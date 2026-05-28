Bruselas impone una multa de 200 millones a Temu por permitir la venta de productos ilegales en su plataforma

Temu tiene hasta el 28 de agosto para presentar un plan de acción que corrija las deficiencias y cumpla la normativa europea, bajo amenaza de nuevas sanciones.

Entre los productos detectados hay juguetes peligrosos, electrónicos sin etiquetado y ropa con sustancias químicas nocivas, representando riesgos para los consumidores.

Bruselas acusa a Temu de no evaluar adecuadamente los riesgos asociados a la comercialización de artículos peligrosos, vulnerando la Ley de Servicios Digitales.

La Comisión Europea ha multado a Temu con 200 millones de euros por permitir la venta de productos ilegales en su plataforma.

La Comisión Europea ha impuesto este jueves una multa de 200 millones de euros a Temu, el gigante chino del comercio electrónico, por no impedir la venta en su plataforma de productos ilegales -como juguetes peligrosos para niños, pequeños aparatos electrónicos sin el etiquetado adecuado o ropa y joyería con sustancias químicas nocivas-, poniendo en riesgo a los consumidores comunitarios.

Bruselas concluye que la compañía no evaluó de forma rigurosa los riesgos sistémicos asociados a la comercialización de este tipo de productos, un comportamiento negligente que vulnera la Ley de Servicios Digitales (DSA), la normativa comunitaria que obliga a las grandes plataformas tecnológicas a controlar los productos y contenidos que distribuyen.

De hecho, las pruebas de las que dispone la Comisión indican que "es muy probable que los consumidores de la UE encuentren artículos ilegales en Temu".

El gigante chino dispone ahora hasta el 28 de agosto para presentar ante Bruselas un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas y garantice el cumplimiento de la legislación europea. Si la Comisión considera insuficientas las medidas propuestas o detecta nuevos incumplimientos, podrá imponer sanciones económicas periódicas hasta forzar la adaptación de la plataforma a las exigencias de la DSA.

"Las evaluaciones de riesgos no son un mero trámite burocrático: son la columna vertebral de la Ley de Servicios Digitales", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión responsable de Soberanía Tecnológica, la finlandesa Henna Virkkunen.

"La evaluación de riesgos de Temu subestima riesgos concretos, carece de especificidad, no se basa en pruebas sólidas y no es exhaustiva. Deja a los reguladores, a los usuarios y al público en la oscuridad sobre la verdadera magnitud del daño potencial que representan los productos ilegales vendidos en Temu", denuncia Virkkunen.

En concreto, Bruselas considera que la evaluación de riesgos realizada por Temu en 2024 no cumple los estándares establecidos por la DSA. En primer lugar, se basa en información general sobre los riesgos relacionados con el sector del comercio electrónico en su conjunto, en lugar de apoyarse en pruebas específicas sobre el propio servicio de Temu.

Además, la plataforma china "subestimó gravemente la frecuencia con la que los consumidores de la UE probablemente encontrarían artículos ilegales".

Las pruebas obtenidas mediante una operación de compra encubierta incluida en la investigación de la Comisión muestran que un porcentaje muy elevado de los cargadores seleccionados no superó las pruebas básicas de seguridad, mientras que un alto porcentaje de los juguetes infantiles analizados presentaba riesgos de seguridad de gravedad media a alta, ya que contenían sustancias químicas que superaban los límites legales de seguridad o suponían riesgos de asfixia debido a piezas desmontables.

Finalmente, Temu "no evaluó adecuadamente cómo el diseño de su servicio -incluidos los sistemas de recomendación y los programas de promoción de productos por parte de influencers afiliados- podría amplificar los riesgos de difusión de productos ilegales".

La Comisión inició el expediente sancionador contra Temu el 31 de octubre de 2024 y adoptó su pliego preliminar de cargos en julio de 2025.

La decisión de incumplimiento emitida este jueves se basa, entre otros elementos, en los informes de evaluación de riesgos de Temu de 2024 y 2025, las respuestas a las solicitudes formales de información de la Comisión del 28 de junio de 2024 y del 11 de octubre de 2024, la información facilitada por terceros y una operación de compra encubierta realizada por una organización independiente de pruebas en nombre de la Comisión.

La investigación también se apoyó en datos de las autoridades aduaneras y de vigilancia del mercado de la UE, que revelaron altas tasas de incumplimiento entre los productos vendidos en Temu en las categorías analizadas.