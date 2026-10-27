Renfe adjudica a Siemens el 'megacontrato' de más de 1.700M para la compra de hasta 40 trenes de alta velocidad

El Velaro Novo ofrece optimización del espacio interior para 520 plazas, mayor eficiencia energética y un diseño que facilita el mantenimiento para mejorar la disponibilidad operativa. Esas características responden a los objetivos expresados por Renfe de reducir consumo y reforzar fiabilidad.

¿Qué mejoras técnicas incorpora el Velaro Novo que justifican la elección de Siemens por parte de Renfe?

Las primeras cinco entregas en poco más de tres años permitirán comenzar a renovar o ampliar servicios gradualmente; las entregas uniformes hasta 62 meses aseguran sustituciones planificadas. Renfe destaca la necesidad de evitar retrasos como los sufridos en compras anteriores, por lo que el calendario busca mayor certidumbre.

¿Cómo afectarán los plazos de entrega (cinco primeras unidades en 40 meses y resto hasta 62 meses) a la flota y al servicio de Renfe?

El total de 1.777 millones corresponde al máximo si se compran las 40 unidades; el precio final adjudicado ahora es de 1.218 millones e incluye las 30 unidades contratadas y los elementos de mantenimiento asociados. La opción de 10 trenes adicionales incrementaría la inversión hasta el tope anunciado.

¿Cuál es la diferencia entre el importe anunciado de 1.777 millones y el precio final de adjudicación de 1.218 millones?

Ya ocurrido: Renfe incorporará trenes con 520 plazas y capacidad de 350 km/h, lo que aumenta la oferta y puede reducir la ocupación media en servicios de alta velocidad. Podría traducirse en más frecuencias o mayor resiliencia de la red si se ejercen las 10 unidades adicionales.

¿Qué consecuencias tiene para los viajeros la compra de 30 Velaro Novo y la opción de 10 más?

Renfe ha elegido la propuesta de Siemens porque promete menor consumo energético, más plazas y un diseño que facilita el mantenimiento para aumentar la fiabilidad del servicio. El contrato también incorpora plazos de entrega y opciones de ampliación que encajan con la planificación de flota.

¿Por qué Renfe ha adjudicado a Siemens el contrato para 30 trenes Velaro Novo?

Las primeras cinco unidades deberán entregarse en un plazo máximo de 40 meses y el pedido total completarse en 62 meses.

Los nuevos trenes alcanzará los 350 km/h, ofrecerán 520 plazas por unidad y están diseñados para reducir el consumo energético y optimizar el espacio.

La operación parte de un precio de 1.218 millones de euros por los primeros 30 trenes y su mantenimiento, pudiendo alcanzar los 1.777 millones si se ejecuta la ampliación.

Renfe adjudica a Siemens la compra de 30 nuevos trenes de alta velocidad Velaro Novo, con opción a 10 unidades adicionales.

Renfe ha adjudicado a Siemens el contrato para incorporar a su flota 30 nuevos trenes de alta velocidad Velaro Novo, con opción a otras 10 unidades más. Un contrato que asciende hasta los 1.777 millones de euros, tal y como ha adelantado este periódico.

Diseñados para alcanzar los 350 km/h, ofrecerán 520 plazas por tren y mejoras orientadas a aumentar el confort, aprovechar mejor el espacio y reforzar la fiabilidad del servicio, con un menor consumo energético.

El precio final de la adjudicación ha sido de 1.218 millones de euros, que incluye estos 30 trenes más los elementos necesarios para su mantenimiento.

El conjunto de la operación, de ejecutarse la compra de estas 10 unidades adicionales, alcanzaría una inversión total de 1.777 millones de euros.

La propuesta presentada combina tres grandes objetivos: aprovechar mejor el espacio para los viajeros, reducir el consumo de energía y facilitar un mantenimiento que permita disponer de los trenes para prestar servicio con un alto nivel de fiabilidad, según detalla Renfe en un comunicado.

Las primeras cinco unidades deberán entregarse antes de 40 meses y el resto con una cadencia uniforme hasta completar el pedido en 62 meses.

En este sentido, Renfe asegura que no puede permitirse volver a sufrir retrasos en la entrega de los fabricantes, como los experimentados en recientes adquisiciones.

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