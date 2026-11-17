Temu puede consultar el expediente y presentar alegaciones por escrito; si Bruselas las rechaza, la Comisión puede exigir medidas correctivas y aplicar una multa adicional que ponga fin a la infracción.

¿Cómo puede responder Temu al expediente de la Comisión y qué pasos podría imponerle Bruselas después?

El sistema sanciona tiendas individuales en vez del vendedor; así un comerciante que gestiona varias tiendas puede continuar vendiendo aunque una de sus tiendas sea cerrada.

¿Qué hay detrás del problema del régimen de sanciones interno de Temu que permite seguir vendiendo a un mismo comerciante?

Detectó que las comprobaciones no verifican suficientemente el cumplimiento de los requisitos de seguridad, que las inspecciones físicas no priorizan categorías de alto riesgo y que el número de moderadores humanos no ha crecido al ritmo de anuncios.

¿Qué fallos concretos detectó Bruselas en los controles de seguridad y moderación de Temu?

En mayo la Comisión impuso a Temu una multa de 200 millones de euros por no realizar una evaluación de riesgos adecuada; ahora puede recibir una sanción adicional de hasta el 6 % de su facturación mundial.

¿Qué consecuencias ha sufrido Temu ya por esta investigación de la Comisión Europea?

La Comisión considera que Temu tiene controles y moderación "ineficaces" y no hizo una evaluación de riesgos adecuada, lo que permitió la comercialización de productos que pueden incumplir la normativa de seguridad de la UE.

¿Por qué Bruselas prepara una sanción millonaria contra Temu por la venta de productos ilegales?

Temu podrá consultar el expediente e interponer alegaciones por escrito antes de que la Comisión Europea adopte decisiones o medidas correctivas finales.

El Ejecutivo comunitario critica el sistema de sanciones de Temu porque castiga a tiendas individuales y no al vendedor, permitiendo que comerciantes infractores sigan operando con otros comercios.

Bruselas detecta controles ineficaces en productos de alto riesgo como juguetes, cosméticos y aparatos electrónicos, además de una moderación humana insuficiente ante el volumen de anuncios.

La Comisión Europea ultima una sanción millonaria contra Temu, que podría alcanzar hasta el 6% de su facturación global, por no actuar adecuadamente contra la venta de productos ilegales.

La Comisión de Ursula von der Leyen prepara una sanción millonaria contra el gigante chino del comercio electrónico Temu -que podría alcanzar como máximo el 6% de su volumen de negocios anual en todo el mundo- por no tomar medidas suficientes para impedir la venta de productos ilegales en su plataforma.

Bruselas acusa a la plataforma china de contar con controles "ineficaces" para verificar que los productos cumplen la normativa, un sistema "deficiente" de moderación de contenidos y un régimen de sanciones sin efecto disuasorio.

Temu tiene ahora la posibilidad de ejercer su derecho de defensa: podrá consultar el expediente de investigación de la Comisión y presentar alegaciones por escrito contra las conclusiones preliminares. Si Bruselas no considera convincentes sus alegaciones, podrá además exigirle que adopte medidas correctivas para poner fin a la infracción.

En mayo, el Ejecutivo comunitario ya declaró que Temu había incumplido su obligación de llevar a cabo una evaluación de riesgos adecuada y le impuso una multa de 200 millones de euros.

"Comprar por internet no debería implicar el riesgo de adquirir productos ilegales o inseguros", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión responsable de Soberanía Digital, la finlandesa Henna Virkkunen, en un comunicado.

"La Ley de Servicios Digitales establece que las plataformas son responsables de proteger a los usuarios frente a los riesgos que plantean los contenidos y productos ilegales", ha subrayado.

Tras una larga investigación formal iniciada en octubre de 2024, el Ejecutivo comunitario ha concluido en primer lugar que aunque Temu cuenta con mecanismos de control, estos no comprueban suficientemente si los productos cumplen los requisitos de seguridad de la UE.

Además, cuando realiza inspecciones físicas, la plataforma china no da prioridad a las categorías de productos que ella misma considera de alto riesgo, como los juguetes, los aparatos electrónicos y los cosméticos.

En cuanto a la moderación de contenidos, la principal deficiencia detectada por Bruselas es que "el número de moderadores humanos no ha aumentado al mismo ritmo que el volumen de anuncios publicados en la plataforma".

El sistema de sanciones de Temu, por su parte, castiga a tiendas concretas en lugar de al vendedor que está detrás de ellas, aunque un mismo comerciante puede gestionar varios establecimientos. De este modo, si se cierra una de sus tiendas, puede seguir vendiendo a través de las demás.

A ello se suma que los vendedores pueden acumular numerosas infracciones graves -incluida la comercialización de productos que no superan los controles de seguridad- antes de que Temu suspenda alguna de sus tiendas.