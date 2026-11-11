Bruselas actualiza las normas de consumo: fin de los precios engañosos y la publicidad encubierta de 'influencers'

Obliga a facilitar la cancelación de contratos y suscripciones digitales, pone fin a renovaciones automáticas no deseadas y exige derecho a contactar con una persona física y garantías al usar agentes de inteligencia artificial para compras.

La Comisión podrá investigar casos de gran escala que afecten al mercado único y sancionar con multas de hasta el seis por ciento de la facturación anual mundial de una empresa.

Los influencers tendrán que identificar claramente los contenidos comerciales, no podrán aprovechar la confianza de menores ni promocionar productos dañinos, y se restringirán anuncios y precios personalizados dirigidos a menores.

Las empresas no podrán usar tácticas que induzcan a decisiones de compra engañosas, como avisos falsos de escasez; los precios deberán mostrarse siempre con claridad, incluso en colas virtuales y compras con monedas dentro de apps.

La Comisión, liderada por Ursula von der Leyen, propone actualizar la protección del consumidor porque la digitalización ha transformado hábitos y prácticas comerciales, lo que exige reglas específicas contra tácticas manipuladoras y diseños adictivos.

Bruselas podrá investigar infracciones a gran escala e imponer multas de hasta el 6% de la facturación anual global de las empresas que incumplan la normativa.

Las plataformas deberán transparentar los precios en colas o monedas virtuales y facilitar la cancelación de contratos y suscripciones digitales sin trampas.

Los 'influencers' estarán obligados a identificar de forma clara sus contenidos publicitarios y no podrán aprovecharse de la confianza de los menores ni usar datos sensibles.

La Comisión Europea presenta la Ley de Equidad Digital para proteger a los consumidores frente a precios engañosos, diseños adictivos y tácticas de marketing manipuladoras.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha propuesto este miércoles una reforma de las normas europeas de protección de los consumidores para adaptarlas a la era digital, con el objetivo de poner coto a las tácticas de marketing manipuladoras y los diseños adictivos, acabar con los precios engañosos y obligar a los influencers a identificar sus contenidos publicitarios.

La reforma -que todavía debe ser discutida y aprobada tanto por la Eurocámara como por los Gobiernos de los 27- otorga además a Bruselas nuevos poderes para investigar casos de gran escala que tengan un impacto importante en los consumidores de todo el mercado único, con la posibilidad de imponer multas de hasta el 6% de la facturación anual mundial de una empresa.

El Ejecutivo comunitario rechaza que la nueva Ley de Equidad Digital suponga una regulación excesiva del sector, como denuncian la industria y algunos Estados miembros. La nueva norma se suma a la reciente Ley Europea de Protección de los Menores en Internet y aborda cuestiones que ya están cubiertas, al menos parcialmente, en la Ley de Servicios Digitales.

"La red de seguridad que representa la legislación europea de protección de los consumidores necesitaba actualizarse, dada la profunda transformación que todos hemos experimentado en los últimos años como consecuencia de la digitalización", se ha justificado el comisario de Justicia, el irlandés Michael McGrath.

"Hemos trabajado intensamente durante las últimas semanas y meses para garantizar que este paquete encaje de forma coherente y ordenada con todas las normas que ya están aprobadas y con las que se encuentran actualmente en fase de negociación. Y estamos satisfechos de haberlo conseguido".

McGrath sostiene además que el hecho de que la nueva norma adopte la forma de un reglamento europeo, de aplicación directa en los 27 Estados miembros, aporta un valor añadido a las empresas, ya que varios países habían empezado a tomar medidas nacionales fragmentarias y contradictorias para abordar algunas de estas cuestiones. "Las empresas quieren un único marco normativo, y eso es precisamente lo que les ofrecemos", ha dicho.

Entre las principales novedades de la reforma figura la prohibición de las tácticas de marketing manipuladoras (los llamados dark patterns), como las afirmaciones falsas de que un producto está a punto de agotarse para presionar a los consumidores y empujarles a tomar decisiones de compra que de otro modo no adoptarían.

La Ley de Equidad Digital obliga a las empresas a mostrar en todo momento precios claros y transparentes, especialmente en las compras realizadas con monedas virtuales dentro de las aplicaciones y cuando se utilicen precios dinámicos para eventos culturales y deportivos. En las colas virtuales, las empresas deberán mostrar en tiempo real el precio vigente y el precio máximo posible.

Las plataformas deberán ofrecer a los consumidores la posibilidad de desactivar las funciones de diseño adictivas que fomentan un gasto excesivo o compulsivo, como los avisos persistentes.

La propuesta también restringe las prácticas desleales que incitan a gastar más de la cuenta: por ejemplo, prohíbe para menores las funciones similares a las de los juegos de azar, como los sistemas de pago para ganar (pay-to-win) o de pago para progresar (pay-to-progress).

Los influencers tendrán que identificar claramente los contenidos comerciales. La norma también impide que se aprovechen de la confianza de los menores o que publiciten productos dañinos. Además, se prohíben los anuncios y precios personalizados dirigidos a menores o que se aprovechen de datos sensibles.

Finalmente, la Ley de Equidad Digital impondrá que los contratos y suscripciones digitales sean más fáciles de cancelar, poniendo fin a las renovaciones automáticas no deseadas y a las pruebas gratuitas que se convierten en trampas para suscribir a los consumidores a servicios de pago.

Los usuarios tendrán derecho a comunicarse con una persona física en los servicios de atención al cliente y dispondrán de garantías claras cuando utilicen un agente de inteligencia artificial para comprar productos en su nombre.