente "saliese volando"
"Hay muchos heridos y hay muertos", ha relatado. "Hace falta que venga gente. Es una situación de emergencia absoluta".
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La Comunidad de Madrid envía 8 dotaciones de Bomberos y recursos del Summa 112 al accidente ferrovial de Urda
La Comunidad de Madrid ha informado del envío de ocho dotaciones del Cuerpo de Bomberos regional y otros tantos recursos del Summa 112 hacia la provincia de Toledo tras el accidente ferroviario de esta mañana en la localidad de Urda.
Además, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha habilitado un puesto de atención psicosocial a víctimas y familiares en la estación de Atocha, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
🚨 La @ComunidadMadrid ayuda en la atención al accidente ferroviario de #Urda (#Toledo) con: ⦿ 8 dotaciones de #BomberosCM. ⦿ 8 recursos del #SUMMA112. La #ASEM112 habilita un puesto de atención psicosocial a víctimas y familiares en la estación de Atocha. https://t.co/8CKROwRllN— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) October 28, 2026
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El portavoz del Sindicato Ferroviario ve "muy raro" el accidente
El portavoz del Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero, ha dicho este miércoles que es "muy raro" el accidente de tren ocurrido a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo).
En declaraciones a Antena 3, ha apuntado que en esa zona no hay parada comercial, que la circulación está supervisada en tiempo real y que el tren tiene también información en tiempo real del estado de la vía y, si hay un obstáculo, como un tren, se pararía.
"Es muy raro", ha señalado.
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El Gobierno suspende toda la agenda de Sánchez y los ministros para este miércoles por el accidente ferroviario
Desde La Moncloa han informado que la agenda tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como de los ministros queda cancelada para este miércoles debido al accidente ferroviario de Toledo.
Sánchez ha suspendido su presencia en la clausura de un acto previsto en la mañana de este miércoles en el Ministerio de Sanidad para seguir al detalle la evolución de la situación.
Este tenía previsto clausurar en el Ministerio de Sanidad la Cumbre Mundial de la Obesidad 2026.
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Feijóo se muestra "muy preocupado" ante el accidente ferroviario: "Lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias"
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado "muy preocupado" ante las informaciones que se van conociendo sobre el nuevo accidente ferroviario que ha tenido lugar esta mañana.
"Lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias", ha publicado en sus redes sociales, donde ya se ha pronunciado acerca de esta situación.
Muy preocupado ante las informaciones que vamos conociendo sobre un nuevo accidente ferroviario. Lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias. Todo mi apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 28, 2026
Además, ha querido dar todo su "apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno".
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El PP cancela toda su agenda de precampaña tras el accidente
El Partido Popular ha informado de que cancela toda la agenda de precampaña prevista para este miércoles en todo el país como consecuencia del accidente ferroviario que se ha producido en Toledo esta mañana.
Además, según informan fuentes del partido, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, se encontraba en Barcelona realizando una entrevista con el periódico La Vanguardia cuando su equipo la ha interrumpido para informarle del incidente. En ese momento, ha abandonado la sala para poder recopilar toda la información posible para conocer el alcance de la situación.
Por el momento, desde el partido exigen prudencia y respeto a los cargos públicos a la espera de tener más información.
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El Gobierno de Castilla La-Mancha confima que hay al menos 39 muertos
Fuentes del servicio de Emergencias del Gobierno de Castilla-La Mancha confirman que hay al menos 39 muertos en el accidente.
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El AVE de Renfe ha alcanzado al tren Iryo por detrás, provocando el descarrilamiento de dos vagones
Los primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes.
Tanto personal de Adif como de Renfe se han desplazado al lugar del accidente, que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.
El tren Renfe había salido de Atocha a las 8 de la mañana y su destino era la estación de Santa Justa, en Sevilla.
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Fuentes policiales confirman que hay víctimas mortales
Fuentes policiales confirman a este periódico que en accidente ferroviario de Los Yébenes hay víctimas mortales, que podrían ser entre 30 y 40.
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El alcalde de Urda confirma que hay "bastantes heridos"
El alcalde de Urda ha confirmado en una entrevista en la Cadena Ser que "hay bastantes heridos" tras el accidente entre un tren de Renfe y otro de Iryo.
Ha explicado que donde se ha registrado el choque, a 8 kilómetros de la localidad, es "una zona llana en la que no suele haber problemas". "Hasta ahora no habíamos tenido conocimiento de que hubiera problemas en las vías o incidentes en ningún tramo"
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Las primeras imágenes del accidente ferroviario en Toledo
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El choque ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda, en el punto kilométrico 118 de la línea Madrid-Sevilla
El accidente ferroviario ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda, en el PK 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla, según ha detallado Adif.
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Dos trenes de Renfe e Iryo colisionan en Toledo con decenas de heridos: Adif suspende la circulación
Adif ha suspendido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía "por un alcance entre dos trenes" de Renfe e Iryo.
Según Renfe, se ha producido un accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda.
Al parecer en el siniestro estarían implicados un tren AVE de Renfe del fabricante Siemens y otro de Iryo de Hitachi.