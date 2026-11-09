El Gobierno plantea paralizar TikTok ante denuncias por posibles videos de abuso sexual infantil en la plataforma

Ya ocurrió que se detectaron múltiples vídeos presuntamente abusivos y el Ministerio pide a la Fiscalía que adopte medidas para proteger a niños y adolescentes; la Fiscalía puede investigar, exigir retirada masiva de contenidos y coordinar acciones con otras administraciones.

¿Cómo afecta este caso a la protección de la infancia y qué pasos puede seguir la Fiscalía?

El Ministerio apunta a graves deficiencias en la detección y moderación de contenidos y en los sistemas de recomendación que habrían contribuido a la difusión del material.

El Ministerio ha planteado la posibilidad de paralizar los servicios de TikTok en España y ha solicitado una reunión urgente con los representantes de la plataforma.

¿Qué consecuencias inmediatas ha planteado el Gobierno frente a la presunta difusión de estos vídeos en TikTok?

Maldita.es denunció 50 vídeos como ilegales que sumaban 8,8 millones de visualizaciones y afirma que TikTok solo borró cinco y bloqueó 13 en España, manteniendo activas muchas cuentas tras 72 horas.

Porque Maldita.es ha identificado más de mil vídeos con material de abuso sexual infantil y el Ministerio considera que esas informaciones requieren medidas para garantizar la protección integral de menores.

¿Por qué el Ministerio de Juventud e Infancia ha pedido a la Fiscalía que actúe contra TikTok por los supuestos vídeos de abuso sexual infantil?

La ministra Sira Rego solicita una reunión urgente con los representantes de TikTok en España ante las graves deficiencias en sus sistemas de moderación.

La organización denuncia que TikTok solo borró el 10% de una muestra reportada y consideró que el 58% no infringía sus normas ni la ley.

Maldita.es ha identificado más de mil vídeos de material de abuso sexual infantil explícito en la plataforma, acumulando millones de visualizaciones.

El Ministerio de Juventud e Infancia acude a la Fiscalía General del Estado tras una investigación de Maldita.es y plantea la posible paralización de TikTok en España.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado para que actúe ante las informaciones publicadas por Maldita.es sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en TikTok

Además ha planteado la posibilidad de paralizar los servicios de la plataforma en España, según han informado fuentes del departamento este lunes.

En el escrito, el Ministerio traslada a la Fiscalía la información conocida para que, en el ejercicio de sus competencias, adopte las medidas necesarias para garantizar la protección integral de los niños y adolescentes que puedan estar afectados.

Maldita.es ha publicado este lunes una investigación en la que asegura haber identificado más de mil vídeos de TikTok con material de abuso sexual infantil explícito.

De ellos, ha denunciado a la plataforma una muestra de 50 como contenido ilegal, que acumulaban 8,8 millones de visualizaciones y más de 148.000 'me gusta'.

Según la organización, TikTok solo ha borrado cinco de esos vídeos (el 10%) y ha bloqueado otros 13 (el 26%) únicamente en España.

En el 6% de los casos no ha dado respuesta y en el 58% restante ha considerado que no infringen ni la ley ni sus normas, aunque más de la mitad de estos últimos fueron retirados en las 72 horas posteriores a las denuncias. Pasado ese plazo, el 38% de las cuentas denunciadas seguía activo.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido por su parte una reunión con carácter urgente a los representantes de TikTok en España para conocer sus explicaciones, así como las medidas adoptadas y las actuaciones inmediatas previstas para garantizar la protección de la infancia y la adolescencia en su plataforma.

Para el Ministerio, los hechos documentados por Maldita.es son de extrema gravedad y requieren "una respuesta inmediata y coordinada de todas las administraciones competentes, tanto en el ámbito nacional como en el europeo".

Las mismas fuentes han subrayado que estos hechos ponen de relieve "graves deficiencias" en los mecanismos de detección y moderación de contenidos de TikTok, así como en el papel de sus sistemas de recomendación en la difusión de este material.

En opinión del Ministerio, esto podría constituir una vulneración de los derechos de la infancia por parte de la propia plataforma.