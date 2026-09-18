El fabricante ciclista Rotor, en liquidación: sólo dan 110.000€ por la marca que revolucionó los cambios de las bicicletas

Rotor fue pionera en el desarrollo de platos ovalados, usados por campeones como Carlos Sastre y Marianne Vos, y ha sido referente en la innovación ciclista durante tres décadas.

La propuesta incluye mantener 31 puestos de trabajo y reactivar la actividad empresarial, abarcando marcas, instalaciones, maquinaria, patentes y cartera de clientes.

La única oferta recibida para adquirir la marca es de 110.000 euros, presentada por el Instituto del Emprendimiento SL, pese a que el valor de liquidación se ajusta a 2,29 millones.

Rotor, histórico fabricante español de componentes de bicicleta, ha entrado en fase de liquidación tras una grave crisis financiera.

El histórico fabricante español de componentes de bicicleta, Rotor, tiene un posible comprador. La empresa española solicitó en mayo el concurso de acreedores y entró en fase de liquidación en junio tras atravesar una situación de insolvencia que le abocaba a la desaparición.

Ahora su salvación está en esta única oferta de momento. El problema es que es bastante baja. Concretamente de tan sólo 110.000 euros por la marca que revolucionó los cambios de las bicicletas con los platos ovalados y que usó Carlos Sastre para ganar el Tour de Francia.

La propuesta proviene del Instituto del Emprendimiento SL, sociedad del emprendedor Antonio Sainz Millán, según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

El empresario justifica este precio simbólico por “las altas inversiones que deberá asumir para reactivar la actividad, reponer existencias, aportar capital circulante, reorganizar la estructura y recuperar clientes”.

Y es baja teniendo en cuenta que la empresa concursada estima que la masa activa total tiene un valor 4,4 millones de euros.

Sin embargo, la administración concursal ajusta este valor de liquidación a 2,29 millones.

La mayor parte del cálculo corresponde al inmovilizado material (más de 2 millones), que incluye naves industriales (valoradas en 777.144 euros) y maquinaria (valorada en 1,24 millones).

La oferta

La propuesta abarca de forma conjunta a las dos sociedades que integran el grupo de componentes ciclistas: Rotor y EDR System.

Hablamos de maquinaria, instalaciones (tiene varias naves ubicadas en Ajalvir), las marcas comerciales Rotor y EDR, patentes, diseños industriales, páginas web con pasarela de pago, dominios, know-how, bases de datos, carteras de clientes, licencias y contratos de distribución.

El empresario asume el compromiso de mantener a 31 trabajadores en total (17 empleados de Rotor y 14 de EDR System).

Además, solicita que todo se transmita libres de cargas y deudas anteriores, asumiendo él únicamente aquellas obligaciones que la ley le imponga expresamente.

El objetivo de la oferta es preservar la continuidad de la actividad empresarial, maximizar el valor de los activos, mantener el empleo y evitar una liquidación fragmentada.

La oferta ya ha sido trasladada a la administración concursal (DLM Insolvia), designada por el magistrado Óscar Aguilera Rivera del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid.

Quiebra

De momento es la única oferta sobre la mesa para salvar a la compañía que, según el informe del administrador concursal emitido el 20 de julio, sufrió un colapso total de sus ventas, con una caída de la cifra de negocios del 98,46% entre 2022 y 2026.

En 2022 llegó a facturar más de 17 millones de euros en pleno boom de las ventas de bicicletas durante y tras la pandemia. Pero en 2023 comenzó su declive con pérdidas de 3, 3 millones de euros y una facturación de apenas 10 millones.

Dani Molina, campeón paralímpico de Triatlón. Rotor.

En concreto, el administrador concursal destaca la debilidad financiera estructural de EDR System (con una deuda de más de 12 millones de euros) y su absoluta dependencia económica de la sociedad matriz (Rotor).

Ante esta situación, para salvarse, entre 2024 y 2025 la empresa asiática WheelTop adquirió una participación mayoritaria de Rotor. Sin embargo, acabó desistiendo del proyecto y abandonó a la marca española.

Marca histórica

Rotor Componentes Tecnológicos ha sido durante tres décadas una referencia de la innovación industrial en el ciclismo español.

Nació en Madrid en 1994 y logró posicionarse como una de las pocas marcas independientes capaces de rivalizar tecnológicamente con gigantes globales como Shimano, SRAM o Campagnolo.

Su mayor hito fue el desarrollo de los platos ovalados Q-Rings y del sistema de pedaleo Rotor. Diseñados para eliminar el punto muerto en la pedalada y reducir el estrés en las articulaciones, transformaron el rendimiento biomecánico en el deporte de élite.

Carlos Sastre ganó el Tour de Francia en 2008 utilizando sus bielas y tecnología.

No es el único ciclista famoso que ha usado la marca. Marianne Vos, considerada una de las mejores ciclistas de la historia, conquistó múltiples Campeonatos del Mundo (carretera, pista y ciclocross) utilizando platos Q-Rings.

Y el equipo Cervélo TestTeam fue la estructura pionera que llevó a Rotor a la primera línea del ciclismo mundial, sirviendo como banco de pruebas en las Grandes Vueltas.

Sus componentes también han estado presentes en el Mundo de Triatlón y los Juegos Olímpicos.